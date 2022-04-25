Навіщо Кремлю воєнізовані загони в США, або що робить спецназ ГРУ, бійці МВС та російські козаки на території Америки?

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Поки колишній агент КДБ, а нині беззмінний лідер російської держави Володимир Володимирович Путін тисне руку Дональду Трампу, співробітники російських консульств за спиною американського президента займаються створенням мережі проросійських молодіжних військових загонів на території США.

Коли після майже дворічного перебування в СНД я повернувся до США (а це було напередодні майданівських подій в Україні), я не міг не помітити, наскільки за невеликий термін відсутності змінилася ця країна.

І зовсім не тому, що туалетний папір в американських аеропортах став на порядок тоншим, а люди на вулицях – нетерпимішими. Швидше, відбулися докорінні зміни у суспільстві.

Нижчеописані дії відбувалися якраз напередодні відомих подій на Донбасі, коли до Криму та Сходу України заходили «зелені чоловічки» з боку Росії. У той самий час по всій території Сполучених Штатів яскраво відчувалося наростання впливу Кремля. То тут, то там, як гриби після дощу з’являлися і організовувалися пов’язані з Росією групи: фонди, ансамблі, російські школи, бібліотеки, літературні конкурси, культурні вечори, спортивні змагання, ігри під егідою посольства, козачі і навіть парамілітаристські формування тощо.

Більшість подібних організацій миттєво підпадали під прямий вплив, а найчастіше створювалися та фінансувалися співробітниками Посольства Росії, Генеральних консульств РФ та інших дипломатичних відомств.

Спільні патріотичні концерти, масові святкування 9 Травня, Міжнародного жіночого дня та навіть Дня Радянської Армії раптом стали надзвичайно популярними подіями у російськомовній діаспорі Америки. Зрозуміло, що всі перераховані вище свята не мають жодного відношення до американської культури і державності, і жителі цієї країни навряд чи в змозі відрізнити їх один від одного. Проте, чомусь саме зараз прокремлівські активісти діаспори намагаються нав’язати американцям майже забуті радянські патріотичні свята.

Але це ще квіточки

Частими гостями в американських містах стали представники організації «Росмолодь», яка є одним із головних знарядь Кремля з патріотичного впливу на уми молодих росіян. Вони стали масово, відкрито і досить незграбно організовувати молодіжні осередки та патріотичні табори за прикладом радянських піонерських таборів, у які ми свого часу їздили в СРСР (за відсутністю інших). Ці заходи облаштовувалися з використанням морально застарілої радянської символіки і відповідної пропаганди (мабуть, також через брак іншої), що славить Батьківщину, яка піднімається з колін. В одному з таких таборів під Сіетлом минулого року мені вдалося побачити абсолютно сюрреалістичну картину: священика Російської православної церкви на тлі червоного стягу з серпом та молотом. Увечері він благословляв алкогольну молодіжну вечірку, а на ранок благовістив американським тінейджерам.

Спортивно-патриотический лагерь, посвященный 85-летию образования ВДВ. Портленд, Орегон, 2015 г.

Тренировочная база на территории церковного кемпа церкви “Вифания”, Мэрисвилл, Калифорния

Дитячі проросійські «буткемпи» у церквах Каліфорнії

Дальше більше. Раптом ми почули, як у Каліфорнії почали організовуватися так звані проросійські дитячі парамілітаристські «буткемпи». Одна із місцевих православних парафій у Сакраменто оголосила набір бажаючих пройти своєрідний «курс молодого бійця», до якого входить поводження зі стрілецькою зброєю та спортивним луком, метання ножів, стройова підготовка та патріотичне навчання. Заодно можна було відпочити в наметах на природі і посидіти увечері біля вогнища, поспілкуватися і заспівати під гітару російські пісні.

