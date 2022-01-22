Пастор Вакульский сообщил о “неучтенных” $110 тыс. в банковской ячейке церкви

Как утверждает старший пастор церкви “New Life Missionary Church” в суде Портленда, его сотрудниками были обнаружены $110 000 неучтенных наличных в банковской ячейке, оформленной на членов церкви. Счета церкви заморожены до окончания разбирательства.

Напомним, что в суде г. Портленд продолжается судебный процесс с участие пасторов славянской миссионерской церкви “Новая Жизнь” (New Life Missionary Church), в котором несколько пасторов (Александр Гринько, Петр Опанасюк, Леонид Пахнюк) судятся со старшим пастором Василием Вакульским за право занимать руководящие позиции в вышеуказанной религиозной организации. Подробнее об этом деле можно прочитать в серии статей “Славянского Сакраменто”: “Пасторы миссионерской церкви “Новая жизнь” требуют от прихожан $1 млн“, “Славянские пятидесятники Портленда “евангелизируют” друг друга с помощью полиции“, “Протестантские “Битвы престолов” в Портленде” и “Епископов Бондарука и Хомича призвали к покаянию и благоразумию”.

“Ответчики (Вакульский и его команда – SlavicSac.com) признают, что они связались с Umqua Bank после того, как обнаружили, что истцы (Гринько, Пахнюк, Опанасюк) спрятали 110 000 долларов в банковской ячейке, наличные деньги которой не были учтены в церковных бухгалтерских записях, и мошенническим образом изменили информацию о банковском счете, чтобы отразить истцов и их сторонников на этих счетах,” – говорится в судебных документах, попавших в редакцию “Славянского Сакраменто”.

В свою очередь, истцы утверждают, что данные действия (вскрытие банковской ячейки) незаконны и нарушают церковный порядок, a новое руководство церкви (Гринько, Пахнюк, Опанасюк) – абсолютно легитимно, что было подтвержденно большинством голосов на членском собрании.

“Ответчик Ужва открыл новый банковский счет и перевел деньги на новый аккаунт. В результате около $270 тыс. церковных денег были заморожены банком, что сделало невозможным оплачивать текущие счета. Ответчики получили неправомерный доступ к церковной банковской ячейке и захватили $110 тыс. наличных, принадлежащих церковь,” – сообщается в обновленном иске пасторов Гринько, Пахнюка и Опанасюк.

Конфликт в славянской церкви продолжается в атмосфере потасовок и взаимных обвинений в нарушении церковных и общественных правил. В частности, в гражданском иске “Гринько против Вакульского” утверждается, что сторонники как одной, так и другой стороны препятствуют друг другу в проведении богослужебных мероприятий.

По словам истцов, подсудимые продолжают использовать церковный бренд, веб-сайт и социальные сети в своих личных целях, а также предприняли попытку изъятия церковного сервера и документации.

Напомним, что старший пастор Василий Вакульский лишил духовной власти восставших против него пасторов, а они, в свою очередь, сместили Вакульского с занимаемого им пасторского поста и лишили членства в церкви.

Также судья Стеффан Александер, занимающийся рассмотрением иска, отверг доводы Вакульского о нелегитимности членского собрания, в ходе которого он был свергнут со всех церковных постов, тем самым подтвердив выбор церкви в пользу Гринько, Пахнюка и Опанасюка. Часть церкви под началом Вакульского собирается в отдельном здании, не имея доступа к основному церковному помещению.

Вакульский утвержает, что к данным изменениям в церкви причастен Союз христиан веры евангельской Америки, в частности, его почетный епископ Адам Бондарук и Сергей Хомич, чья организация в ходе конфликта аннулировала права Вакульского на богослужебную деятельность.

Между тем, включенный в иск помощник старшего пастора Руслан Петруша через суд требует возместить его расходы на услуги адвоката. Напомним, что суд удовлетворил его просьбу исключить его из искового заявления. Сумма расходов не указывается.

Судебный процесс по данному делу назначен на 28 февраля 2022 г.