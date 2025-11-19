Лидер белой супрематистской группировки признал вину в организации преступлений на почве ненависти и распространении инструкций по изготовлению бомб и рицина

В федеральном суде Бруклина грузинский гражданин Михаил Чхиквишвили, известный также как «Мишка», «Майкл», «Командир Мясник» и «Мясник», признал вину в организации преступлений на почве ненависти и рассылке инструкций по изготовлению взрывных устройств и рицина. Чхиквишвили возглавлял международную экстремистскую группировку «Maniac Murder Cult», действующую на расовой и религиозной почве. Он вербовал людей для насильственных действий, включая планирование массовой атаки в Нью-Йорке. В мае 2025 года он был экстрадирован из Молдовы в Восточный округ Нью-Йорка.

Генеральный прокурор США Памела Бонди отметила: «Исключительная работа следователей спасла множество жизней и подчеркивает важность действий наших федеральных правоохранителей. Насильственные расистские группировки остаются угрозой для американцев — наша бдительность не ослабнет».

Директор ФБР Каш Патель добавил: «С сегодняшним признанием вины подсудимый признает ужасающий заговор против еврейской общины и расовых меньшинств, включая планы отравления детей сладостями в праздничный период».

Чхиквишвили с 2021 года распространял манифест «Hater’s Handbook», призывающий к массовому насилию, включая школьные стрельбы. В ноябре 2023 года он планировал массовую атаку в Нью-Йорке в канун Нового года, предполагая раздачу отравленных конфет детям из еврейской и других расовых общин. Он также отправлял подробные инструкции по изготовлению ядов и газов, включая рицин.

Действия Чхиквишвили привели к нескольким смертельным нападениям по всему миру, включая стрельбу в школе Antioch High School в Нэшвилле в январе 2025 года и нападение на мечеть в Турции в августе 2024 года.

Максимальное наказание, которое грозит Чхиквишвили, — 40 лет лишения свободы.

Расследование вел Совместный антитеррористический отдел ФБР в Нью-Йорке при участии полиции Нью-Йорка, более 50 федеральных, государственных и местных агентств, а также Министерства иностранных дел и правительства Молдовы.