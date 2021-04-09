Губернатору – водка, детям – книжки

Как представляются и что рассказывают посланники Лукашенко политикам в США

Несколько лет назад в Калифорнию стали регулярно наведываться официальные представители Минска в поисках общественных, политических и торгово-экономических связей. “Славянский Сакраменто” коротко сообщал об этом в 2016 и 2017 гг. (Читайте наши репортажи: “Беларусь налаживает сотрудничество с Калифорнией” и “Посол Республики Беларусь в США Павел Шидловский посетил Сакраменто”). Сегодня, когда официальный режим РБ противодействует демократии и свободе общества, что ставит Беларусь в один ряд с такими диктаторскими странами, как Венесуэла, Северная Корея и Сомали, настало время для ревизии отношений между США и этой восточно-европейской страной.

Но для начала поделимся с вами картиной международных отношений и некоторыми деталями официальных встреч, имевших место здесь, в Калифорнии, на протяжении последних нескольких лет.

В 2017 году я стал свидетелем официального визита Временного поверенного в делах Республики Беларусь в США, Павла Шидловского, в столицу Калифорнии – Сакраменто. Стоит сказать, что этот белорусский дипломат на протяжении нескольких лет возглавляет Посольство Республики Беларусь в Вашингтоне, Округ Колумбия.

Для начала официальный представитель МИДа РБ выступил перед собравшейся в помещении одной из славянских церквей города – «Свет Евангелия» – публикой, где рассказал об экономике республики, международных отношениях и ответил на несколько “острых вопросов”. Следует добавить, что церковь «Свет Евангелия» насчитывает значительное количество религиозных беженцев из Беларуси.

По словам международного дипломата, Беларусь находится в нелёгком положении, однако пытается сделать все возможное в деле урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Руководитель посольства упомянул “Минские соглашения”, а также поведал собравшимся, что Беларусь является исключительно мирной страной.

“В последнее время Беларусь все чаще звучит, как страна, оказывающая влияние на поддержание мира в нашем регионе. Это мирная страна, которая готова жить со всеми людьми и народами в мире и дружбе. Наша страна известна тем, что вносит вклад в разрешение конфликта в Украине,” – сказал Павел Шидловский.

Говоря о взаимоотношениях с НАТО, глава беларуского представительства заявил:

“Мы не стоим по другую сторону баррикад с Североатлантическим Альянсом… НАТО хотя и приближается к нашим границам, мы не можем сказать, что это граница воинственности, недоверия… Мы готовы взаимодействовать с Европейским Союзом, со всеми странами, которые нас окружают, Соединенные Штаты здесь не исключение”.

Со слов господина Шидловского, “РБ постепенно наращивает отношения с США”.

“Эти отношения улучшаются, улучшается уровень взаимного доверия, улучшается диалог на самом высоком уровне, в том числе в Госдепартаменте, Конгрессе США. Все больше США понимают, что Беларусь не держит камень за пазухой и не желает никому зла…”, – рассказал дипредставитель.

Религия и права человека

На встрече с представителями диаспоры Шидловский раскрыл цели своих визитов в Калифорнию и другие штаты, которые он по заданию своего правительства посетил “по несколько раз”. А цели правительства Беларуси в США являются довольно простыми и прозаичными – наведение мостов с местным правительством, предпринимателями и политиками. В частности, в Калифорнии представитель МИДа посетил офис действующего в то время губернатора Джерри Брауна, мэрию городов Сакраменто и Ранчо Кордова. Но об этом несколько позже. Сначала беларуской диаспоре будет интересно узнать, как беларуские чиновники представляют ситуацию с правами человека в Республике Беларусь и что они рассказывают местной диаспоре о действиях правительства.

На вопрос представителей диаспоры о взаимоотношениях государства и религии в Республике Беларусь Шидловский заверил, что “государство у нас церковь не ущемляет”, и что “государство и церковь действуют отдельно”.

“У нас государственная политика не связана с церковью. При этом государство сотрудничает одинаково хорошо и с православной, католической, баптистскими, и другими церквями, – сказал Шидловский. – Государство не будет препятствовать проведению церковью программ, которые помогают девушкам разобраться в ситуации с абортами”.

