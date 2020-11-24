Расколовшаяся церковь лишает пастора Вакульского всех занимаемых постов

В редакцию «Славянского Сакраменто» попал документ администрации славянской миссионерской церкви «Новая жизнь», в котором за подписью пастора Петра Опанасюка, указывается, что решением «большинства членов церкви» престарелый пастор Василий Вакульский и его помощник Иван Ужва уволены с позиций руководителей общины.

«Настоящим вы уведомлены о том, что члены «Славянской миссионерской церкви Новая жизнь» проголосовали за отстранение вас от всех должностей, которые вы занимаете в Церкви, и за аннулирование вашего членства в общине. Вы снимаетесь с должности пастора, члена Совета директоров церкви, президента корпорации и с любых других руководящих должностей в церкви «Новая жизнь». Вы были отлучены от Церкви и больше не являетесь ее членом», – говорится в письме.

В документе также подчеркивается, что руководство разделившейся церкви «примет все необходимые меры», в попытке привлечь престарелого пастора «к ответственности перед прихожанами церкви за содеянные поступки».

Похожее письмо было также выслано на имя другого пастора «Славянской миссионерской церкви Новая жизнь», Ивана Ужвы, который упоминается в гражданском иске «Гринько против Вакульского».

Письма датированы 14 сентября этого года. Согласно церковному документу, решение было принято за день до этого.

Напомним, что ранее пастор Вакульский отлучил от церкви самого пастора Петра Опанасюка и ряда других служителей, подавших на него в суд в сентябре 2019 г. и обвинивших его в узурпации духовной власти. В свою очередь, команда Вакульского осудила действия истцов, обвинив последних в введении в среде прихожан ложных духовных доктрин.

Как следует из опубликованного в суде г. Портленд письма, копии отлучения Вакульского и г-на Ужвы были отправлены в «Союз христиан веры евангельской США» (Church of Evangelical Christian Faith of America) и в «Орегоновский комитет пасторов евангельских церквей» (Oregon Slavic Churches Pastors Advisory Committee). Первая организация управляется епископами Сергеем Хомичем и Адамом Бондаруком, вторая – пастором Иваном Голубом и секретарем Вячеславом Бойнецким.

Как мы уже сообщали, до инициации судебного дела в отношении пастора Вакульского, руководство «Союза христиан веры евангельской США» опубликовало письмо в котором порицались действия Вакульского в качестве старшего пастора и лишали его духовного сана.

Вакульский, в свою очередь, обвиняет руковоство “Союза христиан веры евангельской Америки” во вмешательстве во внутренние дела его конгрегации. Епископ Бондарук отрицает данные утверждения.

“Славянскому Сакраменто” не удалось связаться с пастором Вакульским, чтобы получить комментарий об его отлучении.