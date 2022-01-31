Байден: Россия угрожает не только Украине, но и современному международному порядку, передает Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден выступил с заявлением по поводу заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации вокруг Украины.



«Сегодня в Совете Безопасности ООН Соединенные Штаты подробно охарактеризовали писали характер российской угрозы для суверенитета и территориальной целостности Украины, – заявил Байден. – И мы разъяснили международному сообществу все последствия этой угрозы – не только для Украины, но и для основных принципов Устава ООН и современного международного порядка».



«Если Россия искренне намерена решать имеющиеся у обеих сторон вопросы в области безопасности посредством диалога, то Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры продолжат добросовестное взаимодействие. Если вместо этого Россия решит отказаться от дипломатии и напасть на Украину, она понесет ответственность и столкнется с быстрыми и серьезными последствиями», – предупредил президент.



«Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры продолжают готовиться к любому сценарию. Мир должен иметь ясное представление о действиях, которыми угрожает Россия, и быть готовым реагировать на риски, которые эти действия представляют для всех нас. Сегодняшнее заседание Совета Безопасности является важным шагом к тому, чтобы сплотить весь мир вокруг единой позиции: осудить применение силы, призвать к военной деэскалации, поддержать дипломатию как лучший путь вперед и потребовать, чтобы каждое из государств-членов придерживалось ответственного подхода и не совершало военной агрессии в отношении своих соседей», – заявил Байден.