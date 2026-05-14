Гражданина Грузии приговорили к 15 годам тюрьмы в США за призывы к преступлениям на почве ненависти и подготовку массовой атаки в Нью-Йорке

Федеральный суд в Бруклине приговорил гражданина Грузии Михаила Чхиквишвили, известного также под псевдонимом «Commander Butcher» («Командир Мясник»), к 15 годам лишения свободы за подстрекательство к преступлениям на почве ненависти, распространение инструкций по изготовлению бомб и смертельно опасного яда рицина, а также планирование массового нападения в Нью-Йорке.

По данным Министерства юстиции США, Чхиквишвили является одним из лидеров международной экстремистской группировки Maniac Murder Cult (MMC), придерживающейся неонацистской идеологии. Организация также известна под названиями «Maniacs Murder Cult», «Maniacs: Cult of Killing», «MKY» и «MKU» и, как утверждают власти, пропагандирует насилие против расовых меньшинств, еврейской общины и других групп, которых считает «нежелательными».

Следствие установило, что Чхиквишвили вербовал людей для совершения насильственных действий в интересах группировки, включая подготовку массовой атаки в Нью-Йорке. В мае 2025 года его экстрадировали из Молдовы в Восточный округ Нью-Йорка, а в ноябре он признал вину.

Помощник генерального прокурора США по вопросам национальной безопасности Джон Айзенберг заявил, что осужденный неоднократно призывал к убийствам мирных жителей, включая детей, а также пытался организовать нападения на еврейские общины и расовые меньшинства.

По данным прокуратуры, одним из предполагаемых планов Чхиквишвили было привлечение человека, который должен был переодеться в Санта-Клауса и раздавать детям из числа меньшинств отравленные конфеты.

Согласно материалам дела, в ноябре 2023 года Чхиквишвили начал обсуждать подготовку атаки с большим числом жертв в Нью-Йорке в новогоднюю ночь. Позже, в январе 2024 года, план, по версии следствия, был переориентирован на еврейские школы, еврейскую общину и детей в районе Бруклина. Он также направлял подробные инструкции по изготовлению и смешиванию смертельно опасных веществ, включая рицин.

Следствие также утверждает, что Чхиквишвили распространял среди участников группировки и сторонников так называемое руководство «Hater’s Handbook» («Справочник ненавистника»), где содержались призывы к массовому насилию, включая нападения на школы.

Американские власти связывают риторику и влияние Чхиквишвили с рядом атак за пределами США. В частности, в январе 2025 года 17-летний ученик устроил стрельбу в школе в Нэшвилле, штат Теннесси, заявив, по данным следствия, о связях с Maniac Murder Cult. Также в августе 2024 года мужчина напал с ножом на людей возле мечети в турецком городе Эскишехир; в опубликованном манифесте нападавший ссылался на Чхиквишвили и материалы группировки.

Прокурор Восточного округа Нью-Йорка Джозеф Ночелла-младший заявил, что приговор должен стать сигналом экстремистам, распространяющим ненависть и призывы к насилию: американские власти будут добиваться их привлечения к ответственности независимо от места нахождения.



