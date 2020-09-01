Городской совет Сан-Франциско принял резолюцию, осуждающую авторитарный режим Лукашенко

Город и округ Сан-Франциско выражают солидарность с белорусской диаспорой района Залива Сан-Франциско, а также с народом Беларуси в его борьбе за свободные и демократические выборы.

Городской наблюдательский совет Сан-Франциско 1 сентября принял резолюцию, осуждающую действия режима Александра Лукашенко. Согласно тексту постановления, поведение официальных белорусских властей является “авторитарным”, а результаты прошедших президентских выборов названы “подтасованными и незаконными”.

Автором резолюции выступил член городского совета Сан-Франциско от 3-го административного округа – демократ Аарон Пескин.

“Недемократический диктатор Александр Лукашенко занимает пост президента Беларуси со времен первых президентских выборов в Беларуси в 1994 году и недавно объявил об убедительной победе на выборах, отмеченных жесткими репрессиями и арестами лидеров оппозиции, – гласит принятая сегодня в Городском совете резолюция. – Во ходе президентских выборов 2010 и 2015 годов, а также за несколько месяцев до президентских выборов 9 августа 2020 года, Лукашенко произвольно дисквалифицировал или заключил в тюрьму своих ключевых оппонентов”.

В принятом решении подчеркивается, что “законодательство Беларуси предоставляет гражданам возможность свободно выбирать правительство, участвовать в справедливых периодических выборах, проводимых тайным голосованием и на основе всеобщего и равного избирательного права, но правительство Беларуси постоянно отказывает гражданам в этой возможности”.

Согласно отчету Государственного департамента США по правам человека, Лукашенко укрепил свою власть над всеми институтами с момента вступления в должность президента страны.

“Пользуясь авторитарными методами, Лукашенко подорвал верховенство закона, включая манипулирование выборами и произвольными указами, так что все последующие президентские выборы не соответствовали международным стандартам”, – говорит Аарон Пескин.

Как отмечается в резолюции, власти Беларуси регулярно препятствуют деятельности и правовому статусу оппозиционных политических партий, отказывают в регистрации их кандидатов, но в то же время, разрешают деятельность лояльных к Лукашенко сил.

В пояснительной записке, представленной членам совета, в частности указывается, что с 6 мая по 16 июня 2020 г. суды Беларуси вынесли несправедливые обвинительные приговоры 97 лицам в рамках новой волны политических преследований за «незаконный протест». Власти РБ также осудили эти лица, приговорив их к различным срокам содержания под стражей в общей сложности на 1 246 дней, а 105 человек были оштрафованы на общую сумму 90 000 рублей (примерно 40 000 долларов США).

Как сообщила белорусская правозащитная группа “Весна”, 50 активистов оппозиции были арестованы полицией во время сбора подписей в рамках президентских выборов.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, 19 июня 2020 г. сотрудники милиции задержали не менее 14 журналистов, в том числе корреспондентов Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL). Например, были арестованы корреспондент RFE/RL Александр Дынько и оператор Андрей Рабчик, которые занимались освещением акций протеста.

“14 июля 2020 года во время акций протеста по поводу необоснованной дисквалификации нескольких кандидатов в президенты власти применили излишнюю и чрезмерную силу для задержания не менее 220 человек по всей стране, – отмечается в докладе, представленном Совету Сан-Франциско. – После спорных выборов 9 августа этого года протесты продолжаются, набирая численность в несколько сотен тысяч человек”.

Авторы резолюции отмечают, что 25 августа 2020 года исполнилось 29 лет со дня провозглашения независимости Беларуси от Советского Союза. Наравне с этим в стране возрождается принятие исторического бело-красно-белого флага.

Калифорния и район Залива Сан-Франциско являются домом для белорусских иммигрантов, в умах и чаяниях которых город Сан-Франциско является символом позитивных изменений, отмечается в принятой резолюции.

Стоит отметить, что Сан-Франциско стал первым в США городом, принявшим подобную резолюцию в отношении Беларуси. Накануне здесь была проведена серия акций в поддержку политических изменений в Беларуси.