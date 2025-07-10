На встрече в Джакарте госсекретарь США Марко Рубио озвучил позицию администрации Трампа по конфликту в Украине. В ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым он выразил обеспокоенность отсутствием прогресса на мирных переговорах и подчеркнул, что Вашингтон настроен на дипломатическое урегулирование.

«Мы продолжаем диалог и ищем пути к миру. Сегодняшние переговоры дали идеи, которые я доложу президенту. Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Рубио. На вопрос о гибкости Москвы он ответил уклончиво, лишь отметив, что США ожидают ясного плана по завершению конфликта.

Рубио напомнил, что война началась до прихода Трампа, но именно его команда активизировала мирные усилия. Он подчеркнул, что если бы Трамп был у власти раньше, конфликт могли бы предотвратить. «Эта война не наша, но мы несем ответственность за её окончание», — отметил он.

По словам Рубио, ужесточение санкций против России остаётся на повестке, и Белый дом обсуждает с Конгрессом новые меры давления. «Президенту нужна гибкость для усиления влияния на переговорах», — добавил он.

Слухи о прекращении помощи Украине Рубио опроверг, объяснив, что пауза в поставках отдельных боеприпасов связана с проверкой запасов из-за ситуации на Ближнем Востоке. В целом, по его словам, график поставок соблюдается, но он призвал союзников по НАТО делиться с Украиной средствами ПВО.

Также Рубио отметил, что США ждут от России конкретных шагов по завершению войны. «Потери с обеих сторон огромны. Президент считает, что война — это напрасные жертвы и трата денег. Он хочет её закончить», — подчеркнул он.

В завершение Рубио заявил, что Пекин оказывает России скрытую поддержку. США намерены обсудить это с Китаем на полях форума ASEAN.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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