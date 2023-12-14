В Пенсильвании слушается дело о террористической угрозе в отношении к славянской церкви

Житель Пенсильвании проходит по делу о террористической угрозе в отношении к Славянской баптистской церкви.

Житель Пенсильвания Пол О’Нил проходит по делу об этническом запугивании (Ethnic Intimidation), сталкинга и террористических угроз по отношению к членам местной Славянской баптистской церкви (Slavic Baptist Church of Harrisburg).

Как удалось узнать «Славянскому Сакраменто» у представителей правоохранительных органов штате Пенсильвания, 50-летнему Полу О’Нилу предъявлено обвинение в сталкингне, этническом запугивании и даже террористических угрозах по отношению к прихожанам Славянской баптистской церкви.

Дело слушается в суде округа Йорк, где проживает подозреваемый, где также находится церковь иммигрантов из Украины.

По информации местной прессы подозреваемый написал отзыв о церкви в Гугле следующего содержания:

“Если это не самая паразитическая церковь на Земле, то я хотел бы знать, что это такое, и мне жаль ее соседей. Никаких налогов, НИЧЕГО, вносящего вклад в сообщество, притворяющихся христианами, при этом дискриминирующих всех, кроме Славян и баптистов… и разрушают местную экосистему. Фарс! Сделайте нам всем одолжение, убейте друг друга в жестокой войне между Россией и Украиной и сделайте планету лучше.”

Как сообщает телеканал FOX, О’Нил утверждал, что «церковная библейская школа создавала чрезмерный шум и блокировала вход на собственную парковку церкви». Впрочем, прибывший на место происшествия офицер полиции не обнаружил никаких значимых нарушений.

“В разговоре с полицией О’Нил заявил, что церковь якобы создает ему помехи, что проповеди церкви носят дискриминационный характер из-за того, что они были на русском языке, пожаловался, что церковь не платит налоги, и заявил, что члены церкви должны присоединиться к борьбе на Украине, говорится в письменных показаниях,” – сообщают журналисты FOX.

Вышеуказанный Пол О’Нил не в первый раз проходит по делу о запугивании местной диаспоры, в частности, в 2019 г. в местном суде он проходил по похожему делу о хулиганстве и вандализме.

Как удалось узнать корреспонденту «Славянского Сакраменто», в 2019 г. О’Нил появился на территории религиозного объекта с целью отыскать там свою сбежавшую кошку и в результате своего визита повредил двери церкви. Этот инцидент произошел ночью, говорится в судебном деле преступника.

Кроме того, как сообщает местная пресса, мужчина угрожал перестрелять членов церкви.

Тогда мужчина был приговорен к 23 месяцам тюремного заключения, а также ему было запрещено контактировать с членами Славянской баптистской церкви и появляться на территории этого религиозного учреждения. Также О’Нилу было предписано прохождение обследования психического здоровья и наблюдение соответствующих органов на протяжение 1 года.

Согласно сайту церкви, пастором которой является Владимир Кицен, религиозное учреждение и сегодня продолжает собирать помощь Украине.

“Поскольку новости о вторжении России в Украину продолжают распространяться, мы обращаемся к Богу за миром и надеждой, – говорится на сайте церкви. – Пожертвования в этот фонд помощи помогут создать безопасные приюты для беженцев, обеспечить продовольствием, водой и предметами первой необходимости, а также дадут утешение и надежду народу Украины во время его большой нужды.”

Руслан Гуржий, SlavicSac.com