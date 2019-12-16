Вероника Созонова из Вирджинии собирает средства на похороны своего 21-летнего брата Вадима Бордака, трагически погибшего в автомобильной аварии 4 декабря.

По сообщению дорожной полиции штата, пикап Ford F-250, которым управлял Вадим, потерял управление, врезался в деревья и перевернулся. Водитель и два его пассажира, никто из которых не был пристегнут ремнем безопасности, были выброшены из машины. Вадим Бордак скончался на месте происшествия, а один из пассажиров получил серьезные травмы. Полиция штата расследует, был ли инцидент связан с употреблением алкоголя, передает телеканал CBS.

«Он был очень добрым человеком и всегда был готов прийти на помощь, – пишет Вероника на странице по сбору средств на сайте GoFundMe. – Он навсегда останется в наших сердцах. Мы любим тебя, Вадим!»