Американские пасторы-рейдеры торгуют гуманитаркой в Украине

Бежавший от американского правосудия пастор Роман Скоц незаконно отбирает земли у своих соотечественников в Украине, занимается фальсификацией документов, шантажом и подкупом должностных лиц, а члены его семьи торгуют гуманитарной помощью с Запада. Высшее руководство американских и украинских протестантских союзов всячески поощряет и покрывает вопиющие беззакония беглеца.



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Ни славянская диаспора Сакраменто, ни американское правительство, похоже, не в курсе преступлений, которыми занимаются протестантские священники из США в Украине. Некоторые калифорнийские политики, а также президент Украины Петро Порошенко открыто поддерживают этих мошенников.

Члены семьи Скоц являются владельцами украинской сети розничных магазинов «Тавита» и занимаются продажей бывших в употреблении товаров из западных стран уже не один десяток лет.

Пока американская часть семьи Скоц продолжает развивать бурную общественную деятельность в Северной Калифорнии, с помощью местных славянских церквей и даже государственных органов США, устраивая благотворительные мероприятия и ярмарки, выпрашивая очередные финансовые транши для родины, раздираемой внешним и внутренним врагом, ее украинская часть грабит свой собственный народ, всячески наживаясь на его бедах и беспомощности.

В данной статье речь пойдет о продаже гуманитарной помощи семьей пастора Романа Скоца, несколько лет назад сбежавшего из США в родную Украину и плотно сотрудничающего с высшим руководством Славянской миссионерской церкви «Вифания» в Сакраменто, где у него осталось 5 братьев.

Напомним, что гражданин Украины Роман Скоц бежал из США в Украину после того, как в Федеральном суде штата Калифорния на него и его транспортную компанию было заведено дело об отмывании крупных сумм денег. Как удалось узнать «Славянскому Сакраменто» из документов суда, компания USKO Shipping, принадлежащая братьям Скоц из Сакраменто и записанная на имя Романа Скоца, была заподозрена в отмывании сотен тысяч долларов через калифорнийские отделения банка Wells Fargo. В ходе расследования счета компании были заморожены, а ее средства реквизированы в пользу государства. Подробнее об этом федеральном расследовании читайте в нашей статье «Куда уходят деньги, пожертвованные на Ukraine Relief».

Так вот, с позором убежавший из США Роман Скоц со своей супругой Анной Скоц (в девичестве Яслинской) основали небольшую общину христиан веры евангельской в одном из пригородов Киева – селе Крюковщине и принялись заниматься откровенным бизнесом на нуждах украинцев и даже отнимать чужую собственность.

В феврале этого года я побывал в зарегистрированной беглыми американцами церкви «Храм Спасителя» (с. Крюковщина, Каштанова 1б), где встретился с самим пастором Романом, который показал мне внушительных размеров склад товаров, целиком переправленных из США его братьями.

В огромном здании площадью в сотни квадратных метров под церковь отведено небольшое помещение, вмещающее не более 60-70 человек. В остальной части здания, по словам Романа, складируются сельскохозяйственные инструменты и запчасти – одним из бизнесов владельца является продажа сельхозтехники. И действительно, из-за забора на просторном дворе можно увидеть новые сеялки, плуги, косилки и внушительный парк импортных автомобилей.











Все это богатство огорожено высоким забором и охраняется служебной собакой и молодым сторожем, живущим на территории базы в двухэтажной кирпичной сторожке.

Находящееся неподалеку кладбище, по-видимому, является еще одним источником дохода предприимчивого священника из Сакраменто. Как свидетельствуют регистрационные документы Минюста Украины, Роман Скоц, кроме всего прочего, предоставляет местному населению похоронные услуги.

На Романа Скоца оформлено также шестикомнатное жилье в селе Крюковщина общей площадью 234 кв метра (с. Крюковщина, Львовская 13а, кв. 2) – как свидетельствуют местные жители, он проживает в приличном особняке в элитном районе под Киевом.

По словам нашего собственного корреспондента, побывавшего рядом с жилищем пастора, на ухоженной в американском стиле лужайке построено несколько богатых особняков и детская площадка – все это добро находится под серьезной охраной и буквально нашпиговано камерами видеонаблюдения.

Как свидетельствует выписка из госреестра, Роман Зиновьевич Скоц владеет также целым поместьем общей площадью 382,9 кв. м. с рядом жилых и подсобных построек (с. Крюковщина, Владимирская 13).

