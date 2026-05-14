Где иммигранты могут получить юридическую и социальную помощь в случае преследования?

Политики, активисты, деятели искусства и представители общественных организаций со всей Калифорнии собрались 11 мая на саммите по гражданским правам, чтобы обсудить рост числа инцидентов на почве ненависти в штате и меры по их предотвращению.

Согласно данным, представленным на мероприятии 11 мая — организованном программой California vs Hate совместно с Комиссией Калифорнии по вопросам ненависти (California Commission on the State of Hate) и инициативой Stop the Hate в клубе Commonwealth Club в Сан-Франциско — около 3,1 миллиона жителей Калифорнии столкнулись с инцидентами, связанными с ненавистью, за последний год. По словам организаторов, это существенно влияет на уровень общественного доверия и ощущение безопасности.

В рамках саммита прошли панельные дискуссии, мастер-классы и культурные выступления, объединившие обсуждение государственной политики с личными историями участников. Собравшиеся говорили о взаимодействии государственных программ и общественных инициатив, направленных на предотвращение дискриминации.

Особое внимание было уделено действующим инициативам штата, включая программы поддержки пострадавших и грантовое финансирование местных организаций, работающих с сообществами, затронутыми проявлениями ненависти.

Директор Департамента гражданских прав Калифорнии (CRD) Кевин Киш заявил на саммите, что борьба с ненавистью требует коллективных усилий общества. По его словам, подобные мероприятия и государственные программы, включая California vs Hate и инициативы поддержки жертв, помогают вырабатывать совместные решения и поддерживать пострадавшие сообщества.

В течение дня участники также обсуждали роль СМИ, спорта и культуры в формировании общественного понимания равенства и гражданских прав. Организаторы подчеркнули, что борьба с ненавистью требует долгосрочной координации между государством, гражданским обществом и культурными институтами.

Организаторы сделали форум не только информативным для журналистов и активистов, но и включили музыкальное выступление филиппино-американской рэп-исполнительницы Ruby Ibarra. Она исполнила несколько эмоциональных композиций о сложной жизни иммигрантов в США.

От беженки из Мексики до лидера одной из крупнейших правозащитных организаций США

Комиссия Калифорнии по вопросам ненависти была создана Департаментом гражданских прав Калифорнии в 2021 году.

Во время панельной дискуссии с правозащитником и комиссаром Расселом Ройбалом комиссар Бэмби Сальседо рассказала историю своей правозащитной деятельности и работы, которую она выстроила для защиты недокументированных иммигрантов и трансгендерного сообщества.

Говоря о тяжелой реальности насилия на почве ненависти, с которой сталкиваются различные сообщества — особенно недокументированные иммигранты и трансгендерные люди, — Сальседо рассказала о собственном сложном пути: от личного опыта до основания организации TransLatin@ Coalition, а также о своей поддержке антидискриминационных инициатив по всей Калифорнии.

Сальседо иммигрировала в США в 1985 году в возрасте 16 лет, пересекла границу через Тихуану после освобождения из центра содержания несовершеннолетних. Вместе с дядей она приехала в Лос-Анджелес, позже жила с отцом в Визалии, а затем у родственников отца в Гридли, штат Калифорния. В этот период она работала на фабрике по производству тортильи и боролась с наркотической зависимостью.

Позже Сальседо получила разрешение на работу в рамках закона Immigration Reform and Control Act 1986 года, однако впоследствии оно было аннулировано после нескольких арестов и депортаций. Ожидая слушания по делу о предоставлении убежища, она находилась в иммиграционном центре содержания, где, по её словам, подвергалась преследованию со стороны других задержанных из-за своей гендерной идентичности.

В дальнейшем Сальседо получила гражданство США, переехала в Лос-Анджелес в возрасте 18 лет и прошла лечение от зависимости.

Сегодня Сальседо имеет степень младшего специалиста, диплом бакалавра по гендерным исследованиям в California State University, Los Angeles и степень магистра по мексиканским и латиноамериканским исследованиям в том же университете. Возглавляемая ею одна из крупнейших организаций по защите прав трансгендерных людей в США уделяет особое внимание уязвимым беженцам из стран Латинской Америки.

Как программа California vs Hate может помочь иммигрантам?

Особое внимание на саммите было уделено программе California vs Hate — горячей линии штата по сообщениям о преступлениях и инцидентах на почве ненависти, а также подключению пострадавших к ресурсам помощи.

Только в 2025 году программа получила около 1 000 сообщений о случаях ненависти из 46 округов Калифорнии. С момента запуска в мае 2023 года инициатива обработала более 6 800 обращений за помощью, включая сообщения об инцидентах на почве ненависти и другие запросы поддержки.

Программа позволяет жителям анонимно сообщать об инцидентах и получать консультации, юридическую и социальную помощь через сеть партнерских организаций.

По словам представителей CRD, инициатива создана для того, чтобы облегчить доступ к поддержке и усилить профилактику преступлений на почве ненависти. В отличие от обычной горячей линии, где человек может просто «высказаться» без участия правоохранительных органов, программа ориентирована на предоставление реальной помощи людям в уязвимом положении.

Поддержка жертв преступлений и инцидентов на почве ненависти

California vs Hate — это многоязычная, конфиденциальная и неэкстренная горячая линия, а также онлайн-платформа для поддержки жертв преступлений и инцидентов на почве ненависти.

Сообщить о происшествии можно анонимно по телефону 833-8-NO-HATE (833-866-4283) с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 по тихоокеанскому времени или онлайн в любое время.

Анонимно. Конфиденциально. Без полиции. Без ICE.

