Губернатор Калифорнии опасается, что количество больных COVID-19 может утроиться в декабре

В понедельник в Калифорнии было зарегистрировано 1,2 миллиона случаев COVID-19, число погибших от COVID-19 превысило 19 000 человек. В результате распространения опасного вируса в 51 округе опять временно запрещен ряд деятельности, включая богослужения.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил на пресс-конференции в понедельник, что согласно прогнозам, общее число госпитализированных в штате в декабре может увеличиться в 2-3 раза, если введенных ограничений не будет достаточно, чтобы замедлить и сократить распространения инфекции. “Нам придется предпринять гораздо более драматические, возможно, решительные действия”, если тенденция роста продолжится согласно прогнозам, сказал Ньюсом. Также губернатор не исключил возобновления приказа об обязательном нахождении дома, который был введен в марте 2020.

Согласно прогнозам, отделения интенсивной терапии по всей Калифорнии, кроме района залива, будут заполнены в течение декабря, в районе залива – в течение января, некоторые из них уже сейчас практически полностью заполнены. Местные органы здравоохранения в наиболее пострадавших округах Калифорнии уже приняли ряд новых мер. Так, например, округ Лос-Анджелес издал более полный приказ о пребывании дома, в округе Санта-Клара на 3 недели запрещено заниматься контактными видами спорта.

Опасения губернатора по поводу увеличения числа госпитализированных связаны с тем, что в ноябре произошел резкий скачок в сторону ухудшения ситуации: в течение месяца общее количество больных, оказавшихся в больницах из-за COVID-19, увеличилось с 2500 до 7400.

Резкий скачок заболеваемости связывают с разными причинами, одна из них – массовые собрания на праздники. Поэтому власти штата призывают продолжать соблюдение мер безопасности и максимально пересмотреть свои планы на Рождество и Новый год, чтобы обезопасить себя и свои семьи.