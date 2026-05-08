Для русскоязычных славянских общин в Сакраменто преследование, предвзятость и язык ненависти — это повседневная реальность.

Но ненависть в этой диаспоре — это не простая история внешней враждебности; она формируется миграцией, религией, политикой и продолжающимися геополитическими конфликтами и проявляется в обе стороны — от дискриминации, с которой сталкиваются славяне со стороны других групп в американском обществе, до предвзятости внутри самой общины.

Понимание этой динамики означает необходимость разобраться с глубоким институциональным недоверием, которое пронизывает значительную часть славянского иммигрантского сообщества и ограничивает их доступ к образовательным ресурсам, юридической помощи и государственным услугам, предназначенным для поддержки.

ЛГБТК+ люди в славянских общинах

Большинство стран бывшего СССР сохраняют консервативные социальные нормы, при которых ЛГБТК+ идентичности не принимаются ни юридически, ни социально. В ряде стран, таких как Россия, Беларусь, Туркменистан и Узбекистан, открытая гомосексуальность может привести к преследованию или физической опасности. Это становится одной из причин миграции — однако переезд в Калифорнию не всегда означает безопасность.

В Калифорнии проживает крупнейшая русско-американская община в США — более 332 тысяч человек по состоянию на 2025 год.

Сакраменто исторически привлекал большое число религиозных беженцев из бывшего СССР, многие из которых придерживаются консервативных христианских ценностей, открыто враждебных к ЛГБТК+ идентичностям. Эта славянская христианская подгруппа имеет хорошо задокументированную историю противодействия правам ЛГБТК+ и половому просвещению в школах, а также стигматизации негетеросексуальных идентичностей внутри семейных и общинных сетей.

В такой среде ЛГБТК+ люди славянского происхождения, как правило, стараются не привлекать внимания. Многие не раскрывают свою ориентацию из страха быть отвергнутыми вместе со своими семьями. Другие переезжают в Сан-Франциско или Лос-Анджелес, где могут получить поддержку вне своей общины.

По словам представителя Sacramento LGBT Community Center, русскоязычные ЛГБТК+ люди действительно обращаются за помощью, но реже, чем другие группы иммигрантов, и часто скрывают своё происхождение и избегают русского языка, чтобы их не могли идентифицировать внутри сообщества.

«Русскоязычное ЛГБТК+ население в Калифорнии статистически невидимо, но социально значимо — вероятно, оно насчитывает десятки тысяч человек, но почти не отражено в официальных данных», — отметил представитель.

Русскоязычные ЛГБТК+ люди используют такие ресурсы, как горячая линия California vs Hate, однако барьеры сохраняются.

Директор по коммуникациям организации Equality California Хорхе Рейес Салинас заявил, что при обращении русскоязычных ЛГБТК+ людей основными проблемами являются здоровье и благополучие, но языковые барьеры затрудняют взаимодействие и доступ к партнёрам. Низкое число обращений может отражать «страх отвержения» внутри славянской общины, а не отсутствие потребности.

Тем временем русскоязычные группы в Facebook становятся неформальной, но часто конфликтной альтернативой. ЛГБТК+ люди анонимно ищут терапию, психологическую поддержку, жильё у «безопасных людей» или информацию о мероприятиях, однако такие публикации часто вызывают негативную реакцию, что ещё больше снижает доверие к официальным каналам.

В результате многие оказываются в двойной маргинализации — подвергаясь стигматизации внутри собственной этнической группы и одновременно сталкиваясь с трудностями иммиграции в американском обществе.

Антииммигрантские предубеждения внутри и вне славянской общины

Внешняя враждебность по отношению к русскоязычным и другим славянским иммигрантам включает стереотипы и дискриминацию на основе языка, этничности и предполагаемой политической позиции. Вторжение России в Украину в 2022 году усилило существующие предубеждения и спровоцировало новые миграционные волны, усложнив и без того напряжённую ситуацию.

Внутри славянской общины Сакраменто также существует внутреннее, часто не проговариваемое разделение между более ранними и недавними иммигрантами. Те, кто приехал более 20 лет назад, нередко обвиняют новых мигрантов — независимо от страны происхождения — в нелегальном въезде, недостатке трудовой дисциплины и использовании социальных пособий.

В русскоязычных Facebook-группах просьбы о помощи — юридической, социальной или бытовой — часто сопровождаются негативными комментариями. Поскольку такие реакции редко воспринимаются как проявления ненависти, они почти не фиксируются официально.

