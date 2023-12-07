“Русские плюют на власть Америки”

Русскоязычный адвокат из Сан-Франциско против системы правосудия США и евреев

С нападением ХАМАС на Израиль 7 октября этого года противостояние арабского мира и евреев вышло на новый уровень. В то время как, израильская армия наносит удар за ударом по сектору Газа, по всему миру слышатся призывы об урегулировании конфликта на Ближнем востоке.

Вместе с этим, наряду с угрозами в адрес еврейских граждан в некоторых странах Европы ужесточены правила общественной безопастности и усилена охрана иудаистских мест поклонения. А в США, в штате Иллинойс, спустя неделю после атаки на Израиль, был убит 6-летний мусульманский ребенок.

Правоохранительные органы считают, что 6-летний мальчик в штате Иллинойс был убит из-за его мусульманской семьи, и убийство произошло на почве продолжающегося ближневосточного конфликта с участием ХАМАС и израильтян. То тут, то там звучат призывы призвать к ответственности ту либо иную сторону конфликта.

А как обстоит дело со злодеяниями на почве ненависти по отношению к еврейским общинам в Калифорнии?

Анатолий Смолкин осужден за угрозы взорвать синагогу в Сан-Франциско

В начале августа прокурор Сан-Франциско Брук Дженкинс объявила, что ее офис добился признания бывшего адвоката Анатолия Смолкина виновным в совершении угроз преступного характера в отношении посетителей «русской» синагоги в районе Иннер-Ричмонд.

“Вердикт присяжных в этом случае подчеркивает, что угрозы преступного характера какого бы то ни было вида недопустимы и не будут терпимы,” – сказала прокурор Сан-Франциско Брук Дженкинс. “Преступные угрозы взорвать места поклонения, которые исторически подвергались нападкам, должны восприниматься всерьез и жестко преследоваться. Насильственные угрозы часто предшествуют насилию, и важно, чтобы мы предпринимали шаги для активной защиты общества”.

Согласно полицейскому сообщению, находящемуся в распоряжении “Славянского Сакраменто”, 7 апреля 2022 года Смолкин вошел в синагогу Темпл Эману-Эль в Сан-Франциско и угрожал убить присутствующих и взорвать место поклонения. Сотрудники охраны религиозного заведения немедленно уведомили власти о происходящем. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции немедленно арестовали Смолкина.

“Поведение мистера Смолкина напрямую поставило под угрозу не только жертву, но и прихожан синагоги Темпл Эману-Эль в целом”, – сказала помощник городского прокурора Саманта Адхикари. “Я благодарна жюри за их быстрое, но продуманное обсуждение, несмотря на сложные юридические вопросы, и за возвращение вердикта, способствующего обеспечению общественной безопасности.”

Мистеру Смолкину грозит до шести лет лишения свободы. Он находится под стражей с момента ареста полицией Сан-Франциско 7 апреля 2022 года.

Реакция синагоги на осуждение Смолкина

“Славянский Сакраменто” связался с администрацией синагоги и получил следующий ответ от исполнительного директора Дэвида Голдмена:

“Наша еврейская община стала немного безопаснее сегодня. В апреле 2022 года человек (Смолкин – SlavciSac.com) высказывал антисемитские угрозы в синагоге “Темпл Эману-Эль” и в других еврейских организациях в Бей-Эрии. Благодаря усилиям сотрудников полиции Сан-Франциско и офиса прокурора этот человек был признан виновным в создании угроз уголовного характера; предположительно, его ожидает приговор к шести годам тюремного заключения. Вышеуказанный индивидуум находится под стражей с момента своего ареста…

Я хотел бы выразить свою благодарность нашей команде безопасности “Темпл Эману-Эль”. Посетив судебное заседание, я могу подтвердить, что наша команда безопасности сделала все возможное, чтобы обеспечить нашу безопасность и следовала всем установленным протоколам”.

“Русские плюют на власть Америки”

Кроме происшествия в синагоге в соседнем округе Солано Анатолий Смолкин проходил по другому уголовному делу, в котором фигурирует 30 преступлений и 17 правонарушений, связанных с преследованием, угрозами, нанесением побоев офицеру полиции и неуважение к суду.

Документы суда свидетельствуют, что Смолкин получил 7 лет тюремного заключения за угрозы сотрудникам некой фирмы в Сан-Франциско, где некогда работал юристом. Нарушив запрет на приближение к сотрудникам фирмы, бывший адвокат столкнулся с ужесточением условий своего тюремного наказания.

