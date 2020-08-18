Белорусская община штата Калифорния обратилась с петицией к губернатору штата Гэвину Ньюсому, а также к 40 конгрессменам и сенаторам штата с просьбой принять резолюцию по поводу событий, происходящих в Республике Беларусь.

“Мы, белорусская община Калифорнии, обращаемся к губернатору, представителям Сената и Ассамблеи штата с просьбой обратить внимание и публично высказать свою позицию по поводу событий, происходящих сегодня в Республике Беларусь. Как мы знаем, на данный момент в результате сфальсифицированных выборов в Беларуси победу одержал Александр Григорьевич Лукашенко, баллотировавшийся на 6-й президентский срок”, – говорится в петиции, опубликованной на сайте Change.org.

Как известно, Александр Лукашенко бессменно занимает пост президента республики с 1994 г.

В США проживает свыше 70 тыс. белорусов, многие из которых находятся в Калифорнии: Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Сакраменто. Подавляющее большинство из белорусских иммигрантов покинули свою родину и переехали в США из-за преследований на политической и религиозной почве.

“Мы обращаемся к законодателям штата Калифорния и губернатору Гэвину Ньюсому с просьбой публично осудить действия белорусских властей, которые допустили жестокий разгон мирных шествий и демонстраций в Минске и других городах Республики Беларусь”, – говорится в обращении диаспоры к властям.

Отметим, что в результате кровавых действий представителей правоохранительных органов РБ как минимум около 10 человек погибли. Но точное число погибших замалчивается представителями власти. За время протестов после выборов по всей Беларуси были задержаны и арестованы около 10 тысяч человек, пропали 92 человека.

Действия Лукашенко уже осудили президент Дональд Трамп, верховный комиссар ООН по правам человека, председатель Европейского парламента, глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ, а также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг; 27 стран ЕС не признают результаты выборов Беларуси.

Между тем, в воскресенье, 23 августа у главного входа в Капитолий штата намечается митинг протеста с участием представителей беларусской диаспоры. Цель данного мероприятия – обратить внимание местных законодателей и СМИ на события в Беларуси.

Ранее, в субботу община белорусов провела митинг протеста в центре Сан-Франциско против режима Лукашенко.