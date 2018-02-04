Михаил Саакашвили созывает украинцев на очередной Майдан

Лидер украинской партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии и губернатор Одесской области, призвал украинцев выйти на очередной Майдан. Также он выступил за смещение нынешнего руководства страны мирным и бескровным путем.

Как сообщает корреспондент «Славянского Сакраменто» из Киева, призыв прозвучал во время выступления Саакашвили на еженедельной акции протеста. По примерным оценкам, народный митинг в центре столицы Украины собрал до 100 тыс. человек.

«Они (украинская власть – SlavicSac.com) занимаются полной дуротой, уезжают на Мальдивы, их ловят по фальшивым паспортам, а потом Нацгвардия должна целый день мерзнуть, чтобы они спасли свою репутацию, – заявил Саакашвили. – Нацгвардия – для того, чтобы защищать людей, а не проворовавшуюся власть. Я знаю, какие там настроения (в рядах Нацгвардии), никто пальцем не пошевельнет, когда нас будет миллион, чтобы защитить их (власть). Поэтому, чтобы их убрать, нас должен быть миллион».

Этот упрек нынешней власти был высказан Саакашвили на фоне последних скандалов с отдыхом семьи президента Порошенко и других высших должностных лиц за рубежом.

Саакашвили поставил Порошенко ультиматум

Также Михаил Саакашвили поставил Порошенко ультиматум, потребовав от него покинуть свой пост мирным путем.

«Порошенко должен уйти, не допустив гражданской войны, кровавого столкновения. Я уверен, что в таком случае ему многое простят, но одновременно я хочу предупредить: если он будет держаться за власть, если он и дальше будет репрессировать людей, зажимать экономику, наезжать на бизнес, заниматься рейдерством, получать тарифы себе в карман, создавать частные армии и готовиться к фальсификации выборов, то наказание будет очень суровым, и от народного гнева его ничто не спасет, потому что бежать в Россию он не сможет, а Запад его точно не примет».

Под одобрительные овации своих сторонников Саакашвили напомнил, что когда во время прошлого Майдана он прибыл в Украину, президент Янукович выгнал политика из страны.

«И где же сейчас Янукович?» – под смех толпы задал риторический вопрос Саакашвили.

Придя к власти, Саакашвили, ссылаясь на свой опыт на посту президента Грузии, пообещал поднять зарплаты граждан в 7 раз.

Политическое движение «Рух новых сил» возникло в Украине на волне протестов против олигархической системы правления в стране. Власть неоднократно пыталась ограничить деятельность Михаила Саакашвили, лишая его гражданства и препятствуя его въезду в страну. Сегодня он находится под домашним арестом. Давление на него Саакашвили объясняет местью Порошенко бывшему губернатору Одесской области за организацию протестов по всей стране.

Как рассказал «Славянскому Сакраменто» один из участников митинга, ветеран АТО и бывший инструктор батальона «Торнадо» Алексей Тарасов, в настоящее время в Киеве на средства Порошенко и Ахметова организуются военизированные отряды «титушек». Эти отряды призваны защищать коррумпированную власть и пресекать движения протеста в стране.