Президент Украины Владимир Зеленский встретился с сенатором от штата Огайо Робертом Портманом. Зеленский рассказал американскому сенатору о двух фронтах, на которых вынуждена сражаться его страна сегодня.

Фото: Администрация президента Украины

«У нас две войны – война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой, прежде всего, для экономики Украины», – подчеркнул Глава государства.

Еще один вопрос, который поднимался во время встречи, – ситуация на Донбассе и необходимые шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании, прежде всего о прекращении огня и обмен заложниками, отмечает пресс-служба украинского президента.

Отметим, что свою первую рабочую поездку Владимир Зеленский как Президент совершил в зону АТО.

Глава Украины также отметил активную позицию Сената США во введении санкций против России и предоставлении Украине военной помощи. Была подчеркнута необходимость дальнейшего давления на РФ с целью обеспечения надлежащего выполнения Минских договоренностей.

Ранее новоизбранный президент ходатайствовал об ужесточении санкций в отношении РФ.