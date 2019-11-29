Борьба за духовную власть довела пятидесятников до мирского суда

Обязанности священнослужителей в славянской миссионерской церкви New Life в Портленде исполняют 5 главных пасторов: Василий Вакульский, Иван Ужва, Александр Гринько, Петр Опанасюк и Леонид Пахнюк. В сентябре этого года Гринько, Опанасюк и Пахнюк подали в окружной суд города Портленд иск к старшему служителю Василию Вакульскому и его помощнику – Руслану Петруше. В своей жалобе они просят мирской суд разобраться во внутренних делах церкви, а именно — помочь прихожанам провести избрание нового старшего пастыря. Василий Вакульский же считает, что истцы пытаются разделить церковь, действуя по указке третьей стороны — «Союза христиан веры евангельской Америки».

В иске Гринько заявляет, что был пастором на протяжении 25 лет. Церковь New Life Missionary Church насчитывает, по словам Гринько, около восьми сотен прихожан.

«На протяжении нескольких последних месяцев действия Вакульского и Петруши были направлены на подрыв церковных мероприятий. Целью данного иска является установление возможности проведения членского собрания, которое, согласно уставу религиозной организации, обладает окончательной властью», – утверждают истцы.

По словам Гринько, церковный совет директоров состоит из 28 членов. В июне этого года Вакульский обвинил некоторых церковных лидеров во лжеучении.

«Сыновья Вакульского также ложно обвинили церковных лидеров в финансовых растратах, краже», – пишет Александр Гринько в иске.

Подобные жалобы направили в суд и два других пастора New Life Missionary Church, а именно — Петр Опанасюк и Леонид Пахнюк.

Как развивались события

В конце июня на собрании совета директоров старший пастор Василий Вакульский внес предложение о создании новой административной должности — что, по мнению истцов, уменьшило бы влияние Опанасюка. Большинство членов совета старейшин не поддержало Вакульского, и тогда он обвинил своих соратников по «ниве Божьей» в распространении лжеучения.

11 августа во время богослужения Вакульский назвал Опанасюка с Гринько «бунтарями» и сообщил конгрегации о том, что лишает их церковных полномочий. Однако Опанасюк воспротивился приказам старшего пастора, заявив, что решение Василия не выносилось на церковный совет, а было принято в одностороннем порядке.

Со слов адвоката Гринько, 20 августа Вакульский совместно со своим помощником Петрушей добились выдачи судебного приказа, запрещавшего Пахнюку, Опанасюку и Гринько приближаться к церкви и к самому старшему служителю.

30 августа члены церковного совета проголосовали о проведении членского собрания, которое было назначено на 1 сентября, однако вскоре Вакульский объявил церкви о том, что мероприятие не состоится.

На следующий день старший служитель обратился в суд округа Малтнома за запретительным указами по отношению к своим собратьям-служителям. Этими запретами, по словам пастора Гринько, помощник Вакульского Петруша пытался запугать прихожан и членов совета, воспротивившихся воле главы конгрегации.

Далее события развивались следующим образом: в конце сентября около сотни прихожан потребовали отстранить Василия Вакульского от должности руководителя, но тот отказался исполнить волю проголосовавших. Пастор назначил свое собственное собрание, наняв охранное агентство для поддержания порядка и фильтрации «удобных» прихожан, пишет Гринько.

«К счастью, это ему не удалось, так как многие другие члены церкви узнали об этом мероприятии и также приняли в нем участие, – сообщил суду Александр Гринько. – Для нас важно провести членское собрание и остановить разбазаривание средств».

В ответах суду с обеих сторон звучат обвинения в намерении узурпировать духовную власть, а также растрате церковных финансов.

«Такие действия как издание запретительных судебных приказов, лишение пасторского права, обвинения во лжеучении в отношении своих оппонентов оказывают негативное влияние на моральное настроение церкви. Подобная тактика должна быть остановлена, а до тех пор, пока это не произойдет, церковь будет парализована, не имея возможности служить нуждам общины».

В судебных документах приводится также воззвание к членам церкви ее старшего пастора В. Вакульского и секретаря Ивана Ужвы. Авторы документа просят прихожан ответить на ряд вопросов, в том числе — должна ли церковь нанять независимый финансовый аудит и следует ли запретить доступ к ее закрытым собраниям представителям организаций Church of Evangelical Christian Faith of America (Союз христиан веры евангельской Америки) и Oregon Slavic Churches Pastors Advisory Committee.

