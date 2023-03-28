США требует с семьи религиозных иммигрантов 51.9 миллионов долларов 

Как сообщалось ранее, 5 членов славянской церкви Morning Star в Айдахо были приговорены к тюремным срокам за контрабанду контрафактных смартфонов и аксессуаров из Китая.

Костяк мафиозной группировки составляет родство религиозных иммигрантов – Павел, Петр и Тимофей Бабиченко. Наряду с ними осуждены были Давид Бибиков, Михаил Иерусалимец и Артур Пупко.

1 августа 2022 года суд присяжных после трехмесячного судебного разбирательства признал виновными Павла Бабиченко, Петра Бабиченко, Тимофея Бабиченко, Давида Бибикова и Михаила Иерусалимца. Подсудимые были приговорены к разным тюремным срокам и срокам полицейского надзора.

«Эти приговоры являются результатом неустанной работы правоохранительных органов по ликвидации транснациональных преступных организаций, — заявила исполняющая обязанности специального агента Чейвория Гибсон из ФБР Солт-Лейк-Сити. – Имея прочные партнерские отношения в Айдахо и во всем мире, ФБР твердо борется с теми, кто пытается обмануть граждан США и американские компании с целью получения их финансовой выгоды».

Сегодня правительство США объявило о реституции, назначенной в отношении вышеуказанных лиц. Так, старший окружной судья США Б. Линн Уинмилл вынес решение о конфискации более 33 миллионов долларов ($33,708,700) у Павла Бабиченко.

Петр Бабиченко должен будет выплатить США более трех миллион долларов – $3,316,882.40.

Тимофею Бабиченко, помимо отбывания своего 48-месячного срока, необходимо будет вернуть около десяти миллионов долларов – $9,230,196.

Давиду Бибикову, согласно распоряжению суда, предписывается выплатить почти пять миллионов долларов – $4,710,207.

Михаил Иерусалиме должен будет заплатить почти один миллион долларов, $953 411.

«Мой офис стремится защищать потребителей, бизнесы и общественность штата Айдахо от мошенничества всех видов», — заявил прокурор США Джош Хурвит.