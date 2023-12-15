«Нет сомнений в том, что антисемитизм реален».

ENGLISH

«И мы должны вместе с нашей еврейской общиной противостоять этому. Мой офис ясно даст понять, что в Сан-Франциско абсолютная нетерпимость к ненависти и что для тех, кто совершает эти преступления, не будет убежища», — заявила окружной прокурор Сан-Франциско Брук Дженкинс окружной прокурор Сан-Франциско Брук Дженкинс.

В феврале этого года русскоязычная еврейская община Сан-Франциско была потрясена стрельбой в синагоге, расположенной в районе Ричмонд.

Белый мужчина открыл дверь Центра Шнеерсона — небольшой синагоги, в течение последних 33 лет обслуживающей преимущественно русскоязычных евреев (за это время синагога сменила несколько локаций). Мужчина вошел в середине вечернего занятия, посвященного Любавическому Ребе Менахему Менделю Шнеерсону, мудрецу 20-го века, родившемуся в Украине.

“Мы не обратили на него внимания; он просто был как мы,” — сказал раввин Бенцион Пиль по телефону. “Мы никогда раньше не видели его в нашей синагоге… Я предложил ему присесть.”

Посетитель заговорил по-русски и начал стрелять несколькими, как позже выяснилось, холостыми патронами из ненастоящего пистолета. Сначала он выстрелил шесть раз в сторону синагогального ковчега, затем восемь выстрелов вправо в сторону сидящих людей. К счастью, выстрелы ни в кого и ни во что не попали.

“Мы этого не ожидали; мы были напуганы. Было много пожилых людей, о которых мы беспокоились, потому что после страшного инцидента у них могли возникнуть проблемы со здоровьем,” — рассказал раввин Бенцион Пиль. “Ничего подобного с нами никогда не случалось за всю историю нашей синагоги.”

Два дня спустя, при содействии ФБР полиция Сан-Франциско арестовала в качестве подозреваемого 51-летнего Дмитрия Валерьевича Мишина. Ему было предъявлено обвинение по двум пунктам обвинения в угрозах воспрепятствования отправлению религии, по одному пункту обвинения в нарушении религиозного собрания и по пяти пунктам обвинения в размахивании копией огнестрельного оружия. Кроме того, прокуроры утверждали, что угрозы воспрепятствовать отправлению религии были преступлениями на почве ненависти, совершенными из-за исповедуемой религии (в данном случае иудаизма).

Председательствующая судья Верховного суда Лоретта М. Джорджи отклонила обвинения в преступлениях на почве ненависти, посчитав, что они не получили достаточной поддержки. Это решение снять обвинения в преступлениях на почве ненависти подверглось критике со стороны Антидиффамационной лиги (ADL).

Твиттер-аккаунт с именем Мишина демонстрировал историю антисемитского настроения: в многочисленных постах был замечен мужчина, похожий на молодого Мишина, в военной форме с нацистской значком. В аккаунте также было опубликовано видео костра возле Центра Шнеерсона, опубликованное всего за несколько дней до стрельбы. Эта учетная запись Twitter больше не активна.

“Я очень расстроен тем, что парень [стрелок, по версии Славянского Сакраменто] — один из наших иммигрантов,” — сказал раввин Бенцион Пил. (Мужчина, устроивший стрельбу, был русскоязычным иммигрантом.)

Раввин Бенцион Пиль рассказал, что за свою жизнь в Сан-Франциско он столкнулся с несколькими случаями проявления ненависти по отношению к нему: некоторые незнакомцы выкрикивали ругательства и оскорбления, пока он шел по улице.

Антисемитские инциденты растут

Этот инцидент ошеломил не только Центр Шнеерсона и российскую еврейскую общину Сан-Франциско, но и показал, что антисемитизм реален и никогда не исчезал. Данные ежегодного аудита антисемитских инцидентов, проведенного Антидиффамационной лигой (ADL) (2022 г.), показали, что количество физических нападений увеличилось на 36%, и, очевидно, ортодоксальные евреи стали объектом серьезных нападений. Также, согласно отчету, 2022 год стал худшим годом по антисемитским инцидентам с 1979 года, когда АДЛ начала публиковать эту информацию в ежегодном аудите. В 2022 году количество антисемитских инцидентов выросло на 36% по сравнению с 2021 годом.

Число инцидентов увеличилось в каждой из основных категорий аудита: антисемитское преследование увеличилось на 29% до 2298 инцидентов, антисемитский вандализм увеличился на 51% до 1288 инцидентов, а антисемитские нападения увеличились на 26% до 111 инцидентов. Подавляющее большинство антисемитских нападений (107 из 111) было совершено без применения смертоносного оружия.

По данным аудита, резкий рост антисемитских инцидентов почти во всех категориях в 2022 году не может быть объяснен какой-либо одной причиной или идеологией. Значительный рост числа инцидентов включал заметное увеличение организованной пропаганды сторонников превосходства белой расы (увеличение на 102% до 852 инцидентов), в срених школах (увеличение на 49% до 494 инцидентов) и кампусах колледжей (увеличение на 41% до 219 инцидентов).

“Действительно, мы наблюдаем больше случаев антисемитизма,” — сказал раввин Шимон Марголин, генеральный директор русскоязычной еврейской общины Сан-Франциско. “Вы часто можете увидеть свастики, нарисованные на заборах еврейских школ, или найти антисемитские листовки у их дверей. Антисемитизм — это болезнь общества, и ее необходимо лечить.”

