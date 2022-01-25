Transparency International опубликовала ежегодный Индекс восприятия коррупции

Неправительственная международная организация опубликовала ежегодный Индекс восприятия коррупции, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Организация Transparency International в понедельник представила свой Индекс восприятия коррупции (ИВК) за 2021 год, показавший, что уровень коррупции сохраняется на прежнем уровне по всему миру, а 86 процентов стран за последние 10 лет практически не показывают никакой динамики.

В своем докладе организация также отмечает, что страны, где нарушаются гражданские свободы, регулярно занимают низкие позиции в индексе.

«По мере того, как права и свободы ослабляются, а демократия приходит в упадок, набирает силу авторитаризм, способствуя еще более буйному расцвету коррупции, – отмечается в пресс-релизе. – Transparency International призывает правительства действовать в соответствии со своими обязательствами по борьбе с коррупцией и защите прав человека, а также побуждает людей со всего мира объединить свои усилия и требовать перемен».

По итогам 2021 года рейтинг стран с самым низким уровнем коррупции возглавляют Дания, Новая Зеландия и Финляндия, а последние строчки в индексе занимают Сирия, Сомали и Южный Судан.

В числе стран, которые улучшили свои показатели за последнее десятилетие, авторы называют Армению, Беларусь, Молдову, Узбекистан и Украину.

Как отмечается в докладе, Россия сохраняет низкие показатели (29 баллов из 100), а коррупция и нарушения прав человека по-прежнему широко распространены по всей стране. Поправки к принятому в стране закону об «иностранных агентах» распространили его действие на журналистов и активистов, разоблачающих коррупцию в правительстве. Правительство также использовало пандемию COVID-19 для дальнейшего ужесточения контроля и запрета протестных акций.

Рейтинг Беларуси снизился на 6 пунктов по сравнению с прошлым годом. По словам авторов доклада, после жестокого подавления протестов против фальсификации президентских выборов 2020 года правительство ограничивает свободу слова и мирных собраний, а также расшатывает демократическую систему сдержек и противовесов и подавляет оппозиционные настроения, притесняя гражданское общество и журналистов.

В докладе также упоминаются недавние протесты в Казахстане против роста цен на топлива, коррупции и неравенства. Несмотря на некоторые улучшения за последнее десятилетие, показатель страны по-прежнему значительно ниже среднемирового. В стране принято новое антикоррупционное законодательство, власти проводят громкие расследования, однако обвинения в коррупции в адрес семьи бывшего президента Нурсултана Назарбаева остаются без внимания. «Протесты показывают, что необходимо бороться с коррупцией в секторах с высоким риском, таких как нефть и газ. Другими неотложными приоритетами являются искоренение коррупции в правоохранительных и судебных органах, а также создание условий для существования гражданского общества», – отмечают авторы.

Последние места среди стран Восточной Европы и Центральной Азии занимают Туркменистан, Таджикистан и Кыргызстан.