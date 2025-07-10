CNN сообщает, что Трамп заявлял, что разбомбит Москву в случае нападения Путина на Украину. Об этом свидетельствуют видеозаписи с предвыборного мероприятия по сбору средств

Дональд Трамп на закрытой встрече с донорами в прошлом году заявил, что пытался удержать президента России Владимира Путина от нападения на Украину, пригрозив «разбомбить Москву к чертям», сообщает CNN со ссылкой на аудиозапись.

«Я сказал Путину: “Если ты войдёшь в Украину, я разбомблю Москву к чертям. У меня просто не будет выбора”», — заявил Трамп на одном из мероприятий по сбору средств в поддержку своей кампании 2024 года. По его словам, Путин якобы ответил: «Я тебе не верю». Однако, по словам Трампа, Путин «поверил ему на 10%».

Кроме того, Трамп утверждал, что высказывал аналогичные угрозы председателю КНР Си Цзиньпину, если Китай решит напасть на Тайвань. «Он подумал, что я сумасшедший», — сказал Трамп о Си, добавив: «Но у нас никогда не было проблем».

Эти заявления прозвучали, когда Трамп пытался убедить доноров поддержать его возвращение в Белый дом. Записи с этих мероприятий в Нью-Йорке и Флориде оказались в распоряжении журналистов, которые описали услышанное в своей новой книге «2024». До этого данные аудиозаписи нигде не публиковались. Избирательный штаб Трампа отказался комментировать их содержание.

На записях Трамп вёл себя куда более откровенно, пытаясь расположить богатых доноров. Он говорил не только о своей агрессивной внешнеполитической стратегии, но и о намерении депортировать студенческих протестующих, а также заявлял, что «люди на пособиях всегда будут голосовать за демократов».

В разговоре о своих контактах с Путиным и Си Цзиньпином Трамп утверждал, что в случае его президентства войны на Украине и в Газе удалось бы избежать. Эти заявления он регулярно повторяет, обвиняя Джо Байдена в неспособности остановить конфликты, сообщает CNN.

Ранее Трамп заявил, что «мы выслушиваем массу ерунды от Путина» и сообщил о возобновлении поставок вооружений Украине. Прежде Трамп заявлял, что разрешит конфликт РФ с Украиной всего за 24 часа, однако на днях ему пришлось признать, что не добился никакого прогресса в этом направлении.