Было чрезвычайно забавно слушать речь официального представителя Минска, находясь в одной из самых беларуских церквей Сакраменто, т.к. она звучала явно в диссонанс с реальным положением вещей на родине религиозных иммигрантов, в свое время бежавших в США от преследований режима Александра Лукашенко. В то время мы также прекрасно были наслышаны о неприкрытых гонениях на некоторые протестантские церкви в Республике Беларусь – взять, например, ситуацию с церковью “Новая Жизнь” в Минске.

Экономика и культура

Общеизвестно, что экономика Беларуси зависит от импорта/экспорта товаров, а США (на 2017 г.) находились на 8-м месте по импорту белорусских товаров и услуг на сумму свыше 225 миллионов долларов в год. Особенно здесь отличаются позиции беларуских IT-компаний, которые поставляют высокотехнологические услуги в США. Беларусы заказывают из Америки автомобили, медицинские приборы, вакцины и т.п., а американцы, в свою очередь, закупают у белорусов IT-продукты, калийные и азотные удобрения, продукцию деревообработки, кондитерские изделия и металлопродукцию – всего на сумму около 570 миллионов долларов.

В Калифорнии, в частности, не слишком заметно присутствие белорусских продуктов, разве что конфеты “Спартака” на прилавках русских магазинов, приложения белорусских айтишников в AppStore.

А еще ученикам чартерной школы Community Outreach Academy в Сакраменто подарили набор белорусских учебников и национальные костюмы.

Политика

В ходе посещений присутственных мест делегация из Беларуси побывала также в мэрии города Ранчо Кордова, где в ходе официальной части было принято решение сделать этот город побратимом беларуского города Гродно.

О взаимном торгово-экономическом сотрудничестве говорилось также в кабинетах калифорнийских сенаторов и представителей, а также в офисе действующего тогда губернатора Джерри Брауна, представителю которого был торжественно преподнесен “Беловежский бальзам”.

Явно очевидным было, что сотрудники Посольства РБ в Вашингтоне, Округ Колумбия, получили строгий наказ “бацьки” развивать отношения с Соединенными Штатами в срочном порядке. Что было достигнуто – интерес и соответствующие заверения в поддержке беларуская сторона получила от супервайзера округа Сакраменто Сьюзан Фрост, а также от сенатора от 1-го избирательного округа, члена калифорнийского Совета уравнивания, Теда Гейнса.

Рейд руководителя Посольства РБ в столицу Калифорнии должен был предварять встречи на высоком уровне между МИДом РБ и калифорнийскими чиновниками, которым в итоге не суждено было случиться. Общее впечатление от этих встреч Шидловского с представителями штата было неоднозначным – вроде как искренне хотелось помочь своей родной стране навести дружественные мосты с нашим штатом, однако, постоянно присутствовал некий осадок, связанный с неоспоримой токсичностью одиозной фигуры Александра Лукашенко…

С администрацией ныне действующего губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, который возглавил штат в 2018, насколько нам известно, особого контакта со стороны Посольства РБ не было, никаких официальных визитов не происходило, алкоголь и рушники не дарили.

Касательно официальной позиции США по отношению к происходящему в Беларуси стоит напомнить, что в декабре прошлого года президент Дональд Трамп подписал Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси, в котором отвергаются результаты выборов президента РБ в августе 2020 года, осуждаются гонения на политических оппонентов Лукашенко и заявляется о поддержке народу Беларуси со стороны США в сфере прав человека.

Городской совет Сан-Франциско также принял резолюцию, осуждающую авторитарный режим Лукашенко, выразив солидарность с белорусской диаспорой региона.

Между тем, у здания Почетного консульства Республики Беларусь в Сакраменто (да, такое, оказывается, существует в столице штата, но о его существовании, как и о его деятельности, мало кому известно) состоялся пикет неравнодушных белорусов, которые напомнили о несправедливых выборах, потребовали прекращения репрессий, освобождения политических заключенных и соблюдения прав человека. Насколько нам известно, Почетное консульство РБ в Калифорнии до сих пор не осудило действия тиранического режима Лукашенко.

Закономерным остается вопрос: чем, кроме пересылок детских книг, походов в Капитолий с белорусскими алкогольными сувенирами и рушниками, занимается МИД Республики Беларусь в Калифорнии? И почему диаспора используется лишь в моменты, когда это нужно откровенно авторитарному режиму Минска?

Руслан Гуржий, SlavicSac.com