В одному з таких таборів мені також удалося побувати. Діяв він протягом двох років неподалік північно-каліфорнійського міста Мерісвілл, на території бази відпочинку «Елім», що належить Слов’янській місіонерській церкві «Віфанія». Старшим пастором цієї церкви є іммігрант-біженець з Естонської РСР Адам Семенович Бондарук, а більшість парафіян – вихідці з України.

Примітно, що більшість членів цієї п’ятидесятницької церкви свого часу отримали політичний притулок у США через переслідування з боку безбожної радянської влади та гонінь КДБ. За часів Радянського Союзу багато хто з них відмовлявся брати в руки зброю, співпрацювати з комуністичною владою, служити в армії, і взагалі були переконаними пацифістами. Тепер, коли всі вони поголовно стали громадянами Сполучених Штатів, тут, на американській землі вони, особливо не ховаючись, співпрацюють із посланцями Кремля. Тим часом, своїм дітям, які здебільшого вже давно живуть за принципами американського суспільства, вони продовжують проповідувати біблійну заповідь “Не убий”, вкладаючи в неї сенс “Хто візьме в руки меч, від меча і загине”.

Проте, як мінімум, протягом двох років осередок козаків під керівництвом колишнього інструктора ГРУ з Киргизії Станіслава Холодкова проводила свої парамілітаристські збори на території цього п’ятдесятницького табору. Влаштувавши там якусь подобу стрілецького тиру на свіжому повітрі, православні отамани та військові інструктори з Росії та інших республік колишнього СРСР за згодою вищого керівництва «Віфанії» навчали своє малолітнє військо (багато з яких навіть ледве говорили російською) метанню ножів, стрільбі з луку та гвинтівок, а також мистецтву рукопашного бою за російською системою.

У вільний час дітям давалися завдання випалювати на дощечках радянські танки, Георгіївські хрести та російські військові літаки.

А ввечері діти збиралися в молитовному приміщенні, де настоятель із Сакраменто отець Павло Волменський навчав їх Закону Божому.

Козацька парафіяльна школа, учні якої складають більшу частину подібних таборів, діє під дахом «Церкви Вознесіння Христового», який був заснований у столиці Каліфорнії в 1954 році і підпорядковується Руській Православній Церкві Закордоном (РПЦЗ).

Не забудемо, що у 2007 році за безпосередньої участі президента Росії Володимира Путіна РПЦЗ підписала Акт про канонічне спілкування з Російською православною церквою Московського патріархату. Внаслідок об’єднання парафії Російської православної церкви у США відновили своє «духовне спілкування» з «материнською» церквою Московського патріархату. Це дає гостям із Москви можливість безперешкодно та практично безконтрольно займатися будь-яким видом діяльності на територіях місцевих подвір’їв та церков.

Після духовного опікування американським дітям викладаються лекції про силу і потужність духу, а також про історію та специфіку російської зброї. На фотографіях, зроблених у таборі «Елім» можна впізнати такі зразки зброї, як гвинтівка Мосіна, різні моделі якої широко використовувалися в Російській імперії та Радянському Союзі з 1892 до кінця 1950-х рр., шаблі, шашки, клинки тощо. Серед вихованців православно-патріотичного табору проводяться також спортивні змагання, піші походи та гірські сходження. Там, де п’ятдесятники, що втекли від КДБ, пророкують і вчать своїх дітей прощати своїх ворогів, у понеділок інструктори спецслужб-спадкоємниць КДБ викладають їм свої канони.

Подібні тренувальні табори для молоді, або, як називають їх американці, «буткемпи» під виразно російськими назвами – «Скіф», «Русичі» – широко поширилися по всій території США.

Воєнізовані збори регулярно проходили і в сусідніх з Каліфорнією штатах Вашингтон та Орегон, де протягом кількох років поспіль (2012 – 2015) організовувався «спортивно-патріотичний табір, присвячений російському військовому святу «День десантника».

