В Сакраменто скончался пятидесятнический епископ Адам Бондарук

В столице Калифорнии на 80-м году жизни умер скандально известный пятидесятнический епископ Адам Семенович Бондарук, возглавлявший Славянскую миссионерскую церковь “Вифания” и Союз христиан веры евангельской Америки. О его смерти заявил пастор Виталий Ясинский в ходе воскресного богослужения церкви.

Адам Бондарук родился в 1942 г. в селе Сенявка, Волынской области Украины в семье Бондарука Семена Васильевича и Ксении Михайловны. Некоторое время Бондарук А.С. возглавлял пятидесятническую церковь в Кохтла-Ярве (Эстонская ССР). Там же работал на шахте “Таммику” машинистом экскаватора. В 1989 г. семья Бондарука эмигрировала в США в штат Массачусетс, а затем – Сакраменто, штат Калифорния.

В 2009 г. многие были потрясены арестом детей высокопоставленных членов руководства Славянской миссионерской церкви, которые обвинялись в масштабном мошенничестве в сфере недвижимости в штате Калифорния. Ряд лиц, включая Веру, Надежду, Петра Кузьменко и Петра Бондарука, получили длительные сроки тюремного заключения.

В данный момент один из сыновей епископа Петр Бондарук отбывает 6-летний срок в федеральной тюрьме штата Калифорния.

В марте 2020 г. Адам Бондарук был экстренно госпитализирован с симптомами коронавируса и находился в больнице региона Сакраменто на протяжение месяца. Одновременно с этим, несколько служителей церкви “Вифания” скончалось от COVID-19. Местная санитарная служба раскрыла в церкви одну из самых масштабных вспышек коронавируса в США. Тогда в церкви “Вифания” и ассоциированных с ней групп насчитали свыше 70 коронавирусных больных.