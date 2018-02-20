Как действует мафия пятидесятников в Украине

Американцы совершенно не понимают, что на самом деле происходит в Украине. Посмотрите, что творится на политической арене, на улицах Киева, Львова и в Донбассе: на политиков средь бела дня совершаются нападения, журналистов взрывают, власть бессовестно и бесцеремонно грабит свой собственный народ, одна рука Порошенко делает вид, что занимается реформами, другая – цинично подает снаряды врагам страны. В то время, как государство находится в состоянии войны, президент отдыхает на Мальдивах и предает идеалы, за которых умирала «Небесная сотня» героев последнего Майдана.

То же самое творится по всей стране – большие и малые предприятия и организации подвергаются рейдерским захватам местных бандитов, приходящая с Запада помощь разворовывается и продается бизнесменами, а рядовые граждане между тем даже не в состоянии прокормить свои семьи.

Порошенко пытается предстать перед украинцами демократичным президентом-патриотом, но на самом деле притесняет украинский бизнес и безжалостно преследует политическую оппозицию.

А холопы на местах в точности перенимают действия своих господ.

2 февраля этого года мы прибыли в город Боярка, находящийся в 30 минутах езды от центра Киева, для проведения репортажа о рейдерском захвате христианского центра «Надежда». В составе нашей группы находилось четыре человека: двое граждан США и два украинца. По дороге к нам присоединились директор благотворительной миссии «Надежда» Людмила Мишанна и ее сотрудник Петр Вдовиченко.

Как мы уже сообщали на страницах нашего ресурса «Slavic Sacramento», христианский центр «Надежда» был захвачен группой лиц под руководством Романа Скоца, который является пастором церкви «Храм Спасителя» в селе Крюковщина. В 2009 году Роман Скоц совместно со своей женой Анной Скоц преследовался по законам США за отмывание денег. Его счета были заморожены и конфискованы в пользу государства. Члены семьи Скоц известны также как международные торговцы западной гуманитарной помощью на территории Украины.

Бандитизм украинско-американских “миссионеров”

Как сообщила нам группа христианских активистов в Боярке, территория центра миссии «Надежда» была незаконно захвачена с помощью сотрудников и членов семьи Романа Скоца и нелегально оформлена на подставное лицо – гражданина Украины Анатолия Карповца. Несмотря на то, что законным полновластным распорядителем усадьбы в 4 га является Людмила Мишанна, «пастор» Роман Скоц и его родной брат, депутат сельской рады из соседней Крюковщины Александр Скоц, незаконно осуществляют вырубку деревьев и на свое усмотрение сносят жилые помещения.

Подъехав ко входу владения около 4 часов дня, наша группа направилась вглубь территории христианского центра, производя по ходу фото- и видеосъемку. Как только мы поравнялись с двухэтажным кирпичным зданием, находящимся метрах в 50 от главного въезда, на территории появилось двое личностей, которые позже были идентифицированы как депутат Крюковщинской сельской рады Александр Скоц и упомянутый выше Анатолий Карповец.

Появившись на территории, они закрыли ворота и заперли их на замок. После этого эти двое продвинулись за нами вглубь территории центра и принялись препятствовать нам производить журналистское расследование, обзывать нецензурными словами и угрожать.

Нападки на членов нашей группы, в том числе на престарелую Людмилу Мишанну, продолжались все то время, которое мы находились на означенном участке.

Спустя 20-25 минут, осознав, что собрать требуемый материал невозможно, наша группа решила покинуть участок и вернулась к выезду. Уткнувшись в двухметровый забор с запертыми воротами такой же высоты, мы поняли, что оказались заблокированы.

Попытка захвата нашей группы

В течение как минимум 5-7 минут мы уговаривали Александра Скоца и его сопровождающего Анатолия Карповца открыть ворота, но получали отказ и нежелание выпускать нас за пределы лагеря. Даже после двух звонков в полицию и заявлении о удержании нашей группы в местные правоохранительные органы Скоц и Карповец и не подумали выпустить нас, а продолжали издевательски насмехаться.

Лишь после того, как я заявил, что намереваюсь звонить в Посольство США в Киеве, Александр Скоц мгновенно дал команду открыть ворота и выпустить нашу группу. Видимо, Госдепартамент – это единственное, чего они боятся.

Прибывшие тут же сотрудники полиции под командованием Сергея Анатольевича Литвиненко явились на место инцидента без жетонов и других опознавательных знаков. Командир после нескольких попыток чрезвычайно неохотно сообщил нам свое имя и звание, на секунду показав свой жетон. Полицейские, включая офицера Литвиненко, общались с нами чуть ли не как с подозреваемыми (хотя именно мы были потерпевшими), постоянно поддевая и требуя того, чего они как представители закона не имеют права требовать.

Между тем депутат сельской рады Александр Скоц, явно чувствуя себя хозяином положения, раздавал полиции указания. Мы подозреваем, что прибывший отряд полиции был подкуплен им и действовал исключительно по его указке.

Во-первых, командир отряда подверг сомнению мое журналистское удостоверение, которое действительно как в США, так и в других странах мира. Во-вторых, он заявил, что если нас закрыли «на вашей же территории, то в чем преступление?»

В-третьих, полицейские совершенно не заинтересовались нашими видеозаписями, сделанными с нескольких смартфонов и видеокамеры, где были четко зафиксированы действия тандема Скоц-Карповец и их команды. Вместо того, чтобы задержать и опросить вышеуказанных личностей, полицейские обратили все внимание на нас, пытаясь выведать, с какой целью мы прибыли на данную территорию.

В конце концов, проверив наши документы, полицейские отпустили нашу группу.

Офис центра «Надежда» ограблен

Спустя всего несколько дней после нашего посещения центра «Надежда» нам сообщили еще одну печальную новость: офис центра обокрали. Неизвестные взломали квартиру Людмилы и вынесли жесткий диск с ценной информацией, печать и важные документы (в том числе и по делу о рейдерском захвате центра). Полиция никак не содействует расследованию этой кражи.

В связи с расследованием преступной деятельности семьи Скоц я не раз получал угрозы жизни от этих братьев и их единомышленников, как в США, так и в Украине. Испытывая страх за свою безопасность и даже жизнь, я обратился в соответствующие органы Украины и США, прося их сотрудников обратить пристальное внимание на этих законспирированных миссионеров и принять меры.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com