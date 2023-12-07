“Русские плюют на власть Америки”

347

Русскоязычный адвокат из Сан-Франциско против системы правосудия США и евреев

С нападением ХАМАС на Израиль 7 октября этого года противостояние арабского мира и евреев вышло на новый уровень. В то время как, израильская армия наносит удар за ударом по сектору Газа, по всему миру слышатся призывы об урегулировании конфликта на Ближнем востоке. 

Вместе с этим, наряду с угрозами в адрес еврейских граждан в некоторых странах Европы ужесточены правила общественной безопастности и усилена охрана иудаистских мест поклонения. А в США, в штате Иллинойс, спустя неделю после атаки на Израиль, был убит 6-летний мусульманский ребенок.  

Правоохранительные органы считают, что 6-летний мальчик в штате Иллинойс был убит из-за его мусульманской семьи, и убийство произошло на почве продолжающегося ближневосточного конфликта с участием ХАМАС и израильтян. То тут, то там звучат призывы призвать к ответственности ту либо иную сторону конфликта. 

А как обстоит дело со злодеяниями на почве ненависти по отношению к еврейским общинам в Калифорнии? 

Анатолий Смолкин осужден за угрозы взорвать синагогу в Сан-Франциско

В начале августа прокурор Сан-Франциско Брук Дженкинс объявила, что ее офис добился признания бывшего адвоката Анатолия Смолкина виновным в совершении угроз преступного характера в отношении посетителей «русской» синагоги в районе Иннер-Ричмонд.

“Вердикт присяжных в этом случае подчеркивает, что угрозы преступного характера какого бы то ни было вида недопустимы и не будут терпимы,” – сказала прокурор Сан-Франциско Брук Дженкинс. “Преступные угрозы взорвать места поклонения, которые исторически подвергались нападкам, должны восприниматься всерьез и жестко преследоваться. Насильственные угрозы часто предшествуют насилию, и важно, чтобы мы предпринимали шаги для активной защиты общества”.

Согласно полицейскому сообщению, находящемуся в распоряжении “Славянского Сакраменто”, 7 апреля 2022 года Смолкин вошел в синагогу Темпл Эману-Эль в Сан-Франциско и угрожал убить присутствующих и взорвать место поклонения. Сотрудники охраны религиозного заведения немедленно уведомили власти о происходящем. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции немедленно арестовали Смолкина.

Церковь "Вифания"

Бывший пастор церкви «Вифания» получил два пожизненных за педофилию

“Поведение мистера Смолкина напрямую поставило под угрозу не только жертву, но и прихожан синагоги Темпл Эману-Эль в целом”, – сказала помощник городского прокурора Саманта Адхикари. “Я благодарна жюри за их быстрое, но продуманное обсуждение, несмотря на сложные юридические вопросы, и за возвращение вердикта, способствующего обеспечению общественной безопасности.”

Мистеру Смолкину грозит до шести лет лишения свободы. Он находится под стражей с момента ареста полицией Сан-Франциско 7 апреля 2022 года.

Реакция синагоги на осуждение Смолкина

“Славянский Сакраменто” связался с администрацией синагоги и получил следующий ответ от исполнительного директора Дэвида Голдмена: 

“Наша еврейская община стала немного безопаснее сегодня. В апреле 2022 года человек (Смолкин – SlavciSac.com) высказывал антисемитские угрозы в синагоге “Темпл Эману-Эль” и в других еврейских организациях в Бей-Эрии. Благодаря усилиям сотрудников полиции Сан-Франциско и офиса прокурора этот человек был признан виновным в создании угроз уголовного характера; предположительно, его ожидает приговор к шести годам тюремного заключения. Вышеуказанный индивидуум находится под стражей с момента своего ареста… 

Я хотел бы выразить свою благодарность нашей команде безопасности “Темпл Эману-Эль”. Посетив судебное заседание, я могу подтвердить, что наша команда безопасности сделала все возможное, чтобы обеспечить нашу безопасность и следовала всем установленным протоколам”.

“Русские плюют на власть Америки”

Кроме происшествия в синагоге в соседнем округе Солано Анатолий Смолкин проходил по другому уголовному делу, в котором фигурирует 30 преступлений и 17 правонарушений, связанных с преследованием, угрозами, нанесением побоев офицеру полиции и неуважение к суду.

Документы суда свидетельствуют, что Смолкин получил 7 лет тюремного заключения за угрозы сотрудникам некой фирмы в Сан-Франциско, где некогда работал юристом. Нарушив запрет на приближение к сотрудникам фирмы, бывший адвокат столкнулся с ужесточением условий своего тюремного наказания.   

