Перед чемпионатом мира по футболу 2026 года Министерство иностранных дел РФ Министерство иностранных дел России призвало США упростить визовый режим для российских граждан, заявив, что действующие ограничения создают серьезные трудности для болельщиков. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В российском МИД отметили, что отсутствие возможности подавать документы в России и необходимость поездок в третьи страны усложняют процесс получения виз.

На этом фоне Посольство США в России Посольство США в России напомнило о действующих визовых требованиях. В частности, с 2019 года заявители обязаны указывать свои аккаунты в социальных сетях за последние пять лет. Эти данные используются при проверке безопасности и оценке заявителей.

В посольстве подчеркнули, что неполная или ложная информация может привести к отказу в визе, а также повлиять на возможность получения виз в будущем. Кроме того, россияне должны подавать документы на неиммиграционные визы США через дипломатические миссии в Варшаве или Астане, либо в стране своего постоянного проживания за пределами России.