На фотографіях, що потрапили до редакції «Слов’янського Сакраменто», можна побачити добре натренованих бійців із автоматами в руках у лісах Орегона. Вони одягнені у військову форму чинного російського зразка. На одному з таких фото десяток воїнів розташувалися під наметом з автоматами Калашникова. На іншій фотографії ми бачимо намет із написом «Штаб». На наступних знімках зафіксовано навчання американських дітей навичкам російського бою. Усюди розвішені прапори Російської Федерації, і навіть Повітряно-десантних військ, головною метою яких є здійснення диверсій у тилу противника. На одній із сосен висить емблема ВДВ із девізом цього роду військ: «Ніхто крім нас!» та озброєними парашутистами, що десантуються з повітря.

На галявині перед «штабом» горить багаття, а поряд по-армійськи збудовані в шеренгу підлітки 14-18 років, всі вони також одягнені у форму російської армії.

Що це – безневинна гра, чи підготовка майбутніх диверсантів із місцевого населення?

Церковный лагерь “Елим”, принадлежащий Славянской миссионерской церкви “Вифания” в районе г. Мэрисвилл (Северная Калифорния)

Тир в церковном лагере “Елим” под Мэрисвиллом, 2015 г.

Як би там не було, але все це побудовано за шаблонами, описаними в старих методичках радянських спецслужб – створення кластера з лояльних агентів впливу на території передбачуваного супротивника, організація мережі осередків диверсантів серед місцевого населення, готових у разі потреби та за першим покликом штаб-квартири різати дроти, перевертати знаки на фрівеях, підривати інфраструктуру тощо.

Козаки в американських школах

Російські козаки почуваються вільно не тільки в американських церквах і горах. З усього видно, що «лісовим братам» певною мірою навіть вдалося інтегруватися до загальноосвітньої системи Каліфорнії. Поряд з російськими підручниками, що люб’язно надаються російськими дипломатами кампусам деяких шкіл, тут, під дахом спортивно-розважальних секцій та культурно-патріотичних ранків, регулярно організовуються своєрідні «Зірниці», показові бої та виступи козацьких гуртків.

Одним із таких місць стала відома в Сакраменто «російська» чартерна школа Community Outreach Academy, чиєю допомогою росіяни регулярно користуються для проведення спортивних змагань та інших заходів. Тут же діє школа карате під керівництвом інструктора Станіслава Холодкова, який запевняє, що є майстром спорту СРСР з карате та рукопашного бою та має 10-й дан із карате.

Протягом кількох років каліфорнійське козацтво проводило на території школи свої напівмілітарні ігри, які активно підтримувалися вищими дипломатичними чиновниками з російського Генконсульства в Сан-Франциско та Посольства у Вашингтоні. Вони охоче дають інтерв’ю місцевій пресі та фотографуються на згадку з учасниками ігор.

У масованій пропаганді козацьких цінностей та висвітленні діяльності козацтва особливо відзначилася місцева газета «Діаспора», що випускається видавничим будинком «Афіша» та «Нове російське радіо», що належить Давиду Пономарю. На фотографіях, опублікованих «Діаспорою», можна побачити прапор штату Каліфорнія поруч із російськими та козацькими штандартами. І девіз: Ми були! Ми є, і ми будемо! Ми – козаки!» І ще: «Ми козаки – з нами Бог!». І тут же – американські дітлахи у російській військовій формі.

На одній із фотографій, що потрапили до редакції «Слов’янського Сакраменто», ми бачимо на території школи Community Outreach Academy тир просто неба, де дітей навчають поводженню з вогнепальною зброєю. Російські військові інструктори, що перебувають з дітьми, уважно стежать за їх успіхами.

Історичний сарказм полягає в тому, що школа Community Outreach Academy знаходиться практично на території колишньої військово-повітряної бази McClellan Air Force Base, де за часів Холодної війни ремонтувалися американські бомбардувальники та вирушали до В’єтнаму та Афганістану.

