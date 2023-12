Поджог православной церкви в Хэйварде: количество преступлений на почве ненависти, связанных с религиозной предвзятостью, растет.

Члены православной церкви церкви Вознесения Господня в Хэйварде (Ascension of the Lord Romanian Orthodox Church, Hayward, Ca) сообщают, что в конце июля неизвестные проникли в храм, подожгли несколько религиозных артефактов и украли деньги из детского сада, работающего при церкви.

Когда сотрудники религиозной организации пришли на работу в понедельник, 26-го июля этого года, они обнаружили сожженную Библию, используемую в ходе литургии, обугленный крест и пепел вокруг алтаря.

“Славянский Сакраменто” связался с церковью и детским садом: представители детского сада отказались комментировать произошедшее, а настоятель храма церкви не ответил на запрос о комментарии. Однако в эфире телеканала NBC сотрудница церкви показала последствия нападения и пожара:

“Это святая Библия, которая была на алтаре. Её также подожгли, так же, как и место, где мы крестим наших детей,” – сказала Ана Мурне.

По информации телеканала, Ана является членом румынской православной церкви Вознесения Господня в Хэйварде, куда, как сообщают пожарные, они прибыли в ответ на сообщения о дыме и обнаружили несколько подожженных религиозных артефактов. Также были повреждены стулья и столы.

Подозреваемые смогли проникнуть внутрь, выломав ручку на главном входе в церковь.

Пожарные сообщают, что когда они прибыли на место, было отключено электричество, поэтому камеры не работали, и, как сообщается, помимо устройства нескольких небольших пожаров, преступник унес кассу, находившуюся в офисе.

Беседуя с журналистами NBC, Ана Мурне уточнила, что этот офис принадлежит детскому центру, и из церкви ничего не было украдено.

“Очень больно наблюдать подобное. Что этим пытались сказать злоумышленники? И что мы можем сделать, чтобы сохранить веру, продолжать делать то, что мы делаем? Мы никому здесь не переходим дорогу,” – сказала она.

Полиция Хэйварда пока не подтвердила, были ли сделаны какие-либо аресты и расследуется ли это как преступление на почве ненависти.

Православная церковь Вознесения Господня в Хэйварде собирается в помещении Grace Lutheran Church и находится под протекторатом The Roman Orthodox Metropolia of the Americas. Митрополия румынской православной церкви в США насчитывает десятки приходов, монастырей и кафедральных соборов.

Согласно информации Департамента юстиции США, в штате Калифорния за 2022 г. было зарегистрировано 2589 преступлений на почве ненависти, что на 16,6% больше, чем в 2021 году.

Количество зарегистрированных преступлений на почве ненависти, связанных с религиозной предвзятостью, увеличилось на 39% – с 218 в 2021 году до 303 в 2022 году. Количество случаев предвзятости против представителей протестантской церкви выросло с 2 в 2021 году до 12 в 2022 году. Сообщается об 111 случаях нападения на церкви, синагоги и другие религиозные учреждения в штате Калифорния.

Количество случаев предубеждения против еврейского населения выросло со 152 в 2021 году до 189 в 2022 году, таким образом увеличившись на 24,3 процента. Нападки на мусульман за соответственный период увеличились с 18 до 26. Сообщается также о преступлениях в отношении русских православных. В частности в отчете ФБР за последние 10 лет говорится, что произошло 371 преступление на почве ненависти против русских и греко-православных в США. В Калифорнии же за этот период произошло всего 7 случаев.

В мае 2023 г. губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о специальной программе CA vs Hate (“Калифорния против ненависти”), которая призвана способствовать сокращению инцидентов на почве ненависти. По информации офиса прокурора штата, рост числа зарегистрированных преступлений на почве ненависти в Калифорнии достиг самого высокого уровня с 2001 года, увеличившись почти на 33% с 2020 по 2021 год.

“Мы посылаем недвусмысленный сигнал о том, что ненависть недопустима, — сказал губернатор Ньюсом. – Мы твердо выступаем за Калифорнию для всех, и важно, чтобы мы привлекали виновных к ответственности за их действия и предоставляли ресурсы тем лицам, которые стали жертвами преступлений на почве ненависти. Теперь у калифорнийцев есть еще один инструмент, позволяющий не только вершить правосудие, но и предоставить людям доступ к дополнительным ресурсам, которые помогут залечить затянувшиеся раны, оставшиеся после совершения такого ужасного преступления».

“Калифорнийское разнообразие — это то, что делает самый густонаселенный штат страны красивым и ярким сообществом, — выступая на мероприятии в Сакраменто, посвященном запуску этой новой программы, сказала супруга Ньюсома Дженнифер Сибель Ньюсом. – Ужасно, что число преступлений на почве ненависти растет, поэтому давайте проясним: мы поддерживаем наши разнообразные сообщества и стремимся к тому, чтобы они чувствовали себя в безопасности и были услышаны. Здесь нет места фанатизму и разжигаемому ненавистью насилию».

Ранее “Славянский Сакраменто” сообщал о нескольких случаях нападения на синагоги в Районе залива. В первом случае мы сообщали о стрельбе в русскоязычной еврейской общине Сан-Франциско, в другом – о нападении на синагогу в районе Иннер-Ричмонд.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com