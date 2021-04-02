Госдеп США: Беларусь – авторитарное государство

“Беларусь – авторитарное государство на Востоке Европы. Конституция страны предусматривает избираемого прямым голосованием президента (главу государства) и двухпалатный парламент (Национальное собрание). Премьер-министр, назначаемый президентом, является номинальным главой правительства, но де-факто и де-юре власть сосредоточена у одного человека – президента”, – говорится в свежем докладе Государственного департамента США.

С 1994 года несменяемым президентом Республики Беларусь является Александр Лукашенко, который укрепил личную власть над всеми государственными институтами и подорвал верховенство закона авторитарными методами. Все выборы после 1994 года, включая президентские выборы 9 августа 2020 года, не соответствовали международным стандартам. Граждане Беларуси оказались лишены права выбирать свое правительство путем свободных и справедливых выборов. Об этом говорится в докладе Государственного департамента США, опубликованном 30 марта.

Контроль за органами правопорядка (милицией) осуществляет Министерство внутренних дел (МВД), но другие органы, не подчиняющиеся МВД, например, Комитет государственной безопасности, Управление финансовых расследований Комитета государственного контроля, Следственный комитет и Служба безопасности президента, также выполняют полицейские функции. Президент имеет право подчинять все органы безопасности своему личному командованию. Лукашенко все время своего правления сохраняет достаточно эффективный для своего режима контроль над силовиками. Сотрудники силовых структур совершали и совершают многочисленные злоупотребления.

После президентских выборов 9 августа 2020 года в Беларуси произошли массовые гражданские беспорядки, жители страны вышли на протесты против широкомасштабной фальсификации Лукашенко результатов голосования, а также против масштабного применения правительством грубой силы и задержания мирных демонстрантов. Еженедельные акции протеста, в которых участвовали сотни тысяч протестующих, начались в ночь выборов и продолжались до конца года. По мере того, как продолжаются протесты, продолжаются аресты и задержания без соблюдения прав человека.

Согласно тексту ежегодного доклада Госдепартамента США о соблюдении прав человека в мире, представленному нарушения прав человека со стороны режима Лукашенко включают: незаконные или произвольные убийства органами безопасности; пытки в местах заключения и случаи жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения; суровые и опасные для жизни условия содержания в тюрьмах; произвольный арест и задержание; политические заключенные или задержанные; серьезные проблемы с независимостью судебной власти; произвольное или незаконное вмешательство в частную жизнь; серьезные ограничения свободы слова, прессы и Интернета, включая насилие, угрозы насилием или необоснованные аресты или судебное преследование журналистов, цензуру, блокировку сайтов, интернет-блокировку; принятие законов, касающихся уголовной ответственности за клевету, клевету и диффамацию государственных служащих; чрезмерно ограничительные законы о неправительственных организациях; существенное вмешательство в свободу мирных собраний и свободу ассоциаций, включая наложение уголовных наказаний за призыв к мирной демонстрации и законы, предусматривающие наказание за деятельность и финансирование групп, не одобренных властями; ограничения свободы передвижения; неспособность граждан сменить свое правительство мирным путем методом свободных и справедливых выборов; ограничения на участие в политической жизни, включая постоянное несоблюдение международных стандартов; серьезные коррупционные действия; отсутствие расследования и ответственности за насилие в отношении женщин; торговля людьми; преступления, связанные с насилием или угрозами насилия в отношении представителе LGBTQR сообщества; ограничения для независимых профсоюзов; существенные ограничения свободы объединения трудящихся.

Власти режима Лукашенко на всех уровнях, как правило, действуют безнаказанно и не предпринимают шагов для судебного преследования или наказания должностных лиц, чиновников правительства или сил безопасности, которые нарушают права человека, отмечают американские чиновники.