29 апреля состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, беседа длилась более полутора часов и прошла в «дружеском, откровенном и деловом» ключе. Путин выразил поддержку Трампу после попытки покушения в Вашингтоне и осудил политически мотивированное насилие.

Лидеры обсудили международную повестку, включая ситуацию вокруг Ирана и конфликт на Украине. Трамп призвал к скорейшему прекращению боевых действий и выразил уверенность в возможности мирного соглашения. Путин заявил о готовности России к перемирию на период Дня Победы и подтвердил приоритет переговорного пути.

Стороны также обсудили перспективы двусторонних отношений в экономике и энергетике и договорились продолжать контакты.

На этом фоне американские СМИ сообщают, что Дональд Трамп намерен пригласить Владимира Путина на саммит G20, который может пройти в декабре в Майами на территории его гольф-курорта в Дорале. Российский лидер пока не подтвердил участие.

В Госдепартаменте США заявили, что присутствие России на саммите G20 «приветствуется», поскольку Вашингтон стремится обеспечить «успешное и продуктивное» мероприятие. При этом уточняется, что официальное приглашение пока не направлялось, однако Россия как член G20 будет приглашена на министерские встречи и саммит лидеров.