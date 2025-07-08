В Техасе церкви добились согласия с Налоговой службой США по делу о праве говорить о политике

В Федеральном суде Восточного округа Техаса достигнуто соглашение по делу о праве религиозных организаций на политическую речь. Национальная ассоциация религиозных вещателей, организация Intercessors for America, а также церкви Sand Springs Church и First Baptist Church Waskom подали в суд на Налоговую службу США (IRS) и её главу Билли Лонга, оспаривая так называемую «поправку Джонсона».

Эта норма запрещает некоммерческим организациям, включая церкви, участвовать в политических кампаниях под угрозой лишения налоговых льгот. Истцы утверждали, что запрет нарушает их права на свободу слова и вероисповедания, гарантированные Первой поправкой, а также права на равную защиту закона.

Стороны договорились, что суд должен официально утвердить их соглашение. Согласно ему, церкви вправе свободно обсуждать с прихожанами вопросы политики с религиозной точки зрения в рамках богослужений и обычной церковной деятельности. Такие высказывания, как указано в документе, не считаются участием в политической кампании и не нарушают «поправку Джонсона».

В материалах дела отмечается, что IRS и ранее не применяла поправку против церквей за подобные речи. Соглашение также запрещает ведомству и его сотрудникам преследовать церкви-истцы за такие заявления в будущем.

После утверждения судом это решение станет окончательным, а все прочие претензии будут сняты. Стороны договорились отказаться от права обжалования и сами оплатят свои судебные расходы.

Как отмечается в соглашении, оно направлено на соблюдение конституционных прав и не противоречит законам или публичным интересам.