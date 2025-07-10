Белый дом рассматривает отправку Украине еще одной системы Patriot после обещания Трампа усилить защиту от атак РФ

Администрация США рассматривает возможность отправки Киеву еще одной системы противовоздушной обороны Patriot после обещания президента Дональда Трампа усилить защиту Украины от российских атак, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, Белый дом поручил Пентагону подготовить предложения по дополнительным поставкам вооружений, включая системы Patriot.

Также рассматривается вариант, при котором дополнительные комплексы ПВО Украине передадут союзники США, уточнил собеседник газеты.

«Они хотели бы его получить, они подали запрос. Эти системы действительно редкие, потому что значительное их количество уже отправлено в Украину. Но они хотели бы еще. Я знаю, что запрос поступил. Нам нужно изучить этот вопрос. Это очень дорогая, очень дорогая система. И очень жаль, что нам приходится тратить столько денег на войну, которой бы не было, если бы я был президентом», — заявил Трамп.

Он добавил, что по Украине «очень сильно бьют», поэтому Белый дом «изучит этот вопрос».