В 2017 году разгневанный окружной прокуратурой округа Солано за рассмотрение его дела о нарушении условий условно-досрочного освобождения апеллянт Анатолий Смолкин направил в эту прокуратуру двухстраничное рукописное письмо, предназначенное заместителю прокурора Эндрю Хорвату, которое можно назвать крайне хаотичным. В послании говорилось, что Смолкин является сотрудником российской военной разведки и что Хорват был “приговорен к смертной казни в Москве за похищение солдата вооруженных сил России”.

Письмо А.Смолкина прокурору округа Солано, штат Калифорния

“Весь ваш офис будет арестован российской военной полицией, предан суду за похищение и приговорен к смертной казни через расстрел… Моя единственная роль в казни, как офицера психологической службы, будет заключаться в прямой трансляции (приведения в исполнение приговора – SlavicSac.com) на Facebook.”

В своих посланиях Смолкин называет американскую систему правосудия коррумпированной, считает, что религия узурпировала все общественное пространство в США, пишет что “русские плюют на власть Америки”, а также угрожает взорвать здание офиса прокурора и клянется в намерении разрушить Соединенные Штаты совместно с Русской армией.

Стоит напомнить, что описываемые выше события происходили на заре общественной кампании по демонизацию России: в это время случилась бомбардировка американской военной базы в Сирии, а также длились следственные действия над советникoм президента США по национальной безопасности Майклом Флинном, которого обвиняли в работе на российскую разведку. Примерно в то же самое время произошло изгнание российского консульства в Сан-Франциско.  

В ноябре 2018 года суд первой инстанции приговорил Смолкина к семи годам тюремного заключения за его предыдущие преступления. Впрочем, апелляционный суд отменил данное решение, в частности базируясь на том, что подсудимый высказывал “несуществующие угрозы”. Иными словами, русскоязычный соотечественник “никаких связей с Кремлем не имел, однако пытался бравировать своей мнимой принадлежностью к российской разведке”.

Кроме того, психиатрическое заключение судмедэкспертов свидетельствуют о том, что “у апеллянта стойкое заблуждение, что он является российским военным оперативником, борющимся с американским правительством”. Согласно судебным документам, бывшему адвокату было прописано психотропное лекарство.

В Апелляционном суде округа Солано Смолкина поддержал ряд правозащитных организаций, одной из которых оказалась American Civil Liberties Union (ACLU). Оправдание Смолкина поддерживают также рядовые граждане:

“Почему человек, который так явно страдает психическими расстройствами, которые, по-видимому, поддаются лечению, находится в системе уголовного правосудия уже более 12 лет, хотя то, что ему явно нужно, — это обязательная психиатрическая помощь?” – пишет на страницах The Jewish News житель Лафайета, Майкл Маркус. 

В итоге, судья Джей Симонс (J. Simons), отменил предыдущее решение о заключении обвиняемого и, представлявший себя в суде Смолкин, вышел на свободу.

Другие обвинения против Смолкина

В редакцию “Славянского Сакраменто” попали другие документы суда, согласно которым житель Анатолий Смолкин проходил по похожим делам. В частности, ему предъявлялись обвинения в нападениях на представителей правоохранительных органов, драках в общественных местах, неподобающем поведении, сталкинге и т.д. Некоторые из вышеуказанных преступлений Смолкин совершал в отношении еврейских сообществ в Районе залива Сан-Франциско. 

Волна самоубийств среди иммигрантов Сакраменто

В результате своего неистового поведения Смолкин был лишен лицензии адвоката в штате Калифорния. 

На Фейсбуке нам удалось найти профиль Анатолия Смолкина, где он превозносит президента РФ Владимира Путина, называет правительство США нацистским, а мировой капитализм – уголовщиной.    

Статистика преследований евреев в Калифорнии

Согласно опубликованному в мае 2023 г. отчету Антидиффамационной лиги (Anti-Defamation League), в прошлом году в Калифорнии было совершено более 500 антисемитских актов против евреев, включая нападения, вандализм и преследования, что на 40% больше, чем в 2021 году, что подчеркивает рост преступлений на почве ненависти и экстремизма в штате.

По информации Департамента юстиции США число антиеврейских выступлений выросло со 115 в 2020 году до 152 в 2021 году, то есть на 32,2%.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com

California State LIbrary

Эта публикация полностью или частично поддержана за счет средств, предоставленных штатом Калифорния, находящихся в ведении Библиотеки штата Калифорния.

ПО ТЕМЕ