Техас запрещает паспорта о вакцинации

Техас запрещает паспорта вакцины с предупреждением губернатора штата, адресованным президенту Байдену: “Не ущемляйте наши личные свободы”.

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Губернатор штата Грег Эбботт подписал закон, запрещающий предложенные Джо Байденом паспорта о вакцинации, предупреждая президента не “ущемлять наши личные свободы”. Этот закон запрещает “организациям, получающим государственные средства, требовать от потребителей предоставления документации о статусе вакцины для получения каких-либо услуг или въезда в любое место”.

При этом, губернатор Техаса уточнил, что “Мы [штат] продолжим вакцинировать больше техасцев и защищать здоровье населения – и мы будем делать это, не посягая на личные свободы техасцев”.

Как известно, президент Байден ранее говорил о возможности программы, по которой тем, кто получил прививку против коронавируса, будут предоставлены цифровые доказательства их иммунизации. Это доказательство можно затем предъявить, например, перед тем, как обедать в ресторанах или при посадке в самолет.

При этом, 29 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что политика, связанная с проверкой [вакцинации], будет в первую очередь ориентирована на рекомендации, с потенциальной разработкой паспорта о вакцинации под надзором частного сектора, а не правительства США. Псаки также подтвердила, что получение таких паспортов не является обязательным требованием.

Напомним, что Нью-Йорк уже ввел паспорта о вакцинации, таким образом, являясь первым в США штатом, который это сделал.