Ще одна чартерна школа, Futures High School, де переважно навчаються діти наших співвітчизників, також надала свою територію для проведення спортивних змагань серед молодих козаків.

В інтерв’ю місцевій газеті «Діаспора» заступник генерального консула Росії у Сан-Франциско Халіт Айсін каже: «Завдяки таким подвижникам, як Станіслав Холодков, підтримуються ці традиції, зберігається сам дух козацтва. Вони заслуговують на велику повагу, тому що не замикаються в собі, а пропагують свою культуру, історію та традиції в нових умовах життя, передаючи їх своїм дітям та онукам».

Колишній почесний консул РФ Наталія Оуен вважає, що «козацтво – це сильна російська діаспора в Америці, це слава та гордість російського народу».

Діяльність козаків благословляє і повністю підтримує архієпископ РПЦЗ владика Кирило із Сан-Франциско.

Хто за цим стоїть?

Одним із основних організаторів козацького руху на території Західного узбережжя США є отаман Станіслав Холодков. У минулому, за даними ЗМІ із СНД, а також посилаючись на Вікіпедію, Холодков служив у радянському спецназі в Афганістані, і був першим командиром елітного формування Збройних сил Киргизії – загону «Скорпіон», який підпорядковується Головному Розвідувальному Управлінню Головного Штабу Збройних Сил Киргизії.

Слід зазначити, що відомим «Скорпіон» став уже після Холодкова – у період подій 1999-2000 років. у Баткенті 525-й ОБСпН у складі зведеного загону Зардалінського напрямку виконував бойові завдання щодо локалізації та знищення бандформувань міжнародних терористів на півдні Киргизької Республіки.

Холодков є частим гостем військових частин та баз спеціального призначення в СНД, а також бере активну участь у міжнародних зустрічах козаків, у тому числі і в Росії. Він регулярно з’являється у військовій чи козацькій формі з різними радянськими нагородами разом із російськими дипломатами в Генконсульстві РФ у Сан-Франциско, а також на різних громадських заходах. Особливо козаки уподобали колишню територію Російської Імперії – Форт-Росс, куди їх регулярно запрошують для участі у культурних заходах.

У своїй петиції про банкрутство, поданій до Федерального суду США в Сакраменто в 2010 році, отаман Станіслав Холодков зазначив, що протягом трьох років (з 2008 по 2010 р.) отримував зарплату в організації Gateway Community Charters, яка об’єднує під своєю егідою Community Outreach Academy та Futures High School. Всього за три роки своєї діяльності в Community Outreach Academy Холодков отримав дохід від загальноосвітньої системи Каліфорнії у понад $107 тис.

Станіслав Холодков очолює ставку Верховного отамана СКФ Російської Федерації у західному регіоні США, зокрема у Каліфорнії, та свою власну організацію Cossacks National Union.

Ігор Бабошкін з Нью-Йорка, який керував «Координаційною радою російських американців», у своєму дослідженні стверджує, що звання отамана та 10-й дан із карате Холодков отримав незаконним шляхом, проте це вже тема для окремого розслідування.

Козаки та бойові дружини діють під егідою Консульства РФ

Незважаючи на те, що мета навчання американських дітей та підлітків подається як виключно «спортивно-патріотична», багато представників діаспори, а також корінні американці підозрюють, що за подібними бойовими дружинами ховається широко розгалужена мережа кремлівської агентури на території Сполучених Штатів.

Про це пише російсько-американське видання «Співвітчизники в Америці». В одній із його статей під заголовком «Російське МЗС готує воєнізовані молодіжні загони на території США», недвозначно стверджується, що офіційний Кремль активно просуває силові формування під виглядом «засланих козачків».

Юбилейный, 10-й лагерь, посвященный Дню десантника в Орегоне

Тир под открытым небом на территории школы Community Outreach Academy в Сакраменто

Варто зазначити, що роботою козацтва в різних країнах світу насправді (і це визнається офіційно) займаються представниками МЗС Російської Федерації, а на території США вони потрапляють під безпосередній патронаж російських консульств.