Есть доказательства того, что жилой дом по ул. Каштанова 12 также принадлежит ему. Одним словом, устроился в Украине наш беглец прекрасно – кругом дома, родственники, через дорогу работа.

На гражданина Романа Зиновьевича Скоца зарегистрированно два автомобиля – белый Mercedes-Benz Sprinter 208 CDI 2001 года выпуска и белая Kia Soul 2014 года выпуска.

Как сообщил нам источник в местных правоохранительных органах, пастор Роман к тому же владеет зарегистрированным огнестрельным оружием – пистолетом калибра 9 мм.

Частыми гостями церкви являются епископ из Сакраменто Бондарук Адам Семенович, пастор Славянской миссионерской церкви “Вифания” и родной брат Романа – Степан Скоц, руководство миссии “Great Commission” (“Великое Поручение”) и “Ukraine Relief”. Епископ Лащук Владимир, служители Феликс Вейцман, Джордж Давидюк, Виктор Лимонченко и др. регулярно поддерживают вынужденного экспата – выпрашивая пожертвования у американских верующих в США.























Я попал в церковь «Храм Спасителя» под конец вечернего богослужения, и один из братьев Скоц, помогавших Роману на богослужении, отвел меня в офис пастора. В ходе часового разговора пастор-евангелист пытался убедить меня в том, что не занимается ни распространением гуманитарной помощи в Украине, ни продажей одежды секонд-хенд в местных магазинах.

Однако здесь пастор-бизнесмен бессовестно лжет – в Министерстве юстиции Украины опять же на его имя зарегистрирован как минимум один магазин, где продается одежда и другие товары секонд-хенда. Магазин со складом находится на родине Романа – в Камень-Каширском районе Волынской области. Местные жители подтверждают данную информацию и в один голос рассказывают о целой сети магазинов, где «американцы» продают гуманитарную помощь своим соотечественникам.

Еще в трех магазинах (два в Камень-Каширске и один в пригороде Киева Боярке) секонд-хендом и продуктами с Запада торгуют другие члены семьи Скоц – Любовь Андреевна Скоц, Людмила Николаевна Скоц, Олександр Игнатович Скоц, Иван Павлович Скоц, Скоц Ганна Петровна и другие.

Мы наведались во все четыре торговые точки, принадлежащие членам семьи Скоц, и обнаружили доказательства торговли гуманитарной помощью.

Первым местом, которое мы посетили в ходе нашего рейда, стал магазин-база, расположенный на территории консервного завода (город Камень-Каширский, ул. Ковельская 114). Сотрудники этого магазина (см. видео) подтвердили, что заведение принадлежит Роману Скоцу из Киева, и сообщили, что размещенный на продажу товар поступает к ним как из Европы, так и из США. Иногда пригоняют целые фуры, рассказала разговорившаяся продавщица.

Вдоль стен и посреди магазина размещены многочисленные вешалки, стеллажи и полки с бывшей в употреблении одеждой, что примечательно – со срезанными бирками. Среди европейской одежды можно найти и американский секонд-хенд: футболки с надписями «UCLA», «Lakers» и другие – явно привезенные из Калифорнии.

Вместо срезанных бирок сотрудники магазина вешают на одежду ценники в украинской валюте. Время от времени на базу заходят покупатели, интересуются развешенным товаром. Подъезжают микроавтобусы с наемными рабочими, что-то привозят.

Что интересно, наряду с подержанной одеждой из стран Европы и США в помещении магазина продается точно такой же «рис из Индии», на который калифорнийские братья Скоц собирают деньги в американских церквях – по $25 за 5 кг.

«Высококлассный, очищенный и хорошо разваривающийся рис», по словам продавцов, прибыл из Америки. В доказательство мы купили один 5-килограммовый мешочек за 100 гривен (около $4 по курсу на начало этого года). Женщина за прилавком сообщила нам, что работники могут доставить со склада еще «сколько угодно риса» такого же качества, «хоть 100 мешков».

Точно такие же мешочки с рисом мы увидели и в двух других магазинах, принадлежащих украинско-американским бизнесменам. Когда я сказал, что еду на фронт, в Мариуполь в гости к пастору Геннадию Мохненко и хотел бы отвезти подарки детям в сиротский дом, продавщицы предложили мне купить у них рис, потому что в округе все равно нет конкурентов.

Что же получается? Американские граждане и церкви добродушно жертвуют организации Ukraine Relief деньги на рис, предназначенный для детей-сирот и пострадавших в военном конфликте, а братья Скоц бессовестно продают его в сети своих магазинов в Украине?

