Кто такой Адам Бондарук: биография епископа

14-га августа 2022 года в Сакраменто скончался пятидесятнический епископ Адам Семенович Бондарук. Этот религиозный деятель родился в 1942 г. в селе Сенявка, Волынской области Украины в семье Бондарука Семена Васильевича и Ксении Михайловны.

С 1968 по 1973 гг., по словам самого А. Бондарука, он занимал пост пресвитера в одной из церквей Кривого Рога. На тот момент ему было всего 26 лет. Пастором он стал сразу после судебного процесса над верующими одной из местных общин. Как рассказывали непосредственные участники процесса, Бондарук выступал в качестве свидетеля по делу некого пастора Кравчука Андрея Даниловича.

Кравчук Андрей был приговорен в 1962 году к 5 годам лишения свободы и 5 годам ссылки (по ст. 209, первой части УССР, посягательство на личность и права граждан под предлогом исполнения религиозных обрядов). А. Кравчук после приговора отправлен в тюрьму Днепропетровска, а затем в Керчь, затем в колонию в Симферополе. По делу также проходил пастор Иван Гурин, тесть Адама Бондарука.

С 1973 г. по 1988 г. семья Бондарука проживала в Эстонской ССР, где Адам Семенович возглавлял пятидесятническую церковь в Кохтла-Ярве. Там же работал на шахте “Таммику” машинистом экскаватора. В 1989 г. семья Бондарука с 10 детьми и родителями епископа эмигрировала в США в штат Массачусетс, а затем – Сакраменто, штат Калифорния.

Как следует из секретного дела МВД Эстонской ССР, попавшего в редакцию “Славянского Сакраменто”, в 1988 г. семья Бондаруков заполнила анкету на постоянное место жительства в Израиле. Однако вместо Израиля они прилетели в Америку.

У самого Адама Семеновича с его супругой Галиной было 10 детей, с которыми они переехали в США.

В Сакраменто Бондарук на протяжение трех десятков лет возглавлял руководство Славянской миссионерской церкви, назвав ее “Вифанией”, одновременно занимая пост епископа Союза христиан веры евангельской Америки.

В 2020 г. Портленде грянул скандал – пастор славянской церкви “Новая Жизнь” Василий Вакульский заявил, что его церковь хотят уничтожить, отобрав здание и паству. По словам Вакульского, угроза исходила со стороны Адама Бондарука. Позже группа пятидесятнических пасторов подала в местный суд на Вакульского, обвинив последнего в узурпации духовной власти. Бондарук совместно с действующим епископом Союза ХВЕ США Сергеем Хомичем отлучили Вакульского от духовной власти в церкви.

Бонадрук также “засветился” в другом международном скандале, благословив непонятно каким образом приобретенную землю под Киевом украинским пастором Романом Скоцем, таким образом, оставив местную миссию “Надежда” без земли и имущества.

В 2015 г. в Сакраменто, в Федеральном суде штата Калифорния был зарегистрирован иск, в котором некая Людмила Егорова называла Бондарука “главой преступной группировки русских иммигрантов в столице Калифорнии” и потребовала от председателя союза “Христиан веры евангельской Америки” компенсацию в размере $50 млн. Как сообщала истица, Адам Семенович Бондарук покрывает “криминальную активность членов своей церкви”. Впрочем, дело развалилось, так и не дойдя до судебного рассмотрения.

В свое время Бондарук подвергался критике руководства российских пятидесятников, в частности епископ Иван Федотов обвинял Бондарука в предательстве устоев всесоюзного пятидесятнического братства. По словам легендарного епископа-узника, в разгар гонений А.Бондарук “предал братство и пошёл в регистрацию”. Другой страдалец за веру в Бога – 76-летний правозащитник Борис Перчаткин неоднократно заявлял, что епископ Бондарук “преследовал тех, кто добивался свободы”, занимаясь преследованиями христиан даже на территории США.

Во время суда над одним из сыновей Адама Бондарука – Петра, Адам Семенович поддержал в суде лидеров группировки, занимавшейся махинациями в сфере недвижимости, опубликовав в суде письмо в поддержку членов семьи Кузьменко и своего сына, предложив взять последнего на поруки церкви. В данный момент Петр Бондарук отбывает 6-летний срок в федеральной тюрьме штата Калифорния.

Стоит также отметить, что в нарушение церковных канонов Бондарук долгое время возглавлял пятидесятнический союз, нелегитимно называя себя епископом. В частности, о законности рукоположения Адама Бондарука в 1997 году был поставлен вопрос участниками конференции епископов пятидесятнических объединений США, ЕС и СНГ.

В марте 2020 г. Адам Бондарук был экстренно госпитализирован с симптомами коронавируса и находился в больнице региона Сакраменто на протяжение месяца. Одновременно с этим, несколько служителей церкви “Вифания” скончалось от COVID-19. Местная санитарная служба раскрыла в церкви одну из самых масштабных вспышек коронавируса в США. Тогда в церкви “Вифания” и ассоциированных с ней группах насчитали свыше 70 коронавирусных больных.