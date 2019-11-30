Украинским иммигрантам в Калифорнии нечем питаться?

Или зачем религиозные иммигранты из Украины воруют в калифорнийских магазинах креветки

Украинских иммигрантов, детей верующих родителей, обвиняют в краже  креветок и лобстеров из магазинов Калифорнии, воровстве автомобилей и избиении американцев.

Согласно материалам уголовных дел в судах штата Калифорния, дети верующих иммигрантов, выходцы из Украины регулярно промышляют воровством продуктов питания в продовольственных магазинах округа Сакраменто.

Например, 35-летний Анатолий Петрович Фейцер и 34-летний Роман Андрийчук обвиняются в краже в магазине Safeway продуктов стоимостью несколько тысяч долларов. Об этом «Славянскому Сакраменто» стало известно из документов суда в округе Плейсер.

В августе 2015 г. Фейцер и Андрийчук зашли в продуктовый магазин Safeway в Розвилле и пронесли мимо кассы мясные изделия и морепродукты на 1800 долларов, сообщил окружной прокурор Скотт Оуэнс.

О серии злостных преступлений говорится в рапорте сотрудника полиции Розвилла Г. Либермана. Со слов стража правопорядка, в это раз иммигранты совершили как минимум три кражи подряд. Свидетелем описываемых ниже событий стал некто Скотт Уэлш, на глазах которого один из воров заходил в продуктовый магазин и выносил без оплаты десятки пакетов с замороженным мясом и креветками — каждый из таких пакетов тянул на 20-30 долларов.

Запомнив лицо «покупателя», сотрудники полиции посоветовали продавцам мясного отдела не держать на прилавках большое количество продуктов, чтобы уменьшить потери от краж.

Фейцер
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«13 августа 2015 г. приблизительно в 19:51 Уэлш заметил, как подозреваемый вошел в магазин и направился в мясной отдел. Короткое время спустя подозреваемый покинул магазин с сумкой, наполненной пакетами с креветками. В этот раз подозреваемый также не рассчитался за продукты», – свидетельствует в своем отчете офицер Либерман.

По словам Уэлша, вор унес 12 мешков с морепродуктами стоимостью $25.99 каждый (общая сумма украденного в этот раз составила $311).

Уэлш сообщает, что последовал за преступником на парковку и сфотографировал автомобиль, на котором тот уехал. «Пробив» номерной знак авто, участвовавшего в афере, в полиции узнали имя его владельца — им оказался Анатолий Фейцер, который уже находился на испытательном сроке за преступление, совершенное в соседнем округе Сакраменто.

«Покупателем» из Safeway оказался подельник Фейцера — выходец из Ровно Роман Андрийчук, который на тот момент также находился на официальном испытательном сроке в округе Сакраменто. В суде калифорнийской столицы нашлось дело о краже в продуктовом магазине Safeway с участием некого Романа Андрийчука (1985 г. р.), по итогам которого обвиняемый получил 4 месяца полицейского надзора.

Андрийчук регулярно промышлял воровством мясных продуктов, снова и снова возвращаясь в облюбованный им магазин и вынося десятки пакетов с продовольствием, указывает в своем отчете офицер Либерман. Прокуратура округа Плейсер предъявила ему около десятка пунктов обвинения.

Всего Андрийчук был уличен как минимум в шести случаях кражи продуктов питания из магазина Safeway. Только мяса лобстеров он на пару с Фейцером вынес на сумму в 600 долларов.

Товарообмен: мясо на героин

Как выяснили следователи, брат Романа Павел Андрийчук также находился на испытательном сроке. По адресу в городе Ситрес-Хайтс, где были зарегистрированы братья, вскоре наведались стражи порядка. Надев на Павла наручники, они обыскали жилое помещение, однако не обнаружили ни украденного мяса, ни личных вещей Романа.

Pyotr Adam Bondaruk

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В разговоре с полицейскими Павел сообщил, что Роман не проживает по данному адресу. Он высказал догадку, что мясные изделия Роман, являющийся героиновым наркоманом, сбывает «торчкам», чтобы оплачивать свою разрушительную зависимость.

В конце концов полиции удалось пообщаться с Романом, который сознался в магазинных кражах, но сообщил, что «делал это только три раза». На вопрос, зачем ему столько мяса, Роман ответил, что ест его сам. Беседовавший с ним офицер заметил, что поедание такого количества мяса в течение нескольких недель непременно принесет организму вред. Тогда Роман заявил, что отдал часть мяса своим друзьям.

