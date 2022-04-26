Украина может легитимно атаковать объекты в России, отмечает министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи. Военный подчеркивает, что до нападения страна была суверенной и мирно сосуществовала с соседями, пока агрессоры не нарушили границу и не ввели войска.

Представитель Минобороны РФ ответил следующее:

“Мы хотели бы подчеркнуть, что прямое провоцирование Лондоном киевского режима на такие действия, если такие действия будут осуществлены, немедленно приведет к нашему пропорциональному ответу. Как мы предупреждали, Вооруженные силы России находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия решений в Киеве”.

В российском военном министерстве добавили, что такие удары со стороны России были нанесены даже если бы в этих «центрах принятия решений» в Киеве находились представители западных стран.