Гражданин Грузии Михаил Чхиквишвили, также известный как Мишка, Майкл, командир Мясник и Мясник, обвиняется в подстрекательстве к преступлениям на почве ненависти и актам массового насилия в Нью-Йорке, сообщает Департамент юстиции. Расследование ведет ФБР. Согласно судебным документам, Чхиквишвили был арестован на основании объявления о розыске Интерпола.

Как предполагает следствие, Чхиквишвили является лидером «Культа маньяков-убийц» (MKY), международной насильственной экстремистской группы, придерживающаяся неонацистской акселерационистской идеологии и пропагандирующей насилие и насильственные действия против расовых меньшинств, еврейской общины и других групп, которые культ считает «нежелательными». Цель культа — бросить вызов общественному порядку и правительствам посредством терроризма и насильственных действий, которые способствуют страху и хаосу.

Чхиквишвили предположительно вербовал других для совершения насильственных действий в поддержку идеологии культа, включая планирование и подстрекательство к нападению с массовыми жертвами в Нью-Йорке со стороны тайного сотрудника ФБР, который, по мнению Чхиквишвили, был завербован культом.

Примерно с сентября 2021 года Чхиквишвили распространял манифест под названием «Справочник ненавистника» среди членов MKY и других лиц, в котором обсуждались принципы MKY и его участники поощряются к участию в актах массового насилия во имя реализации этих принципов.

В этом справочнике Чхиквишвили заявляет, что он «убивал ради белой расы», а также стимулирует других совершать акты массового насилия и «этнических чисток». В справочнике есть призыв стрелять в школах и использовать детей для совершения взрывов террористов-смертников и других массовых убийств против представителей определенных рас. В документе описываются методы и стратегии совершения массовых «террористических атак», включая, использование транспортных средств для нападения на «крупные фестивали под открытым небом, съезды, торжества и парады» и «перегруженные пешеходами улицы». В справочнике особо поощрялось совершение нападений на территории США.

Где-то после апреля 2022 года Чхиквишвили приехал в Бруклин и остался там у бабушки, в июне 2022 года он снова поехал в Штаты и на границе указал адрес своей бабушки в качестве своего официального адреса в США.

Начиная с июля 2022 года, Чхиквишвили неоднократно призывал других совершать насильственные преступления на почве ненависти и другие акты насилия от имени культа маньяков-убийц. A где-то с ноября он призывал тайного агента ФБР совершать жестокие преступления. Для этого Чхиквишвили предоставил ему подробные планы и материалы – инструкции по изготовлению бомб и рекомендации по приготовлению коктейлей Молотова.

В это же время Чхиквишвили начал планировать теракт с массовыми жертвами в Нью-Йорке, который по задумке должен был состояться в канун Нового года. Схема заключалась в том, что человек переоделся Санта-Клаусом и раздавал конфеты с ядом расовым меньшинствам и детям в еврейских школах Бруклина. Чхиквишвили составил пошаговые инструкции по реализации схемы и поделился с тайным агентом ФБР подробными инструкциями по созданию и смешиванию смертельных ядов и газов. Некоторые из материалов, переданных Чхиквишвили, связаны с радикальными исламистскими джихадистскими группировками и признанными иностранными террористическими организациями, такими как Исламское государство Ирака и Сирии (ИГИЛ).

Чхиквишвили предполагал, что запланированное нападение будет «более масштабным действием, чем Брейвик» (норвежский ультраправый неонацист Андерс Беринг Брейвик, летом 2011 года убил 77 детей, сидит в тюрьме). Он поделился своим планом с другими и хвастался,, что ранее совершал другие преступления на почве ненависти, живя в Бруклине в 2022 году, говоря «рад, что я убил», и что он «будет убивать больше», но «сначала заставит убивать других».

В случае признания виновным Чхиквишвили грозит максимальное наказание в виде тюремного заключения в общей сложности на 50 лет: 20 лет за подстрекательство к насильственным преступлениям (включая преступления на почве ненависти и транспортировку взрывчатых веществ с намерением убить или ранить); 5 лет за сговор с целью подстрекательства к насильственным преступлениям; 20 лет за распространение информации, касающейся изготовления и использования взрывных устройств, и 5 лет за передачу угрожающих сообщений.

Об этом заявили помощник генерального прокурора Мэтью Олсен из отдела национальной безопасности Министерства юстиции, прокурор США Бреон Пис по Восточному округу Нью-Йорка и исполнительный помощник директора Роберт Р. Уэллс из отдела национальной безопасности ФБР.

ФБР расследует это дело.

Дело ведут помощники прокурора США Эллен Х. Сайз и Эндрю Д. Райх по Восточному округу Нью-Йорка, а также судебный прокурор Дженнифер Леви из отдела по борьбе с терроризмом Управления национальной безопасности. Помощь также оказал Отдел гражданских прав Министерства юстиции.