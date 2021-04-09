Госдепартамент: у США и России есть «глубокие разногласия»

Несмотря на это, Вашингтон стремится к более стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Госдепартамент сообщил, что у США есть «глубокие разногласия» с Россией, но они все же хотят поддерживать стабильные отношения с Москвой.

«Да, у нас есть глубокие разногласия с Российской Федерацией, – заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс. – Я называл многие из них, перечислял по самым разным поводам. Не буду делать этого сейчас».

«Но мы также заявляли, что мы хотим более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой», – продолжил он.

«Мы считаем, что дипломатия является важным инструментом, который поможет нам достичь стабильных и предсказуемых отношений, несмотря на то, что мы продолжаем привлекать Москву к ответственности за нарушения, о которых я говорил ранее», – резюмировал Прайс.

Заявление Прайса стало ответом на вопрос об отсутствии российского посла в США, который был отозван в Москву для консультаций после интервью президента Джо Байдена, в ходе которого он согласился с утверждением, что президент России Владимир Путин является «убийцей».