В последние дни президентства Дональда Трампа исчезла папка, содержащая секретные данные о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Reuters сообщило, что эта пропажа вызвала серьезные опасения относительно возможной утечки конфиденциальных данных о методах сбора разведывательной информации.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал новостному агентству, что папка с секретными материалами, подтверждающими попытки России повлиять на выборы в пользу Трампа, была передана в Белый дом по запросу самого Трампа с целью рассекретить информацию, связанную с расследованием ФБР возможного российского вмешательства.

Офис директора национальной разведки еще в 2017 году опубликовал выводы расследования, утверждая, что российское правительство проводило дезинформационную кампанию и кибератаки, направленные на поддержку Трампа и дискредитацию Хиллари Клинтон.

Несмотря на это, Россия отвергла обвинения во вмешательстве в американские выборы. Исчезновение папки вызвало такую озабоченность, что правительство предложило провести брифинг для комитета Сената по разведке, чтобы прояснить ситуацию.

Источник также сообщил, что в пропавшей папке была также другая информация, связанная с расследованием ФБР о возможных связях предвыборного штаба Трампа с Россией. Большая часть содержимого этих материалов не считалась секретной и была опубликована ФБР в 2022 году.

Трамп неоднократно отвергал результаты расследование ФБР, называя их фикцией. Тем не менее, исчезновение папки с секретными разведданными о вмешательстве России в выборы привлекло широкое внимание, и до сих пор, после ухода Трампа из Белого дома, ее местонахождение остается неизвестным.