Покидая базу овощного завода, я заснял находящийся рядом амбар, где, по всей видимости, рабочие сортируют прибывший из-за рубежа товар.

Совершив контрольную закупку, мы направились в другой магазин, принадлежащий пасторской семье – там мне удалось заснять на видео ярлыки на продаваемой сотрудниками Скоцев одежде, которые еще не успели сорвать. На некоторых из них было написано на английском языке: «HUMANITARIAN AID. NOT FOR SALE» («Гуманитарная помощь. Не для продажи»). Такие же бирки были обнаружены как минимум еще в одной торговой точке.

Скоцы «оптом и в розницу» торгуют западными товарами, чрезвычайно популярными сегодня у них на родине. Тут же в коробках продается поношенная обувь, школьные товары, детские игрушки, ткани и принадлежности для шитья, бытовая техника.

Другая точка по продаже секонд-хенда находится в городе Боярка, примерно в 40 минутах езды от Киева на юго-запад (точный адрес: ул. Белогородская, 25, тел.: (097) 937-98-25).

Здесь, в очередном магазине под маркой «Тавита», расположенном на первом этаже жилого дома рядом с остановкой общественного транспорта, также идет бойкая торговля женской и мужской одеждой, детскими товарами и обувью.

Я внимательно разглядываю развешенную одежду, этикетки которой умышленно срезаны, и начиная ощущать себя непрошеным гостем. Хозяева магазина таким докучливым покупателям точно не рады. По-моему, они чего-то опасаются.

Обнаружив на одежде срезанные бирки, я принялся фотографировать и снимать товары на видео. Управляющие магазином начали скандалить и принялись останавливать меня, а одна из сотрудниц пригрозила вызвать полицию и даже попыталась выгнать меня из торгового заведения.

Я терпеливо ожидаю прибытия стражей порядка: интересно, какие обвинения правоохранители могут предьявить мне, законопослушному гражданину – не ворующему и соблюдающему законы Украины? Ведь насколько я осведомлен, Конституция этой страны не запрещает производить фото- и видеосъёмку на территории таких общественных мест как магазины. Более того, в случае возникновения вопросов я имею полное право запросить жалобную книгу или даже документы владельца, на чье имя зарегистрировано данное заведение.

Полиция все не едет, и я требую предоставить документы на зарегистрированного владельца. Нахожу «Уголок покупателя», где обнаруживается имя собственника.

Так и есть – владелицей данного заведения оказывается Любовь Андреевна Скоц. Что я и зафиксировал на свой смартфон.

Пробыв в магазине еще около получаса и так и не дождавшись хваленой реформированной украинской полиции, я вызвал такси и уехал в Киев.

Как свидетельствует официальная информация, семья Скоц занимается продажей бывших в употреблении вещей уже около двух десятков лет, с 2000 года. В свое время подозрительной торговлей занимались не только Роман и Любовь Скоц, но и другие члены большой семьи.

Например, Людмила Николаевна Скоц торговала с лотков на рынках в Камень-Каширске. (На данный момент, правда, этот вид деятельности в ее лицензии в МинЮсте отмечен как «приостановленный»).

Олександр Игнатович Скоц также занимался торговлей продовольственными товарами в Камень-Каширске (в настоящий момент его деятельность остановлена).

То же самое можно сказать и об Иване Павловиче Скоце из села Гута-Каменска, торговавшем продтоварами.

Местные жители, с которыми нам удалось поговорить, в один голос подтверждают факты торговли гуманитарной помощью многочисленными членами семейства Скоц.

«У них самые высокие цены на гуманитарку в округе», – пожаловался в разговоре с корреспондентом «Славянского Сакраменто» один из жителей Камень-Каширска, услышав о том, что мы прибыли за репортажем на родину Скоцев.

Трагизм ситуации заключается в том, что в среде самих украинцев не считается чем-то зазорным продавать поступающую из-за рубежа гуманитарную помощь своим же собратьям. Печально и то, что американцы и европейцы каждый год бесконтрольно передают миллионы долларов в руки таких бесчестных дельцов как братья Скоц. (Думаю, не стоит напоминать, что мы нашли доказательства получения секонд-хенда из-за рубежа на имя Романа Скоц). Но, как видим, вместо того, чтобы на самом деле помогать сиротам и пострадавшим от военного конфликта, добродетельность Запада служит наживе беглых мошенников-посредников.

