Президент Хорватии заявил, что “Украине не место в НАТО”

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что “Украине не место в НАТО”, а в случае эскалации напряженности между Россией и Украиной Хорватия выведет из региона свой военный контингент, входящий в силы Альянса. Об этом сообщает балканская служба Радио Свобода.

В настоящее время хорватские военные находятся на границе с Россией в рамках миссии НАТО “Расширенное передовое присутствие” в Польше и Литве.

В ответ на вопрос, как Хорватия отреагирует на обострение ситуации в Украине, Миланович заявил: “Я вижу заявления НАТО об увеличении своего присутствия [в Восточной Европе], об отправке разведывательных кораблей. Хорватия не только не пошлет войска, но в случае эскалации отзовет всех солдат до единого. Я вам обещаю это”.

Президент Хорватии считает, что ситуация на российско-украинской границе “не имеет ничего общего ни с Россией, ни с Украиной”. “Это связано с динамикой внутренней политики США, Джо Байдена и его администрации”, – заявил Миланович. Он добавил, что поддерживал приход Байдена к власти, но сейчас видит “непоследовательность” и “опасное поведение в вопросах международной безопасности”.

По мнению президента Хорватии, “Украине не место в НАТО”. События “революции достоинства” Миланович назвал “недемократическим движением” и “переворотом”.

“История была такова – Украина идет на Запад, потому что у России нечего просить, а у ЕС будут молочные реки и кисельные берега. Украина до сих пор остается одной из наиболее коррумпированных стран, ЕС не дал Украине ничего”, – сказал он.

В 2019 году в состав сил НАТО от Хорватии входили 15,1 тысячи военных, в 2021 году это число оценивалось примерно в 15,2 тысячи. Наибольшее число военных входит в силы Альянса от США – 1,3 млн. Общую численность военного контингента в 2021 году в НАТО оценивали в 3,3 млн человек.

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