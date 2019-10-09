Пятидесятнический епископ выкупил своего сына-мошенника из тюрьмы

48-летний сын пятидесятнического епископа из Сакраменто Петр Бондарук, осужденный судом Восточнокалифорнийского Федерального округа за мошенничество в сфере недвижимости на 6 лет, вышел на свободу под залог в $100 тыс. Об этом «Славянскому Сакраменто» удалось узнать в суде Сакраменто.

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Выход под залог судья разрешил Бондаруку ввиду длящегося апелляционного процесса. В качестве залога был определен земельный участок в городе Ранчо Кордова, рядом с Сакраменто.

Напомним, что все участники процесса «кризиса недвижимости» 2009 г. получили крупные сроки (до 25 лет), но подали на пересмотр своих дел в Апелляционный суд 9-го округа штата Калифорния и до сих пор ожидают его решения.

Как удалось узнать в Федеральном бюро тюрем, Петр Бондарук 1971 г.р. действительно выбыл из тюрьмы Тафт (Центральная Калифорния), куда был заключен по обвинению в в мошенничестве с сфере недвижимости.

В октябре 2015 г. ему присудили 5 лет и 11 месяцев.

Залог в виде земельного участка внесли совместно – отец финансового мошенника – пятидесятнический епископ и старший пастор Славянской миссионерской церкви “Вифания” Адам Семенович Бондарук и его младший сын – риелестейт агент Вениамин Бондарук.

Напомним, что Петр Адамович Бондарук является сексуальным насильником и поэтому занесен в федеральную базу секспрестуников за попытку изнасилования девушки в округе Санта-Роза в 1998 г. Он не имеет права проживать около школ, детских садов и других детских учреждений.

Ранее Славянская миссионерская церковь “Вифания” в лице пастора Ивана Гаврилюка вступилась за Петра Бондарука, опубликовав в суде от имени всей общины защитное письмо.

Ранее сообщалось о выходе под залог других соучастниц «дела славянских риелторов» – Надежды Кузьменко и Веры Жирый, которые были минимально задействованны в преступной схеме.

Стоит отметить, что Петр Бондарук – не единственный сын епископа, отбывавший заключения за свой преступный образ жизни. Другие дети Адама Бондарука, каждый в свое время, получали тюремные сроки за кражи в магазинах, езду в пьяном виде, a Тим Бондарук даже проходил по делу об избиении человека.