“Все еврейские школы в США имеют охрану на входе. Все. Существуют федеральные гранты и гранты штатов, предназначенные для обеспечения безопасности организаций, которые подвергались наибольшему нападению; большая часть грантов была получена еврейскими организациями. Я думаю, это говорит о многом,” — продолжил он.

Говоря о причинах антисемитских инцидентов, раввин Шимон Марголин выделил два аспекта. Во-первых, он отметил, что многие путают политику государства Израиль и евреев, живущих за пределами Израиля. Во-вторых, он заявил, что чем сильнее еврей связан с иудаизмом, иудаистскими традициями, общественными делами, тем больше ненависти он испытывает.

Раввин Шимон Марголин и раввин Бенцион Пиль сошлись во мнении относительно повседневного антисемитизма со стороны русскоязычных иммигрантов, унаследованного от советского прошлого, с которым многим русскоязычным евреям с постсоветского пространства до сих пор приходится иметь дело.

“Наши иммигранты меняются под влиянием американского общества. В целом общество становится более толерантным и дружелюбным, а не антисемитским. Я считаю, что окружение оказывает влияние на мышление человека,” – отметил раввин Шимон Марголин.

Исторический взгляд на антисемитизм в России

Еврейское население Калифорнии составляет примерно 1,2 миллиона человек, и около 15% — русскоязычные евреи. По оценкам раввина Шимона Марголина и раввина Бентциона Пиля, от 40 000 до 50 000 русскоязычных евреев проживают в районе залива Сан-Франциско и до 200 000 по всей Калифорнии.

С конца 1960-х годов от 400 000 до 500 000 советских евреев иммигрировали в Соединенные Штаты. Около 40 000 из них прибыли в район залива Сан-Франциско, что сделало его одним из крупнейших центров поселений советских евреев в Северной Америке.

Примерно половина этих иммигрантов прибыла в район Залива в период с начала 1970-х по 1981 год. Позже, во время перестройки (1987–1991), а затем после распада Советского Союза, крупномасштабная миграция евреев из бывших советских республик возобновилась, хотя в последние несколько лет приток значительно замедлился.

Антисемитизм и различные ограничения в отношении евреев, такие как, например, черта оседлости существовали в течение двух столетий с разными границами, в которых евреям разрешалось проживать постоянно. За пределами этих территорий проживание евреев в основном было запрещено. Это было частью официальной политики Российской империи, в состав которой входили в том числе территории современных Беларуси и Украины. Также велась пропаганда антисемитских взглядов и актов враждебности против евреев, включая еврейские погромы. Евреи также подвергались ограничениям на свободу передвижения, приема в учебные заведения, службы в армию, поступления на государственную службу, участия в местном самоуправлении и т. д.

Теория иудео-масонского заговора (антисемитская и антимасонская теория заговора с участием предполагаемой тайной коалиции евреев и масонов) была широко распространена в то время и пользовалась решительной поддержкой на официальном уровне.

В советские времена государственная политика по отношению к евреям была двойственной. С одной стороны, антисемитизм официально рассматривался как негативное наследие «великодержавного шовинизма» Российской империи. Позитивное отношение к евреям также помогло сохранить имидж СССР как главного борца с нацизмом.

Однако, антисемитизм был. Как часть советской государственной политики он возник в конце 1930-х годов, в период установления сталинской власти, и достиг своего пика в конце 1940-х — начале 1950-х годов. В частности, это было частью политической кампании по «борьбе с космополитизмом». На протяжении всей советской истории евреев прогоняли со многих государственных постов, а большое количество евреев было осуждено и казнено после многочисленных судебных процессов. Власти использовали антисемитские настроения населения, пытаясь продемонстрировать, что каждый еврей — предатель. Также действовала практика ограниченного приема в учебные заведения и на рабочие места. Кроме того, многим еврейским семьям пришлось сменить имена, чтобы они звучали более по-советски, это упрощало повседневную жизнь многих евреев.

К сожалению, антисемитизм все еще существует в современной России и многих других странах бывшего СССР. В повседневной жизни теория иудео-масонского заговора получила второе дыхание и подпитывается некоторыми религиозными деятелями. Нередко от русскоязычных людей до сих пор можно услышать унизительное и недопустимое “жид”, когда они говорят о евреях.

Антисемитизм оживляет заявления президента России Владимира Путина о «денацификации» Украины. Он уже давно пытается представить Украину рассадником нацистов, что является особенно резким обвинением, учитывая, что президент Украины Владимир Зеленский является евреем и потерял трех членов семьи во время Холокоста.

Жизнь после нападения

Раввины, с кем нам удалось пообщаться, заявили, что безопасность всегда была для них главным приоритетом, однако сейчас им приходится уделять ей еще больше внимания, чтобы любой человек с плохими намерениями не мог причинить вред сообществу.

“Маргиналы есть везде. Нельзя обвинять всю группу людей из-за одного из ее представителей,” — сказал раввин Шимон Марголин. “Иногда это просто больные люди”.

Между тем, Дмитрий Мишин, напавший на синагогу, имеет в своем прошлом долгую историю документально подтвержденного насилия. В настоящее время он находится под стражей и виновным по предъявленным ему обвинениям себя не признает. В случае доказательства вины ему грозит более 10 лет лишения свободы.

Во время выступления в суде его 73-летняя мать Людмила Мишина показала, что они с сыном родились в бывшем Советском Союзе. Она также заявила, что считает себя еврейкой, но больше не исповедует веру, и что у ее сына проблемы с психическим здоровьем. Он был пациентом районной клиники Ричмонда на протяжении десятилетий.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com