Украинско-американский пастор занимается рейдерством и запугивает христиан

В нашем разговоре Роман Скоц несколько раз подчеркнул, что активно занимается благотворительной помощью местному населению и пострадавшим в АТО. Часть из этого действительно является правдой, однако его благородные деяния очернены недовольством местных христиан и подозрительными действиями со стороны активистов “Храма Спасителя”.

В июне этого года газета «Боярка-информ» опубликовала заметку о закладке фундамента будущей миссии в черте города, на том месте, где в советские годы находился детский пионерский лагерь «Родина».

Среди присутствующих были отмечены известные в Украине протестантские епископы – Николай Синюк и Михаил Паночко. Также с ними на собрании были епископ Христиан веры евангельской США Адам Бондарук и его сын Павел Бондарук, являющийся пастором Славянской миссионерской церкви «Вифания» в Сакраменто. Собравшиеся священники освятили заложенный фундамент, а также рукоположили Романа Скоца в пресвитеры, передают местные христиане. На мероприятии присутствовали представители местной исполнительной власти.

«Более 15 лет назад на деньги иностранных благотворителей для строительства центра милосердия был приобретен земельный участок общей площадью в 4 га. Теперь от него осталась треть. Прежнее руководство Боярского центра милосердия “Надежда”, которое взялось за строительство, оказалось недобросовестным. Теперь же Центр милосердия и реабилитации начинает все с чистого листа», – писала 28 июня корреспондент «Боярки-Информ» Татьяна Зубкова.









Роман Скоц со своей церковью и американскими пасторами на посвящении захваченного участка

Фото: Боярка-Информ

Речь идет о расположенном в одном из районов Боярки старом пионерском лагере, на территории которой находится бассейн, скважина и несколько спальных корпусов, переоборудованных под ночлежки для пожилых людей без определенного места жительства. Десяток лет назад христианская активистка Людмила Мишанна с помощью спонсоров из Швейцарии выкупила этот заброшенный лагерь у государства, оформив все надлежащие документы на собственную организацию – Боярский центр милосердия «Надежда». Заброшенные корпуса были отремонтированы и стали пристанищем для бездомных и неимущих людей. Летом на территории «Родины» усилиями местных верующих организовывались детские и молодежные оздоровительные лагеря. Благотворительностью Мишанна занималась в округе с 1995 г. – благодаря этой деятельности в округе ее знал «каждый полицейский».

Затем на лакомый кусок земли пришли люди известного в Калифорнии и Украине служителя церкви Романа Скоца.

И как свидетельствуют местные жители, с самого начала основавшие благотворительную организацию «Боярский христианский центр милосердия “Надежда”», земельный участок был захвачен Романом Скоцем обманным путем. Именно пастор Скоц стоял во главе рейдерского захвата миссии и земельного участка, расположенного в городе Боярка по улице Сосновая 2, утверждают представители Людмилы Мишанной.

Дело обстояло так. В 2009 году Роман со своей семьей бежал из США, спасаясь от преследования ФБР за отмывание сотен тысяч долларов через принадлежащую ему транспортную компанию USKO Shipping (сегодня зарегистрирована на имя Виталия Скоца). Прибыв на родину, он организовал церковную общину и положил глаз на земельный надел «Боярского центра милосердия». Но так как прав собственности на желанную недвижимость у него не было, а команда Людмилы не стала доверяться незнакомцу, он решил заполучить земельный участок с помощью хитрости и вероломства.

Директор «Надежды», 77-летняя Людмила Мишанна, говорит, что с помощью подставных лиц команда Романа Скоца сместила ее с занимаемого поста и, подделав печать организации и подписи всех 8 членов правления, в срочном порядке подала документы на перерегистрацию миссии в Министерство юстиции страны. Несмотря на то, что фонд уже прошел процесс переоформления и был укомплектован «карманным» руководством под управлением некого гражданина по имени Анатолий Кузьмович Карповец, подлог все же был обнаружен – люди Мишанной предъявили в соответствующие органах оригинальные уставные документы, в результате чего «в Минюсте были чрезвычайно удивлены и с извинениями отменили прежнее решение».

Однако команда протестантского конкистадора все не унималась – по словам пострадавшей пожилой женщины, ранее, в 2008 г. когда у Мишанной были со Скоцем нормальные взаимоотношения, Роман дал Людмиле Григорьевной взаймы $20 тыс. с условием возврата в течение двух месяцев. Когда Мишанна попыталась вернуть долг, Скоц начал скрываться от нее, а затем подал в суд якобы за «неуплату долга».

