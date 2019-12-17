По заявлению американских официальных лиц, «Виктор Леонов» создавал угрозу безопасности для судов в международных водах у Атлантического побережья США, передает Голос Америки.

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Береговая охрана США во вторник предупредила экипажи судов, находящихся рядом с побережьем Южной и Северной Каролины, а также штата Джорджия, о необходимости соблюдения мер предосторожности в связи с «опасным маневрированием» российского разведывательного корабля «Виктор Леонов». По данным телеканала ABC News, корабль-разведчик был замечен Береговой охраной у побережья Южной Каролины и Флориды.

Согласно опубликованному во вторник утром бюллетеню безопасности сектора береговой охраны Чарльстона, «Виктор Леонов» «действовал небезопасным образом», проходя вдоль Восточного побережья США.

“Береговая охрана США получила несколько сообщений о том, что судно Российского флота «Виктор Леонов» (AGI-175) нарушает правила безопасной навигации в джексонвилльском секторе ответственности Береговой охраны. В эти нарушения входит отключение ходовых огней в условиях ограниченной видимости, игнорирование запросов коммерческих судов, пытающихся выйти на связь для координирования безопасного расхождения, и другие беспорядочные действия. Судам, проходящим через данный сектор, следует быть внимательными и соблюдать крайнюю осторожность при навигации вблизи данного судна. О любых опасных ситуациях следует докладывать в Береговую охрану США”, – говорится в сообщении ведомства.

В минувшие выходные российский корабль заметили сотрудники Береговой охраны в Джексонвилле, штат Флорида. Экипаж корабля, по сообщению пограничников, «не включал ходовые огни в условиях ограниченной видимости, не реагировал на запросы гражданских судов, пытающихся согласовать безопасный проход, и (совершал) другие беспорядочные действия».

Представители Береговой охраны попросили экипажи всех судов, находящихся рядом с берегами Джорджии и обеих Каролин, проявлять бдительность и вести себя предельно осторожно в случае, если они окажутся рядом с российским кораблем. Моряков также попросили сообщать пограничникам о любых возможных «небезопасных ситуациях».

По информации корреспондента ABC Луиса Мартинеса, сейчас российский корабль-разведчик находится к востоку от Багамских островов – за сотни километров от Восточного побережья США. «Виктор Леонов» передвигался по маршруту Чарльстон (Южная Каролина) – Саванна (Джорджия) – Джексонвилл (Флорида) – Багамские острова.