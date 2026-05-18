В Вашингтоне на Национальной аллее собрались тысячи людей на большой молитвенный и патриотический митинг, посвящённый 250-летию независимости США. Акция получила название «Rededicate 250» и прошла под лозунгом «Одна нация под Богом».

Люди молились за страну, слушали выступления религиозных и общественных деятелей, обсуждали будущее США и предстоящий юбилей.

В сообщении Белого дома мероприятие назвали «днём молитвы, прославления и патриотизма», отметив, что оно связано с подготовкой к 250-летию страны.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон провёл молитву о «повторном посвящении» страны Богу. Президент Дональд Трамп обратился к собравшимся с посланием о вере и зачитал отрывок из Библии — Второй книги Паралипоменон, где говорится о молитве, покаянии и исцелении страны.

В частности, он процитировал слова: «Если народ Мой, который именуется Моим именем, смирится, и будет молиться, и взыщет лица Моего… тогда Я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их».

Организаторы называют это одной из крупнейших религиозно-патриотических встреч в Вашингтоне за последнее время.