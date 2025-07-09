Временно исполняющая обязанности губернатора Калифорнии Элени Куналакис официально объявила июль 2025 года Месяцем гордости за людей с инвалидностью. Соответствующее заявление было опубликовано 8 июля. В документе подчёркивается, что Золотой штат, как и многие регионы США, присоединяется к празднованию этого важного месяца, посвящённого чествованию вклада людей с инвалидностью во все сферы общественной жизни. В заявлении отмечается, что независимо от характера нарушений — физических, ментальных, сенсорных или приобретённых в течение жизни — такие граждане существенно обогащают культурное и социальное разнообразие штата.

Июль выбран неслучайно — именно в этом месяце, 26 июля 1990 года, был подписан один из ключевых актов в истории борьбы за гражданские права — Закон об американцах с ограниченными возможностями (ADA). Этот документ, разработанный при поддержке конгрессмена от Калифорнии Тони Коэльо, стал важной вехой на пути к обеспечению равных прав и недопущению дискриминации в таких сферах, как трудоустройство, транспорт, образование и доступ к государственным услугам.

По данным властей, на территории Калифорнии проживают более семи миллионов взрослых с инвалидностью, а каждый восьмой ребёнок получает соответствующую поддержку в образовательной системе. На протяжении десятилетий штат играл ведущую роль в продвижении принципов инклюзии, создавая условия для полноценного участия людей с особыми потребностями в жизни общества.

Администрация губернатора Гэвина Ньюсома совместно с законодательным собранием продолжает реализацию программ, направленных на улучшение качества жизни: расширяется доступ к медицинской помощи, образовательным ресурсам, занятости, услугам по уходу на дому, а также усиливается поддержка проживания в сообществе. Отдельное внимание уделяется доступности государственных учреждений и привлечению людей с инвалидностью к работе в органах власти.

«Отмечая Месяц гордости за людей с инвалидностью, мы не только отдаём дань уважения их вкладу в развитие штата и страны, но и подтверждаем нашу приверженность делу обеспечения равноправия и самостоятельности для всех», — говорится в заявлении Куналакис.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship