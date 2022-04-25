Хто фінансує кремлівських козачків в Америці?

Як Москва та Каліфорнія фінансують парамілітаристські козачі формування у США.

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Минулого року ми опублікували статтю про мережу російських воєнізованих загонів, які тривалий час діють на території США та підтримуються представниками Посольства та Консульства Росії. Після цього ми отримали велику кількість звернень стурбованих американських громадян та дзвінків із численних засобів масової інформації різних країн світу. Цей матеріал був перекладений кількома мовами і широко поширився як у США, так і за кордоном, зокрема в Україні, Болгарії та країнах Прибалтики. Публікацією також зацікавились американські спецслужби. Сьогодні ми готові оприлюднити другу частину нашого розслідування, в якій розповідається про фінансову складову путінських загонів в Америці.

Отже, коротко про дійових осіб: йдеться про одного із найактивніших ватажків російських козаків на Західному узбережжі США – колишнього бійця ГРУ, отамана Станіслава Холодкова. Холодков очолює власноруч створений ним “Козачий національний союз” (Cossacks National Union) зі штаб-квартирою в Сакраменто, Каліфорнія.

Холодков відомий як гарний майстер рукопашної боротьби на своїй батьківщині, в одній із колишніх радянських республік – Киргизстані, і вказується першим командиром 25-ї окремої бригади спеціального призначення «Скорпіон» киргизького спецназу.

«Скорпіоном» елітний підрозділ був названий не дарма, свідчать його товариші по службі, це ім’я він отримав за свої бойові вміння. Бійців «Скорпіона», що підпорядковується виключно ГРУ і особисто президенту Киргизстану, вчили стрибкам з парашутом, стрільбі, рукопашному бою, орієнтуванню на місцевості, маскуванню, прихованому пересуванню, відриву від переслідування, виживанню в складних умовах, умінню вести допит, тощо.

До своєї кар’єри в киргизьких збройних силах, Холодков воював у лавах радянського спецназу під час війни в Афганістані.

“Козачий національний союз” був зареєстрований Станіславом Холодковим у штаті Каліфорнія у 2004 році як некомерційна спортивна організація під назвою US Traditional Fudokan-Shotokan Karate-do Federation. Через вісім років вона була інкорпорована та перейменована у Cossacks National Union. Секретарем корпорації є Юрій Талалаєв, казначеєм – Юлія Журко.

Ячейка “козаков”, празднующих День ВДВ РФ в лесах Орегона

Холодков в МИДе РФ обсуждает казачьи движения в США

У березні 2015 року, перебуваючи в одному із молодіжних таборів, я став свідком бесіди пастора Слов’янської місіонерської церкви «Віфанія» Павла Лащука з отаманом-спецназівцем Холодковим, де обговорювалася передача грошей протестантській церкві за оренду християнського табору. Тоді загін колишнього спецназівця ГРУ Холодкова перетворив церковний табір на справжню тренувальну базу і упродовж кількох років проводив там свої спортивно-бойові навчання, нашпиговуючи молодих бійців кремлівською пропагандою.

Козаки в Орегоні

У сусідньому Орегоні портлендський осередок козаків, що активно співпрацює з каліфорнійськими «лісовими братами», очолює так званий Володимир Іванович Лук’янов, майстер бойової боротьби південноруського стилю. Лук’янов керує юнацьким спортивним клубом «Анти» у Портленді та працює разом зі школою російської мови Галини Некрасової, регулярно організовуючи різноманітні культурні заходи. За словами місцевої преси, Лук’янов «проводить велику роботу з виховання та фізичної підготовки молодого покоління російськомовного Портленда, нагадуючи молодому поколінню іммігрантів про його коріння та історію».

Зокрема, учні його школи, як і школи Холодкова, на фестивалях російської культури демонструють глядачам свою фізичну підготовку та «готовність до захисту Вітчизни» (під якою мається на увазі Росія, звідки виїхала значна частина російськомовних іммігрантів регіону). Лук’янов займається, наприклад, організацією в лісах Орегону дитячих патріотичних таборів, учасники яких також проходять бойову підготовку, здійснюють марш-кидки, вивчають ази виживання та вчаться орієнтуватися на місцевості.

Збираючись у лісі, портлендські козаки хизуються російськими автоматами АКМ.

Станіслав Холодков, котрий співпрацює з осередком Лук’янова, розповідає юним співвітчизникам про традиції Повітряно-десантних військ РФ, які не раз «виявляли мужність і героїзм у локальних конфліктах і різних спецопераціях», передає прес-центр Всесвітньої координаційної ради російських співвітчизників – організації, яка підконтрольна Кремлю. Доходить до комічного: під керівництвом полковника Холодкова американські діти вчаться користуватися винаходом російської армії – онучами!

Тим часом син каліфорнійського отамана Ярослав Холодков, який бере активну участь у бойових змаганнях, які влаштовує його батько на Західному узбережжі, працює в Дорожній поліції штату Вашингтон. Нещодавно він відзначився тим, що врятував від фатального кроку людину, яка намагалася накласти на себе руки.

Липовий полковник?

Втім, за лаштунками гучних чи найчастіше відверто проплачених медійних подій залишаються речі, про які не розповість ні Холодков, ні його оточення, ні російські офіційні особи.

Станіслав Холодков – зовсім не козачий полковник і жодного відношення до козацтва в США не має, стверджує колишній голова громадської організації «Координаційна рада російських американців» Ігор Бабошкін з Нью-Йорка.

Бабошкін, який тривалий час тісно співпрацював із Міністерством закордонних справ Росії, заявляє, що його організація була захоплена російським посольством, яке сьогодні призначає в її правління виключно вигідних Кремлю керівників, і активно використовує відвертих злочинців та «темних конячок» на кшталт Холодкова.

За словами Бабошкіна, у 2010 р. наказом Верховного отамана Союзу козацьких формувань Російської Федерації А. П. Дьоміна Холодкова було призначено представником Ставки Верховного отамана Союзу козацьких формувань (СКФ) Російської Федерації у західному регіоні США. Тим самим наказом йому присвоєно козачий чин полковника козацьких військ Росії.

Російська преса, зокрема газета «Известия», характеризувала організацію Дьоміна як рекетирську. Сам же Дьомін має у Росії кримінальне минуле. Зокрема, кілька сотень посвідчень СКФ (таких, як у Холодкова) було роздано А. Деміним представникам чеченського кримінального угруповання, яке займалося рекетом під виглядом збору «добровільних пожертв на відродження козацтва».

Сам отаман Дьомін у 1997 році був затриманий російськими правоохоронними органами при спробі вивезти до Англії велику партію дорогоцінного каміння за підробленими документами.

Більше того, рішенням російського суду Союз козацьких формувань припинив своє існування менш як через рік після призначення Холодкова – 2 червня 2011 р. Після рішення суду про ліквідацію СКФ усі звання та посади цієї організації – зокрема полковницькі погони Холодкова – не мають жодної сили.

Тобто, посвідчення полковника козацьких військ Росії Холодкова – «липове», вказує Бабошкін.

Калифорнийских детей учат наматывать портянки в церковном лагере “Элим”

Дети в форме ВДВ РФ в лесном кемпе в Орегоне

Більше того, він стверджує, що 10-й дан по карате Холодкову було присвоєно його власною спортивною асоціацією, яку Станіслав сам зареєстрував та президентом якої є. Для порівняння, знаменитий актор Стівен Сігал має лише 7-й дан, а відомий каратист майстер Кім з Кореї, який свого часу тренував королівську сім’ю, зараз проживає в США і має офіційний 9-й дан.

Навіщо посольство підтримує діяльність таких людей як Холодков?

Як вважає Ігор Бабошкін, однією з можливих цілей активної мілітаристської діяльності липового тамана є «забезпечення бойового захисту антиамериканських акцій, які проводяться на території США».

Хто фінансує діяльність каліфорнійських козаків? Адже для того, щоб проводити масові «культурно-спортивні» заходи, орендувати території для таборів, знімати приміщення, рекламувати свої послуги у місцевій пресі, купувати трансатлантичні авіаквитки, потрібні чималі фінанси.

Також, цікаво, чи поділився єпископ Адам Бондарук із членами церкви “Віфанія” отриманими від інструктора ГРУ та агента Кремля грошима чи потаємно поклав їх собі в кишеню?

Міцний зв’язок з Москвою

Як уже згадувалося, каліфорнійські козаки та їхній липовий полковник підтримують надзвичайно тісні стосунки з російським посольством у Вашингтоні, а також із представниками його філії (тепер уже закритої) у Сан-Франциско.

Жоден із серйозних заходів козаків не обходився без участі російських дипломатів, включаючи диппредставників найвищого рангу, таких як Генеральний консул Російської Федерації у Сан-Франциско Сергій Петров.

До редакції «Слов’янського Сакраменто», зокрема, потрапили фотографії воєнно-спортивних заходів, які нагадують уроки бойової підготовки у радянських школах.

На фотографіях поруч із американськими дітлахами можна побачити Генерального консула РФ Сергія Петрова та його заступника Андрія Варламова, які пізніше зі скандалом були звільнені з роботи за шпигунство адміністрацією Трампа. Разом із високопоставленими дипломатами на знімках зображені почесний консул РФ в Сакраменто Наталія Оуен та інші представники російського МЗС, які спостерігали за перебігом заходів та вручали його учасникам спеціальні грамоти та нагороди.

У 2012 році указом президента РФ Володимира Путіна в Москві було створено громадсько-державне об’єднання «Російське військово-історичне товариство» (РВІТ), однією з основних цілей якого було оголошено «популяризацію військової історії Росії».

Відповідно до статуту Російського військово-історичного товариства, його діяльність спрямована на «консолідацію сил держави та суспільства у вивченні військово-історичного минулого Росії, сприяння вивченню російської військової історії, протидія спробам її спотворення, забезпечення популяризації досягнень військово-історичної науки, виховання патріотизму, підняття престижу військової служби та збереження об’єктів військово-історичної культурної спадщини».

Для досягнення цих цілей спільнота веде діяльність у різних напрямках – зведення пам’ятників радянським воїнам, спонсорування «правильних» фільмів (нещодавно вийшов «Собібор» – один із найвдаліших з них), а також створення дитячих військово-патріотичних таборів.

Курується організація відразу декількома військовими відомствами: Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ та Федеральною службою охорони Російської Федерації.

До ради товариства входить глава російської приватної бізнес-групи «Ренова» Віктор Вексельберг – один із наближених до Кремля російських олігархів. Як ми знаємо, історична фортеця-поселення Форт-Росс за дві години їзди на північ від Сан-Франциско, яка до другої половини 19 століття належала Російській Імперії, фінансується фондом «Ренова». Цей куточок облюбували каліфорнійські козаки, які регулярно проводять тут свої збори та урочисті виступи.

До речі, нещодавно Віктор Вексельберг та низка його компаній опинилися в нових списках санкцій Вашингтона, що серйозно вплинуло на роботу фінансованого олігархом фонду Renova Fort Ross Foundation у Каліфорнії. Вищезгаданий фонд займається відновленням історичного російського поселення Форт-Росс та просуванням російської культури на американській землі.

Головою Військово-історичного товариства вказується колишній радянський комсомолець, а нині державний та політичний діяч, міністр культури Російської Федерації Володимир Мединський.

За інформацією Міністерства юстиції РФ, Російське військово-історичне товариство отримує фінансування виключно з державної скарбниці та від наближених до Кремля олігархів. Товариство тісно взаємодіє з Міністерством культури РФ.

На виділені Російському військово-історичному товариству кошти організовуються різні патріотичні проекти у Росії та за її межами.

Казаки в Форт-Россе

Почетный консул Наталия Оуэн с воинами-афганцами в Сакраменто

У 2017 р. бюджет організації склав 700 млн рублів ($11 млн) і продовжує стрімко зростати. Усього з моменту свого заснування РВІТ «освоїв» 7,7 млрд рублів ($125 млн).

Товариство також фінансує десятки військово-патріотичних таборів по всій Росії та в Криму. У цих таборах російські підлітки (як і в тих, що в Каліфорнії та Орегоні) вивчають військову історію країни, дивляться пропагандистські фільми та навчаються воєнній справі.

Серед партнерів організації можна виділити Союз десантників Росії, чий прапор майорить над штабним наметом росіян у орегонських лісах.

Співпраця з Російським військово-історичним товариством

Через два роки після свого утворення Російське військово-історичне товариство офіційно оголосило про співпрацю із Козацьким народним союзом Каліфорнії.

Козачий народний союз (отаман Станіслав Холодков) сприятиме Російському військово-історичному товариству у реалізації міжнародних проектів, пов’язаних із вивченням військової історії. Передбачається також об’єднання зусиль у веденні науково-дослідної, архівної роботи, організації науково-практичних конференцій, семінарів, програм, спрямованих на усвідомлення свого історичного коріння, зміцнення патріотизму, традицій та спадкоємності», – йдеться в офіційному прес-релізі РВІС.

«Козачий народний союз швидко обріс культурними та дружніми зв’язками на батьківщині та в США, співпрацює з істориками, Православною Церквою (РПЦ МП – SlavicSac.com), Генеральним Консульством та Посольством Росії, веде активну роботу з молоддю, бере участь у культурних та спортивних заходах, спрямованих на збереження російської мови, звичаїв та традицій козацтва в умовах еміграції, а також збирання та збереження інформації про багату козацьку історичну спадщину. Партнерські контакти Російського військово-історичного товариства та Козачого народного союзу виведуть обидві організації на новий рівень, сприятимуть зміцненню дружніх зв’язків між континентами, предметному вивченню загальної історії, дбайливому збереженню історичних та культурних традицій», – підсумовують представники Російського військово-історичного товариства.

Тепер ми розуміємо, як частина російських бюджетних грошей йде на фінансування мережі таборів у США. До речі, філія Російського військово-історичного товариства є і в Америці, штат Нью-Джерсі. Його очолює російський активіст Валерій Анненко.

«Після заклику Володимира Путіна захищати права та інтереси 30-мільйонної російської діаспори чиновники почали змінювати ставлення до того, що називається “Російським світом”. Однак це відбувається не так швидко, як хотілося б. Поставлене президентом завдання охочіше виконують громадські організації та приватні ентузіасти, небайдужі до ідеї збереження культурних цінностей Російського світу, – йдеться в інформаційному бюлетені російського МЗС. – Уповноважений Російського військово-історичного товариства (РВІТ) у справах козацтва у США козачий полковник Валерій Анненко – натхненник кількох проектів щодо відновлення зв’язку нащадків білої еміграції з їхньою історичною Батьківщиною. Громадський діяч зосередився на співпраці із російською діаспорою у Північній Америці, Європі та Австралії».

Війна проти США в Афганістані

Примітним є також той факт, що як Генконсул Сергій Петров, так і його протеже Станіслав Холодков приблизно одночасно працювали на боці СРСР в Афганістані проти американців. Один – у дипломатичному корпусі, інший – у лавах радянського спецназу.

Як випливає з інформації Міністерства закордонних справ РФ, Петров перебуває на дипломатичній службі з 1986 року. Володіє англійською, фарсі та французькою. До своєї служби в Сан-Франциско Надзвичайний та Повноважний Посол 2 класу з 1986 по 2003 рік працював у російському консульстві в Мазарі-Шаріфі, Афганістан.

Крім того, згадані вище особи – Петров, Оуен та Холодков – є активними організаторами зустрічей радянських ветеранів війни в Афганістані, які щороку відбуваються у Сакраменто. Бойові товариші, обвішані радянськими нагородами, збираються в столиці Каліфорнії, чаркою горілки поминають своїх бойових товаришів, виконують військові пісні, ностальгуючи за епохою загиблої комуністичної імперії. Деякі члени клубу допомагають козачому полковнику в рекрутуванні дітей та організації парамілітаристських зборів. За словами місцевої газети «Діаспора», яка активно рекламує різні пропагандистські проекти Кремля в Північній Каліфорнії, подібні події «консолідують російськомовну громаду іммігрантів».

Цілком логічно, що у багатьох американців виникає наступне питання: і Петров, і Холодков свого часу воювали проти США в Афганістані, а тепер завербовані російським МЗС в Америці, щоб створювати тут загони путінських штурмовиків?

Слід зазначити, що серед головних цілей Повітряно-десантних військ, прапори яких миготять у лісових таборах кремлівських посланців, є активні диверсійні акти в тилу противника.

На жаль, за словами Ігоря Бабошкіна, визначити кількість коштів, виділених Кремлем на розвиток російського козацтва в США та діяльність його підозрілу неможливо – гроші могли перевозитися диппоштою з Росії і передаватися в будівлях російських консульств діючим на американській землі емісарам, таким як Холодков.

Табори Холодкова існують на кошти американських платників податків?

Все ж таки нам вдалося розшукати певну інформацію про фінанси сім’ї Холодкова. Виявляється, підтримку козачий полковник отримує не лише з Москви, а й від освітньої системи штату Каліфорнія.

Петров, представитель Департамента образования Сакраменто, Гончар, Холодков

Владимир Путин и Владимир Мединский | Reuters

Лариса Гончар, яка очолює школу Community Outreach Academy в Сакраменто, де багато років діє школа карате Холодкова, а також влаштовуються польові стрільбища за участю російських дипломатів, не захотіла зустрітися з кореспондентом «Слов’янського Сакраменто» для обговорення цієї теми. Проте відомо, що вихідець із Білорусі Гончар не перший рік отримує з Москви підручники та посібники з вивчення російської мови та активно підтримує діяльність Холодкова та Російського посольства. Керівництво загальноосвітнього закладу також не дало відповідь на наш запит щодо діяльності російської групи біля школи.

Примітний і той факт, що школа Community Outreach Academy вийшла з надр Слов’янської місіонерської церкви “Віфанія”, її керівництво має міцні стосунки з цією п’ятидесятницькою церквою. Колись це була звичайна недільна школа під керівництвом п’ятидесятницького єпископа Адама Бондарука.

Її заступник, син українського протестантського єпископа Михайло Сердиченко заявив, що жодного фінансування Холодков від установи не отримує – що, м’яко кажучи, не відповідає істині, оскільки, за інформацією Федерального суду штату Каліфорнія, лише у 2008 році Станіслав Холодков отримав від школи $45 тис., у 2009 – $35 тис., у 2010 – ще $26 тис. – всього $106 тис. Його дружина, Наталія Дітс, у 2008 році отримала від штату Каліфорнія $30 тис., у 2009 – $40 тис, у 2010 – $19 тис. Ще $10 тис. Холодков заробив у сільськогосподарській компанії Agro Technologies.

Незважаючи на видворення російських дипломатів-шпигунів, військово-польові збори (щоправда, вже без демонстративного використання зброї) на сьогоднішній день проходять на території штату Каліфорнія. Резюмуючи все вищесказане, складається картина, що під маркою російської культури відбувається повзуча експансія “Російського світу” в США.

Руслан Гуржій, SlavicSac.com