В 2017 году разгневанный окружной прокуратурой округа Солано за рассмотрение его дела о нарушении условий условно-досрочного освобождения апеллянт Анатолий Смолкин направил в эту прокуратуру двухстраничное рукописное письмо, предназначенное заместителю прокурора Эндрю Хорвату, которое можно назвать крайне хаотичным. В послании говорилось, что Смолкин является сотрудником российской военной разведки и что Хорват был “приговорен к смертной казни в Москве за похищение солдата вооруженных сил России”.

Письмо А.Смолкина прокурору округа Солано, штат Калифорния

“Весь ваш офис будет арестован российской военной полицией, предан суду за похищение и приговорен к смертной казни через расстрел… Моя единственная роль в казни, как офицера психологической службы, будет заключаться в прямой трансляции (приведения в исполнение приговора – SlavicSac.com) на Facebook.”

В своих посланиях Смолкин называет американскую систему правосудия коррумпированной, считает, что религия узурпировала все общественное пространство в США, пишет что “русские плюют на власть Америки”, а также угрожает взорвать здание офиса прокурора и клянется в намерении разрушить Соединенные Штаты совместно с Русской армией.

Стоит напомнить, что описываемые выше события происходили на заре общественной кампании по демонизацию России: в это время случилась бомбардировка американской военной базы в Сирии, а также длились следственные действия над советникoм президента США по национальной безопасности Майклом Флинном, которого обвиняли в работе на российскую разведку. Примерно в то же самое время произошло изгнание российского консульства в Сан-Франциско.

В ноябре 2018 года суд первой инстанции приговорил Смолкина к семи годам тюремного заключения за его предыдущие преступления. Впрочем, апелляционный суд отменил данное решение, в частности базируясь на том, что подсудимый высказывал “несуществующие угрозы”. Иными словами, русскоязычный соотечественник “никаких связей с Кремлем не имел, однако пытался бравировать своей мнимой принадлежностью к российской разведке”.

Кроме того, психиатрическое заключение судмедэкспертов свидетельствуют о том, что “у апеллянта стойкое заблуждение, что он является российским военным оперативником, борющимся с американским правительством”. Согласно судебным документам, бывшему адвокату было прописано психотропное лекарство.

В Апелляционном суде округа Солано Смолкина поддержал ряд правозащитных организаций, одной из которых оказалась American Civil Liberties Union (ACLU). Оправдание Смолкина поддерживают также рядовые граждане:

“Почему человек, который так явно страдает психическими расстройствами, которые, по-видимому, поддаются лечению, находится в системе уголовного правосудия уже более 12 лет, хотя то, что ему явно нужно, — это обязательная психиатрическая помощь?” – пишет на страницах The Jewish News житель Лафайета, Майкл Маркус.

В итоге, судья Джей Симонс (J. Simons), отменил предыдущее решение о заключении обвиняемого и, представлявший себя в суде Смолкин, вышел на свободу.

Другие обвинения против Смолкина

В редакцию “Славянского Сакраменто” попали другие документы суда, согласно которым житель Анатолий Смолкин проходил по похожим делам. В частности, ему предъявлялись обвинения в нападениях на представителей правоохранительных органов, драках в общественных местах, неподобающем поведении, сталкинге и т.д. Некоторые из вышеуказанных преступлений Смолкин совершал в отношении еврейских сообществ в Районе залива Сан-Франциско.

В результате своего неистового поведения Смолкин был лишен лицензии адвоката в штате Калифорния.

На Фейсбуке нам удалось найти профиль Анатолия Смолкина, где он превозносит президента РФ Владимира Путина, называет правительство США нацистским, а мировой капитализм – уголовщиной.

Статистика преследований евреев в Калифорнии

Согласно опубликованному в мае 2023 г. отчету Антидиффамационной лиги (Anti-Defamation League), в прошлом году в Калифорнии было совершено более 500 антисемитских актов против евреев, включая нападения, вандализм и преследования, что на 40% больше, чем в 2021 году, что подчеркивает рост преступлений на почве ненависти и экстремизма в штате.

По информации Департамента юстиции США число антиеврейских выступлений выросло со 115 в 2020 году до 152 в 2021 году, то есть на 32,2%.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com