В итоге грязных махинаций единомышленников пастора, группа из церкви «Храм Спасителя» вероломно захватила 1 гектар земли и принялась устанавливать на нем свои порядки – выжигать дома и выкорчевывать деревья.

Отчаявшись найти мирное решение конфликта, Людмила Мишанна обратилась к руководству украинского союза церквей ХВЕ и к членам Славянской миссионерской церкви «Вифания» в Сакраменто.

«В то же время, когда Николай Синюк и Леонид (Адам) Бондарук рукополагали Романа Скоца, было открыто уголовное дело о рейдерском захвате, – пишет Мишанна в своем обращении к украинским и американским верующим. – Михаилу Паночко и Леониду Бондаруку, благословлявшим краденое добро – позор».

В своем церковном офисе Роман Скоц раскладывает карту и показывает мне план реконструкции лагерного центра. Сам пастор одет в костюм, на руке – модные часы от Apple. Роман хвалится тем, что недавно помог двум местным семьям, у которых сгорели дома. Людмила Мишанна же говорит о том, что в недавних поджогах домов подозревают именно людей Романа, которые пошли на этот шаг, чтобы освободить территорию под церковное строительство.

Как бы там ни было, но деяния Романа Скоца благословили епископ Союза христиан веры евангельской США Адам Бондарук, специально посетивший регион, и епископ союза Церквей христиан веры евангельской Украины Михаил Паночко. Более того, Роман Скоц был рукоположен этими священодеятелями на пасторское служение.

«Роман будет под подозрением и будет бежать от украинского правосудия так же, как сейчас он скрывается от американского, – продолжает Людмила Григорьевна. – Он подкупает судей и РОВД, затягивая это дело».

К тому же сообщается, что за фальсификацию документов новоиспеченному директору теперь грозит до 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

«Дорогие служители! Спросите, почему Роман не возвращается в США. Я допускаю, что, возможно, вы не знали про эти злодеяния, но если вы были в курсе – стыд вам и позор от Бога и людей за то, что благословляете награбленное!» – заключает законный директор фонда.

До сего момента полноправная владелица не подавала заявление в полицию, потому что «не хотела выносить сор из избы», однако в случае, если епископы не предпримут соответствующих действий, она пообещала обратиться в соответствующие органы и прессу. Таким образом «всем станет известно, что Михаил Паночко и Бондарук являются соучастниками рейдерства».

Сейчас по распоряжению Министерства юстиции по факту рейдерского захвата лагерной территории со стороны членов церкви «Храм Спасителя» возбуждено уголовное дело в местном РОВД. А Людмила Мишанна восстановлена в правах собственности на «Боярский благотворительный центр».

В то же время сотрудники Романа Скоца огородили территорию и вопреки законам не пускают полновластную владелицу на ее собственную территорию.

Подозрительные грузы в Армению, Молдову и Россию

США, Мексика, Кения, Украина – не последние страны из географии калифорнийских мошенников-миссионеров Скоцев. Как удалось узнать «Славянскому Сакраменто» в Федеральном суде Нью-Йорка, в 2009 г. компания Zim American Integrated Shipping Services, Inc., занимающаяся экспортом контейнеров за рубеж, подала иск против компании USKO Shipping, президентом которой был Роман Скоц. Это произошло как раз накануне или сразу после бегства семьи Скоц из США.

В обвинении истцы утверждали, что сотрудники USKO задолжали перевозчику около $45 тыс. за транспортировку в Армению, Грузию, Россию и Украину 24 автомобилей, 2 лодок, 1 сельскохозяйственного комбайна, строительных материалов, мотоциклов и целого парка гидроциклов.

Среди прочих в этом деле упоминается как минимум два контейнера, ушедших в христианскую миссию «Semaretianul», которая действует в Молдавии под руководством некого Павла Черниогло. В контейнере находились строительные материалы и товары домашнего потребления, которые были пожертвованы гражданами США и не предназначались для продажи.

В июне того же года дело было закрыто из-за неявки подзащитных в суд, говорится в документах суда.

Что это были за автомобили, за переправку которых семья предпринимателей Скоц так и не рассчиталась? Почему вместе с коммерческим грузом в СНГ шла гуманитарная помощь? Не было ли здесь нарушений американских законов?

Эти вопросы вместе с изложением вышеуказанных фактов мы направили в Генеральную прокуратуру США и будем добиваться внятных ответов.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com