Тоді як у самій Росії будь-яка громадська організація, що існує на кошти іншої держави, автоматично стає «агентом Держдепу» і оголошується поза законом, у Сполучених Штатах безперешкодно засновуються та діють десятки проросійських некомерційних організацій, які, схоже, ні перед ким, крім Кремля, не звітують.

Ігор Бабошкін ще у 2015 р. передав до Конгресу США пакет доказів дій «п’ятої колони» у США. За словами Бабошкіна, російське посольство вміло грає на патріотичних почуттях іммігрантів із СРСР та СНД, ініціюючи суспільно-політичний рух, що симпатизує Росії, на території американської держави.

В інтерв’ю «Слов’янському Сакраменто» Бабошкін нарікає на те, що американська влада не робить абсолютно нічого, щоб розкрити і затримати російських шпигунів. Однак це не зовсім так: наприкінці минулого року Барак Обама вислав із країни 35 російських дипломатів (зокрема і з Генерального консульства Росії у Сан-Франциско), звинувативши їх у роботі на російську розвідку. Два російські об’єкти в штатах Нью-Йорк і Меріленд, які, як вважають експерти, використовувалися для розвідки та збору даних, були закриті. Одночасно було посилено введені раніше санкції проти РФ.

Паралельно з цим, американським урядом було вжито низку заходів щодо протидії кремлівській пропаганді на території США.

Варто зауважити, що після анексії Криму та запровадження санкцій проти Росії діяльність подібних установ помітно загальмувалась, проте багато американців побоюються, що вирощенні під прикриттям закордонних посольств хлопці у критичний момент зі зброєю в руках стануть під знайомий із дитинства триколор.

Російський «Спецназ» у Майамі

У червні цього року флоридська газета Miami Herald опублікувала статтю, в якій стверджується, що на гроші російських олігархів, чиновників та офіцерів спецслужб на півдні штату було відкрито російський байк-клуб із недвозначною назвою «Спецназ». Газета повідомляє, що високопоставлений російський чиновник-олігарх Ігор Зорін, який займається забезпеченням державного зв’язку, у тому числі щорічною трансляцією парадів Перемоги на Червоній площі в Москві, скуповує респектабельну нерухомість у туристичному районі Санні-Айлс-Біч (Флорида), особливо у комплексі Trump Palace, що належить будівельній імперії Трампа. Протягом останніх 5 років Зорін вклав у нерухомість близько $10 млн. і спільно з однодумцями заснував проросійський клуб байкерів «Спецназ». Окремо наголошується, що емблема клубу копіює герб Федеральної служби безпеки Росії – правонаступниці КДБ СРСР. Членами мотоклубу “Spetsnaz Law enforcement Motorcycle Club”, який, як планується, буде діяти на всій території Америки, є переважно відставні співробітники спеціальних підрозділів ФСБ та МВС.

Члени російського клубу мають дозволи на носіння вогнепальної зброї та тісно співпрацюють із спонсорованою Кремлем байкерівською організацією «Нічні вовки», а також входять до правоохоронних органів США.

Ці дані підтверджують співробітники організації Transparency International, які стверджують, що на зароблені з багатомільйонних держконтрактів гроші Ігор Зорін за допомогою колишнього офіцера ФСБ, а нині голови ради директорів охоронного підприємства “Альфа-Антикримінал” Святослава Мангушева через комерційні компанії зумів придбати чотири квартири загальною сумою понад $9 млн».

“Альфа-Антикримінал” складається з колишніх співробітників і ветеранів радянських і російських спецслужб і обслуговує найбільші російські монополії: “Газпром”, “Роснефть”, “Мосгаз”, “Сколково”, Уряд Москви і т.д.

Демонстрация боевого карате в школе Community Outreach Academy, Сакраменто

День десантника в лесах Орегона, 2012 г.

