Home Видео Митинг в поддержку Беларуси в Сакраменто ВидеоИнтересные новостиНовостиОбществоСтатьиФоторепортажиЭксклюзив Митинг в поддержку Беларуси в Сакраменто Aug 25, 2020 Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram VK Митинг белорусской диаспоры против режима диктатуры в Республике Беларусь ПО ТЕМЕ Калифорния будет выплачивать безработным дополнительные $300 в неделю Лидер белорусской оппозиции встретится в понедельник с заместителем госсекретаря США Губернатор Калифорнии обратился за помощью к Австралии и Канаде в борьбе с лесными пожарами