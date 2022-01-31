Семьи сотрудников правительства США покинут Беларусь

Государственный департамент распорядился, чтобы члены семей сотрудников американского правительства покинули Беларусь. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента, сообщает Русская служба «Голоса Америки» со ссылкой на Reuters.

Это связано «с необычной и вызывающей беспокойство военной деятельностью России возле границы с Украиной», говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Ранее посольство США в Украине призывало находящихся в стране американских граждан подумать об отъезде, предупреждая, что обстановка в стране «остается непредсказуемой из-за возросшей угрозы военных действий со стороны России».



По оценке правительства США, в Украине проживает 6600 американских граждан. Об этом во время брифинга заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Согласно октябрьским оценкам, в Украине могут находиться еще 16000 граждан США, но сейчас их число, вероятно, намного меньше, учитывая предупреждения о потенциальном вторжении России в Украину, добавил Нед Прайс.