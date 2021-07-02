Петр Бондарук проиграл апелляцию и вернется в тюрьму отбывать оставшийся срок.

“Бондарук был готов лгать, обманывать и скрывать свое мошенничество. Он делал это за деньги,” – помощник Федерального прокурора Ли Бикли.

В Федеральном суде Восточного округа Калифорнии завершилось дело сына пятидесятнического епископа Петра Бондарука. Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, в пятницу судья Трой Нюнли подтвердил свой прежний вердикт в отношение 50-летнего выходца из Эстонии, которому ранее были предъявлен ряд обвинений в мошенничестве в сфере недвижимости.

Напомним, что в 2015 г. за махинации с двумя домами в регионе Сакраменто Петр Бондарук был приговорен к 6 годам тюремного заключения, из которых он пробыл в местах лишения свободы немногим более трех лет и был отпущен под залог во время рассмотрения апелляции по делу. Залог в размере 100 тысяч долларов был внесен его отцом, епископом Адамом Бондаруком и другим его сыном – риэлтором Беном Бондаруком.

В ходе апелляции адвокат Бондарука просил о сокращении срока заключения, мотивируя свою просьбу тем, что осужденный встал на путь исправления и даже женился. Федеральная прокуратура в лице помощника прокурора Ли Бикли выступила против уменьшения срока, аргументируя свои доводы тем, что Петр является рецидивистом и его нахождение на свободе является опасным для общества.

“Подсудимый ранее был судим за неосторожное вождение, сексуальное проникновение посторонним объектом без согласия жертвы, крупных кражах, краже со взломом и незаконным проникновением. В данном случае присяжные признали Бондарука виновным в заговоре с целью совершения почтового мошенничества с использованием ложных сведений и в отмывании денег. Бондарук сыграл немаловажную роль в этом (групповом) преступлении. Бондарук был подставным покупателем каждой ссуды в этом заговоре. Он также лично отмыл 91 000 тысяч долларов,” – говорится в окончательном меморандуме гособвинителя.

В обновленных материалах дела указывается, что чтобы приобрести один из домов в регионе Сакраменто, Петр Бондарук заявил кредитору, что якобы приобретает его для своего личного использования, однако он не только не проживал по данному адресу, но и еще нелегально сдавал недвижимость в аренду другим людям. Более того, в заявлении на банковский займ Петр указал, что зарабатывает 14 тысяч долларов в месяц, а на его банковском счете находится $24 000. Что являлось полной ложью – на самом деле, в 2006 году Бондарук жил со своей любовницей Ольгой Паламарчук и зарабатывал не более $2 560 в год, занимаясь ремонтом автомобилей в своем доме.

“Подсудимый ни разу не взял на себя ответственность за свое поведение. Он винит банки. Он винит Паламарчук. Он не сожалеет. Он не хочет меняться. Петр Бондарук по-прежнему заслуживает 71 месяца лишения свободы за мошенничество, – настаивает прокурор. – Ипотечный кризис подорвал национальную экономику и особенно регион Сакраменто. От него пострадали пенсионеры, целые районы были ввергнуты в хаос, где дома оставались пустыми. И это благодаря таким людям как Петр Бондарук, которые готовы были воспользоваться сложившейся ситуацией”.

В свою очередь, осужденный через адвоката пытался преуменьшить свою роль в масштабной мошеннической схеме. В частности адвокат Бондарука пишет в суде:

“Г-н Бондарук был подставным покупателем, которому не хватало опыта (в отличие – SlavicSac.com) от своей соучастницы Ольги Паламарчук. Она на него повлияла.”

В результате, суд оставил первоначальное решение в силе – сыну известного религиозного деятеля придется провести за решеткой около 3 лет, а также после выхода из заключения Петр Бондарук будет находится под специальным надзором местных правоохранительных органов на протяжении 36 месяцев.

“Досиживать” свой срок Бондарук будет как и прежде – в одной из федеральных тюрем Северной Калифорнии, в августе этого года он должен будет добровольно сдаться федеральным властям.

Следует отметить, что все участники громкого процесса “религиозных риэлторов”, подавших на пересмотр своих дел, получили отказ, а Славянская миссионерская церковь “Вифания” просила федерального судью о помиловании епископского сына, но также получила отказ. Основные участники дела получили длительные тюремные сроки и в настоящее время находятся в местах лишения свободы.

Петр Бондарук имеет насыщенную и продолжительную уголовную историю: как уже сообщал “Славянский Сакраменто”, сын епископа Союза церквей христиан веры евангельской и неизменного старшего пастора церкви “Вифания” неоднократно привлекался к уголовной ответственности в Калифорнии. В частности Бондарук был признан виновным в кражах и взломах. Петр Адамович Бондарук является сексуальным насильником и поэтому занесен в федеральную базу сексуальных престуников за попытку изнасилования девушки в округе Санта-Роза в 1998 г.

По информации Национального архива Эстонии за свою преступную деятельность Петр также привлекался еще в Советском Союзе.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com