Схожа ситуація у Європі

Схожі тенденції відзначаються і по всій Європі, де, як пише фахівець із Росії Борис Райтшустер, Кремль організував секретні парамілітаристські спецзагони, засновані через мережу шкіл бойового мистецтва «Система». Авторитетне німецьке видання Bild, публікуючи уривки зі скандальної книги Райтшустера, повідомляє про цілу мережу добірних воєнізованих загонів Кремля, що базуються в Європі і мають можливість будь-якої миті почати діяти за наказом Москви. За словами журналіста, ці загони створені на основі шкіл військового мистецтва. В них проводяться навчання так званій російській ратній справі «Система», яка використовується російськими військами спецназу. Інструктори «Системи» підтримують активні контакти з російськими охоронними фірмами та рокерами із патріотичного російського клубу «Нічні вовки».

При цьому вони організовують кампанії з розповсюдження неправдивої інформації серед російських німців.

Підготовкою учнів займаються спортсмени, але її керівництвом та пропагандою займаються службовці розвідки та ВДВ, і не лише у Німеччині, Чехії та Швейцарії, а й на решті території Заходу. За твердженням автора, ці бойові загони є основним козирем Путіна у таємній боротьбі проти країн Європи.

Члени «Системи» беруть участь у регулярних навчаннях на території Швейцарії та Чехії, співпрацюють із козаками та «Нічними вовками», періодично відвідують Росію для відпрацювання своїх навичок. Як пишуть німецькі журналісти, всі ці люди проходять навчання з використання різної зброї, щоб згодом здійснювати диверсійні акти.

Цікава ситуація серед російськомовних іммігрантів склалася в Іспанії, де, як повідомляє німецький телеканал Deutsche Welle, працівники російського посольства намагаються поставити під свій контроль усю громадську діяльність співвітчизників.

Спроба політизувати діяльність громадських організацій стала однією з причин розбрату між представниками діаспори та співробітниками посольства. Так, гостям, присутнім на щорічному засіданні КРОРС (Координаційна рада організацій російських співвітчизників) у вересні 2014 року співробітники російської дипмісії запропонували прийняти звернення щодо конфлікту в Україні, в якому містилася беззастережна підтримка позиції Кремля. Члени Ради звернення у подібній редакції не підтримали, що викликало роздратування з боку дипломатів.

На конкурсі музичних колективів діаспори в Сарагосі того ж року співробітник російського диппредставництва зажадав показати привезений ним «викривальний» документальний фільм про українські події. Організатори конкурсу відмовилися з огляду на те, що в залі було багато українців, які традиційно беруть участь у діяльності російськомовної діаспори, повідомляє німецький державний телеканал.

Якщо раніше посольство РФ обмежувалося окремими «рекомендаціями», останнім часом воно намагається поставити під свій контроль всю громадську діяльність співвітчизників. Так, відтепер посольські «куратори» самі вирішують, які організації та ким можуть бути представлені на місцевих та міжнародних конференціях, які теми мають обговорюватися, хто може, а хто не може бути членом КРОРС. Як модератори зборів діаспори відтепер виступають або самі співробітники посольства, або представники діаспори, які користуються їх особливою довірою.

Дети в форме ВДВ РФ в лесном кемпе в Орегоне



Почетный консул Наталия Оуэн с воинами-афганцами в Сакраменто



У листі Наглядової ради йдеться, що діяльність посольства останнім часом була спрямована виключно на викорінення інакодумства у громадському русі діаспори. У ході «зачистки» поради від неугодних посольству осіб застосовувалися, згідно з листом, такі засоби як «нічні телефонні дзвінки активістам, відверті погрози та інші методи психологічного тиску». В результаті з координаційного органу було вигнано більше половини його членів. Організацію співвітчизників нині очолюють «некомпетентні та неавторитетні, але слухняні посольству люди».

За словами російських іммігрантів в Іспанії, останні 8 років посольство виділяло певні кошти організаціям співвітчизників. Ці гроші йшли на різноманітні заходи, у тому числі фольклорні свята та конференції. На кошти, що надходили з Росії, знімалися концертні зали, оплачувався проїзд та проживання у готелях учасників різноманітних зустрічей. Посольство допомагало з підручниками російської мови, виділяло гроші на газети та журнали, поїздки на міжнародні форуми співвітчизників, які проводилися під егідою Москви.

Активісти також висловлюють думку, що встановлення контролю над громадським життям співвітчизників з боку посольства – не чиясь особиста ініціатива, а «прояв загальної тенденції, яка останнім часом переважає в Росії». Свої імена, втім, коментатори називати побоюються – бо бояться підмішаного в чай ​​полонію.

Повернути Каліфорнію та Аляску Росії?

Буквально декілька днів тому, Америка отримала нового посла Російської Федерації – високопоставленого силовика та “майстерного переговорника” із роззброєння та безпеки дипломата Анатолія Антонова, нагородженого медаллю “За повернення Криму”, деповсемістно формуються схожі бойові загони. Українська преса пише про один із таких загонів під назвою «Бойові гноми». Учасники табору живуть у жорстких військово-польових умовах, вивчають рукопашний бій за системою Кадочнікова, займаються розбиранням-складанням автомата, навчаються основам бойової та вогневої підготовки, тактиці різних бойових підрозділів, форсуванню водних перешкод, альпіністським навичкам. Роботу зі школярами проводять фахівці з «гарячих точок» Росії та колишнього СРСР, максимально наближаючи табірні умови до військових.

Примітна ще одна деталь, а саме: відразу після анексії Криму в одному з курортних міст цього півострова, Євпаторії, було встановлено пам’ятну дошку із закликом до майбутнього покоління росіян: «Ми повернули Крим, вам поверати Аляску!».

Як відомо, російські козаки майже одноголосно підтримують президента Володимира Путіна і політику, що ним проводиться в Росії і за кордоном. Деякі з козацьких ватажків, наприклад, отаман міського козачого товариства Санкт-Петербургу Андрій Вікторович Поляков, зажадали від уряду Російської Федерації фінансування відродження і пропаганду російської культури США. На виділені кошти лідер козаків пообіцяв підтримувати Російську Православну Церкву у її місіонерській діяльності за кордоном та надавати допомогу у згуртовуванні православної спільноти.

Як підкреслювала російська преса, це «допоможе провести підготовку до референдуму за можливим поділом Сполучених Штатів Америки». Усі ці заяви, між іншим, звучали на тлі виходу Криму зі складу України, коли до нього увійшли «невідомі» зелені чоловічки.

Паралельно з цим, активісти іншого козачого союзу – петербурзького товариства «Православний союз козаків “Ібріс”» – навіть наважилися зажадати від влади США повернути «споконвічно російські» Аляску та Каліфорнію.



Казаки в Форт-Россе



На додачу хочу зазначити, що я особисто знайомий із деякими товаришами, які проживають тут, у США, ностальгують за епохою СРСР, які також вважають, що ці два штати є російськими, і з нетерпінням чекають їх приєднання до «історичної батьківщини». Водночас вони користуються всіма благами американського громадянства, включаючи безкоштовну соціальну допомогу. І так, більшість із них голосували за Трампа.

Американські військові в Росії?

Ви можете собі уявити, щоб під прикриттям американських посольств у російських школах і протестантських церквах організовувалися осередки американського спецназу або хоча б клуби парамілітаристських бойскаутів, які безперешкодно пересувалися б по території Росії, навчаючи молодих росіян стрільбі, військовій тактиці морських котиків і джиу-джитсу? Як, на вашу думку, до подібних дій віднеслася б Генеральна прокуратура Російської Федерації та влада на місцях?

Руслан Гуржій, SlavicSac.com