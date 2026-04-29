Суд во Флориде разрешил принудительное питание украинского задержанного после длительной голодовки

В федеральном суде Южного округа Флорида в Майами рассматривалось экстренное дело по запросу Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) о принудительном медицинском вмешательстве в отношении задержанного гражданина Украины Андрея Шпицена, содержащегося в центре Krome.

Согласно материалам дела, Шпицен находился под иммиграционным арестом в ожидании разбирательства по делу о депортации. В документах указывается, что он объявил голодовку как форму протеста против продолжительного содержания в изоляторе и своего иммиграционного статуса. Он отказывался от пищи и части жидкости, заявляя о несогласии с условиями содержания и требуя пересмотра своего дела.

По данным медицинских заключений, голодовка продолжалась более 40 дней. За это время у задержанного зафиксировали значительную потерю веса, признаки обезвоживания, снижение артериального давления и другие симптомы, указывающие на риск серьёзного ухудшения состояния здоровья, включая возможную угрозу жизни. Врачи учреждения отмечали, что пациент находился в сознании и понимал последствия своих действий, при этом продолжал отказываться от питания.

Представители ICE заявили, что неоднократно проводили беседы с задержанным, разъясняя ему медицинские риски и возможные необратимые последствия, однако он продолжал голодовку. В документах также утверждается, что его психическое состояние не лишало его способности принимать осознанные решения.

Как стало известно «Славянскому Сакраменто», судья Бет Блум удовлетворила экстренное ходатайство правительства США и разрешила медицинским службам применять принудительное введение питания, если это будет необходимо по оценке врачей для предотвращения смерти или тяжёлых осложнений. Также суд разрешил использование «мягких фиксирующих средств» в случае сопротивления процедурам.

В решении подчёркивается, что мера носит исключительно медицинский и временный характер и направлена на сохранение жизни задержанного. После вынесения постановления дело было административно закрыто по ходатайству правительства без дальнейшего судебного разбирательства.

В начале этого года Департамент безопасности США опубликовал список самых опасных преступников из стран СНГ и бывших советских республик, в который вошли десятки выходцев из России, Беларуси, Украины и Армении. По подсчетам “Славянского Сакраменто” в первой половине 2025 года из США ICE депортировало свыше ста украинских и российских беженцев на родину.