Судебные запреты на пасторов

Требуя выдачи судебных запретов, г-н Вакульский утверждал, что пасторы нападали на него и его семью, а пастор Гринько однажды назвал Вакульского «ненормальным».

После рассмотрения встречных аргументов судебные запреты на всех троих пасторов были отменены. Дополнительно истцы Леонид Пахнюк, Александр Гринько и Петр Опанасюк потребовали с Василия Вакульского возмещения юридических издержек в размере $10 тыс.

В редакцию «Славянского Сакраменто» также попал документ, говорящий о попытке получения судебного запрета на имя почетного епископа «Союза христиан веры евангельской Америки» Бондарука. Однако подтверждения того, что такой документ был внесен в судебный реестр штата Орегон, обнаружено не было.

Пастор Вакульский: нас пытаются захватить!

Ответчик же объясняет изложенную в иске историю по-другому. Адвокат Вакульского, Кэрол О’Делл, сообщает в письме суду, что ответчик вовсе не пытается узурпировать церковную власть путем внедрения своего человека в совет директоров.

«Истцы утверждают, что подсудимый пытался создать новую административную должность, что автоматически лишило бы Опанасюка части его полномочий, – аргументирует О’Делл. – Нет никаких доказательств того, что вводимая (Вакульским) должность каким-то образом повлияла бы на состав совета директоров. Вакульский предложил ввести эту должность, но его не поддержали».

Более того, Василий Вакульский считает, что в его церкви происходит захват власти сторонними личностями, а именно — представителями «Союза христиан веры евангельской Америки», которым руководит епископ Сергей Хомич.

Об этом Василий Вакульский сообщил во время недавней церковной службы. Видео его «ответа» истцам было размещено на официальном канале церкви в YouTube. По словам престарелого пастора, он получал угрозы о рейдерском захвате лично от епископа Адама Бондарука (Славянская миссионерская церковь «Вифания», г. Сакраменто) и его сотрудников. В какой-то момент из церковного сейфа исчезли регистрационные документы, и пастору пришлось их восстанавливать, рассказал Вакульский.«Бондарук с Хомичем решили приложить все усилия, чтобы прибрать церковь к рукам, а Вакульский осмелился не отдать! – сказал с церковной кафедры пастор Василий. – Церковь стоит миллионы. Потому идет война».

Со слов пастора, епископ Адам Бондарук лично говорил ему: «Отдай церковь по-хорошему и уйди по-хорошему, а иначе отдашь по-плохому и уйдешь с позором!»

После этих слов епископа из Сакраменто в адрес Вакульского последовал судебный иск со стороны взбунтовавшихся пасторов New Life Missionary.

Согласно сведениям из государственного реестра штата Орегон, церковь New Life Missionary Church была зарегистрирована в Портленде в 1992 году. С тех пор бессменным президентом этой религиозной организации является Василий Вакульский.

Упомянутый в речи Вакульского Сергей Хомич, согласно регистрационным данным штата Калифорния, является президентом «Союза христиан веры евангельской Америки». Ранее этой церковной организацией управлял епископ Адам Бондарук, старший пастор Славянской миссионерской церкви «Вифания» из Сакраменто. Хомич отказался прокомментировать ситуацию, а вот Бондарук выступил в эфире христианского телеканала «Импакт» и опроверг слова Вакульского.

«Ничего подобного в этой ситуации не было. Ни в нашу практику, ни в наш устав, ни в мои интересы это не входило — забирать чужие здания», – сказал он.

Папская булла

В письме, распространяемом от имени вышеупомянутого религиозного союза, говорится, что на заседании совета директоров действия Василия Вакульского были охарактеризованы как «несовместимые с христианскими стандартами поведения служителя евангельской церкви». Решением совета было постановлено «снять с Василия Никитовича Вакульского сан епископа».

Данный документ был подписан основными епископами пятидесятнического союза.

Организация «Oregon Slavic Churches Pastors Advisory Committee» зарегистрирована на имя Вячеслава Бойнецкого, а ее президентом вплоть до 2019 года являлся Василий Вакульский, которого сменил Иван Голуб.

Главной миссией этой организации является «служение Богу, помощь в решение комплексных проблем, организации конференций и встреч и консультирование пасторов».

Руслан Гуржий, SlavicSac.com