Это имеет реальные последствия для доступа к ресурсам. Случаи, когда недавно прибывших иммигрантов, особенно без документов, недоплачивали или обманывали лица, выдающие себя за налоговых консультантов или иммиграционных юристов, не являются редкостью. Страх перед властями, ограниченное знание английского и отсутствие легального статуса мешают людям обращаться в службы помощи, включая California vs Hate, которая работает анонимно и не связана с полицией или иммиграционной службой ICE.

Историческое недоверие к институтам, слабое владение английским и отсутствие русскоязычного представительства в официальных структурах поддержки заставляют людей обращаться внутрь сообщества — к соцсетям и неформальным сетям — вместо государственных служб, которые могли бы предоставить законную помощь.

Однако текущая иммиграционная ситуация в США усиливает эти барьеры. Русскоязычные онлайн-группы переполнены анонимными сообщениями о задержаниях ICE, отказах в убежище и разлуках семей. Многие иммигранты избегают публикаций под своими именами, опасаясь слежки. Распространены сообщения о депрессии и тревоге на фоне неопределённости.

Представитель организации Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA) отметил, что запросов от русскоязычных людей к ним практически не поступает, вероятно из-за недостаточной информированности и языкового барьера.

Русскоязычные жертвы также остаются почти невидимыми в официальной статистике преступлений на почве ненависти, поскольку данные не учитывают язык и часто классифицируют их как «белых» или «прочие этнические группы».

В 2024 году был подан федеральный иск Tereshchenko v. Mayorkas от 276 граждан России и бывших стран СНГ, в котором утверждается, что сотрудники ICE нарушали их права через незаконное задержание, отсутствие надлежащей правовой процедуры и задержки с предоставлением условного освобождения.

Украинская семья против системы в Калифорнии

Одно из наиболее юридически сложных дел последних лет в русскоязычной общине отражает более широкие барьеры — трудности перевода, незнание прав и страх перед властями, который мешает обращаться даже в те структуры, которые могут помочь.

В декабре 2025 года украинские иммигранты Александра и Андрей Ляшенко подали федеральный иск против агентства здравоохранения округа Шаста после того, как их дочь-подростка забрали из семьи в июне 2024 года.

Семья утверждает, что причиной стало их несогласие с гормональной терапией дочери, начавшей идентифицировать себя как трансгендер. Среди обвинений — утверждение, что власти запрещали ребёнку говорить на украинском языке и называли семью «русской», несмотря на их происхождение, что особенно чувствительно на фоне войны.

Имена родителей были внесены в реестр предполагаемого жестокого обращения с детьми штата Калифорния, несмотря на отсутствие уголовных обвинений.

По данным дела, у девочки ранее были серьёзные проблемы с психическим здоровьем. В 2024 году она была передана под государственную опеку после того, как власти сочли отказ родителей признавать её гендерную идентичность эмоциональным насилием. Семья утверждает, что вмешательство было необоснованным и основано на культурных ошибках и процедурных нарушениях.

По словам родителей, власти округа Шаста фактически интерпретировали их украинскую идентичность и культурный контекст как проблему. Они требуют компенсацию более 20 миллионов долларов, покрытие медицинских расходов, удаление их имён из реестра и возмещение судебных издержек.

Дело остаётся открытым.

«Мы в отчаянии», — сказала Александра в интервью “Славянскому Сакраменто”. — «Власти Шасты не учли наш иммигрантский и культурный контекст. Более того, они использовали его против нас. Как это возможно?»

Она добавила, что семья уже два года не видела дочь и не знает, где она находится.

Общий мотив всех этих случаев — нежелание обращаться за помощью: из-за языковых барьеров, недоверия к институтам, страха раскрытия внутри общины или непонимания, что следует за официальным обращением.

Программа California vs Hate создана именно для преодоления этих барьеров: звонки на горячую линию 833-8-NO-HATE анонимны и не предполагают участия полиции или иммиграционных служб. Для сообществ, которые не доверяют официальным каналам, это принципиально важно. Ненависть и предвзятость не исчезают, если о них не сообщать — они лишь становятся менее заметными и продолжают воспроизводиться.

Поддержка после случаев ненависти

California vs Hate — это неэкстренная многоязычная горячая линия и онлайн-платформа, предоставляющая конфиденциальную поддержку жертвам преступлений и инцидентов на почве ненависти. Обратиться можно анонимно по телефону 833-8-NO-HATE (833-866-4283) с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 по тихоокеанскому времени или онлайн в любое время.

Анонимно. Конфиденциально. Без полиции. Без ICE.

Материал подготовлен в сотрудничестве с California vs Hate.

Elena Kuznetsova, SlavicSac.com