В рамках расследования детективы пообщались и с Анатолием Фейцером, который рассказал, что действительно подвозил своего школьного друга Андрийчука в магазин, но не оправдывал его воровских поступков, а даже наоборот — однажды подрался с ним из-за ворованного мяса.

Однако следователь заметил в рассказе Фейцера нестыковки. Жена подозреваемого, Алина Фейцер, подтвердила, что всякий раз, когда Анатолий лжет, он путает детали.

В итоге на имя Анатолия Петровича Фейцера 1984 года рождения был выписан ордер на арест с возможностью выхода под залог в несколько десятков тысяч долларов. Он обвинялся по трем статьям Уголовного кодекса Калифорнии — кража в крупных размерах, кража со взломом и преступный сговор.

Как свидетельствуют судебные документы, и Анатолий Фейцер, и Роман Андрийчук имеют богатую криминальную историю (первый привлекался за хранение героина и амфетамина, второй — за кражи, вождение в нетрезвом состоянии и другие правонарушения).

За кражу мясных продуктов Андрийчук был приговорен к 2 годам и 8 месяцам заключения, Фейцер же не признает себя виновным.

Разбор краденных автомобилей

Иммигрант из Ровно Андрийчук также попадал в полицию за продажу краденых автомобильных запчастей.

В уголовном деле, которое рассматривается в окружном суде Сакраменто, упоминаются трое молодых мужчин: Юрий Устимчук, Павел Устимчук и уже знакомый нам Роман Андрийчук.

В материалах дела говорится, что Роман Андрийчук и Павел Устимчук разобрали на запчасти для продажи несколько автомобилей, угнанных в различных районах Северной Калифорнии. Отдельно подчеркивается, что во время совершения этих преступлений автомошенники уже находились на испытательном сроке за предыдущие нарушения. При обыске в арендованных ими гаражах полицейские также обнаружили винтовку 22 калибра.

По итогам данного дела Андрийчук был приговорен к 1 году тюрьмы и 5 годам пробации.

Кража с избиением в магазине хозтоваров

Характеристику Романа Андрийчука как злостного рецидивиста дополняет сцена, разыгравшаяся в магазине стройматериалов Home Depot в Сакраменто в марте 2011 г., когда он украл несколько катушек с медным проводом общей стоимостью $250, при этом ударив охранника, который попытался предотвратить кражу.

События развивались следующим образом. Сотрудник Home Depot заметил неизвестного вора, выносящего из магазина катушку провода, и попытался его задержать, однако встретил сопротивление в лице его сообщника Романa Андрийчукa. Получив несколько ударов в лицо, охранник потерял ориентацию в пространстве, и злоумышленникам удалось скрыться с места преступления на черном «Каддилаке».

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Благодаря записям камер видеонаблюдения следователям удалось опознать нападавшего как Андрийчука, на имя которого и был зарегистрирован «Каддилак».

Сотрудник охранной службы магазина, который упоминается в полицейском отчете как Радович, сообщил, что узнал Андрийчука из прошлого дела о краже: как выяснилось, подозреваемый уже находился на неформальном испытательном сроке за вынос товаров из другого магазина Home Depot.

В результате Андрийчук провел полгода в тюрьме и получил 5 лет полицейского надзора. Также его обязали возместить причиненный ущерб и запретили приближаться к магазинам Home Depot.

Занятие проституцией и контрабанда наркотиков в тюрьму

Выходец из Украины Андрийчук Роман, в деле которого почему-то указана другая дата рождения – 10/09/85 (остальная информация и место проживания полностью совпадают) ранее арестовывался за занятие проституцией в Ранчо Кордове, в результате чего ему было предписано не приближаться к магазину автозапчастей Rancho Auto Parts.

Также в суде Сакраменто нашлось свежее дело некоего Романа Андрийчука, который обвиняется в бродяжничестве и проносе наркотических веществ в тюрьму.

Избиение супруги

В прошлом году Анатолий Фейцер был приговорен к 3-летнему испытательному сроку за избиение своей жены. К делу приобщено письмо реабилитационного центра Teen Challenge, в котором указывается, что Фейцер записался на курс по избавлению от алкогольной и наркотической зависимости, а также обязался пройти занятия по сдерживанию гнева.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com