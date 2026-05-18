Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вооружённые силы Украины сегодня являются «самыми сильными и мощными вооружёнными силами во всей Европе». Такое заявление он сделал в интервью американским СМИ, комментируя ход войны России против Украины.

По словам Рубио, многолетний конфликт существенно изменил украинскую армию, которая получила уникальный боевой опыт, адаптировалась к современным условиям войны и внедрила новые тактические подходы.

«Украинцы сейчас имеют самые сильные и мощные вооружённые силы в Европе. Они учатся, адаптируются и развиваются быстрее, чем многие ожидали», — отметил Рубио.

Глава Госдепартамента также подчеркнул, что российско-украинская война изменила баланс военных возможностей в Европе, а опыт ВСУ внимательно изучается союзниками по НАТО.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий в США и Европе о военной помощи Украине и перспективах мирных переговоров.

Также стоит отметить, что двумя днями ранее Москва подверглась самой массировой с начала войны атаке украинских беспилотников.